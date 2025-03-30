Сериал Аутсорс 2025: В 1996 году, накануне принятия моратория на смертную казнь в России, новый надзиратель в тюрьме особого назначения, Константин, сталкивается с рядом моральных и этических вопросов. Работая в жесткой системе, он начинает осознавать, что правосудие далеко не всегда справедливо и что потерпевшие и их семьи порой оказываются в еще большей жертве, чем сами преступники. Всё меняется, когда он встречает отца одной из жертв, который утверждает, что близкие имеют право на наказание, которое может быть еще более жестоким.

Эти размышления приводят его к решению: совместно с коллегами он предлагает новый, крайне спорный проект — создать бизнес по передаче исполнения смертной казни на аутсорс. План состоит в том, чтобы делегировать выполнение наказания частным лицам или организациям, заработав на этом значительные деньги. Казалось бы, это способ справедливости, но с каждым шагом Константин все больше понимает, что деньги и правосудие никогда не смогут быть совместимы.

Как только появляется возможность извлечь выгоду из такого подхода, начинают появляться люди, готовые использовать свои возможности ради наживы, независимо от моральных последствий. С каждым днем Константин осознает, что его проект превращается в глубокую моральную яму, из которой крайне трудно выбраться. Он вынужден столкнуться с правдой о том, как легко можно продать свои принципы ради выгоды и утратит ли он свою собственную человечность, если продолжит идти по этому пути.