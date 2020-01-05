Эндоканнабиноидная система человека. Анандамид. Бизнес План с2с3. Диабет.

Я бы хотел попросить вас сказать русским людям какой-нибудь message Я надеюсь что значительная часть исследование будет организована в России и будет посвящена каннабису и каннабиноиды Существует множество может решить эндоканнабиноидная система и оно является центральной в нашем организме и это обуславливает проведение в России большого количества исследований в области биохимии и биофизики и фразеология я уверен что ближайшие несколько лет в России будут открыты очень важные новые аспекты Спасибо очень много разговоров в последнее время о медицинском каннабисе Если написано в учебнике по креативному каннабисе снятся художественные фильмы написанные песни это по медицинскому каннабису информации давайте послушаем великих учёных написавших действующие вещества растения cannabis с помощью химических формул Эти люди более 30 лет назад пытались залечить Нас этим растениям и так друзья на канале горшков сравнительно новое слово в медицине эндоканнабиноидная система я не слышала я такой другу биохимическая системе которая бы участвовал почти во всех заболеваниях затрагивающих человечества который очень важный очень важны для здоровья и лечения заболеваний это боль сон аппетит тревога и главное. Благополучного функционирование организма каннабиноиды в растение конопля это соединение которое очень похоже на вещества вырабатываемые организмом человека Эти вещества связываются с рецепторами по всему и запускает множество полезных реакций восьмидесятых годах израильский профессор Рафаэль и его коллега Lumia хорош работали над рецепторами себе один и себе два эти рецепторы которые есть в Tele любого в том числе и у нас с вами и в тот момент времени когда человек употребляет cannabis принимает фито каннабиноиды такие как ТГК и кбд именно Эти вещества связываются с этим рецептом и сегодня насчитывается себе один и тот который розовый это называется этот попозже изолирован они называли его сегодня его называем Сибирь 2cb Каждый кто интересовался знает что молекулы такая себе очень похожи друг на дружку Однако рецепторы которая реагирует на тетрагидроканнабинол располагаются в центральной нервной системе в основном именно тетрагидроканнабинол имеет психоактивный эффект рецепторы 7 два которые реагируют на cannabidiol cbd расположенный во всех тканях Именно поэтому психоактивные действия отследи считается нулевым но это только базовые концепции учёные уверенно шли дальше на масштабную работу мы обнаружили очень важное соединение анандамид вырабатываемые организмом это соединение обладает такой же активностью и химической структурой ТГК и мозг определяет анандамид которые связываются с этими же самым рецепторам А интересно что тоже с той же самой активностью каннабиноидные рецепторы это одна из самых распространенных рецепторов в организме с этого уже понятно почему это работает С таким количеством заболеваний почему это может лечить потому что здоровый организм каннабиноидная система в равновесии Когда вы забываете теряется равновесие когда заболевает человек выделяет эндоканнабиноидная здоровыми Но если организму слабый Не у каждого достаточно рецепторов недостаточно генетика И так дальше так вот этих надо добавить после этого канал глюка площадь чтобы я начала что это каннабиноиды Как влияют релаксируй есть спи забывает и защищает это всё это явление которое имеет на организм как эндоканнабиноиды так каннабиноиды близком будущем Мы будем все заболевания лечит коноплю что поддерживают результатами Инвитро и на животных Почему тетрагидроканнабинол и каннабидиол оказывают воздействие на здоровье человека это описала как раз командами шлама Рафаэля Дело в том что человеческий организм вырабатывает анандамид Это вещество эндоканнабиноиды которая производит Наше тело и рецепторы себе один и себе два Они как раз реагируют на количество Андромеда Если вдруг у нас какие-то проблемы в организме с выработкой Андромеда Toyota Prius последствия впадает общий иммунитет падает общая сила аппетит соответственно если он хуже есть то у него больше стресс больше стресс хуже сон эскалации этих процессов может привести к тому что разовьется или суицидальная депрессия и так Была проведена большая теоретическая работа или работа которая имеет слабое отношение к маркетингу и подобным отраслям по одной простой причине Несмотря на то что мы обнаружили анатомической ананда повторюсь никогда не вводился человеку и вновь это связано в основном с законодательством Ну хотя это нетоксичное вещество она вырабатывается организмом можно сравнить его например с инсулином а инсулин было лет назад Это для того чтобы понимали что ваши врачи сегодня не знаю ничего про эту систему нас никогда этому не учили а сейчас она постепенно входит в учебнике когда Я учился во втором Московском институте там и признали Я закончил нидоси тут восемьдесят девятом году и только тогда когда системы начали толком описывать и она была нормально написано концу девяностых годов вы понимаете то есть что сегодня врачи системы практически ничего не знают не сердитесь на своих врачей когда они ничего не в этом не понимают они некоторые говорят Извини я про это не слышал некоторые врачи более смелые признать свою некомпетентность что это плохо это ужасно относитесь к этому спокойно не сердитесь на них постарайтесь ему объяснить доступной форме Что может быть вы знаете про свою заболевание там как на вас действует cannabis и может быть он ещё одно заболевание над которым мы работаем это диабет 1 типа это также аутоиммунное заболевание по неизвестным нам причинам организм атакует клетки которые вырабатывают инсулин с пациентами обычно является дети в связи с чем диабет 1 типа является детским заболеваниям эти дети болеют потому что не получает достаточное количество инсулина иногда они чувствуют себя совсем плохо Мы обнаружили что каннабидиол случайно полезное воздействие по крайней мере на организм животных мы не проводили исследования с участием людей у нас пока нет на это разрешение Согласно нашим наблюдением у животных лишь 5% клеток вырабатывающих даются в неизменном виде у животных которым давали cannabidiol 77% клеток вырабатывающий инсулин остались неповрежденными Таким образом мы наблюдаем значительное улучшение но к сожалению несмотря на материал опубликовали много лет назад этот вид терапии заболевания не был опробован на людях почему так происходит Мы не всесильны и очевидным тот факт что лишь немногие люди в этом заинтересованы несмотря на твой идёт о серьезном заболевании от которого страдают довольно много людей особенно детей Встреча с людьми которых прочитал много думал с ними не встретимся конечно всегда производит впечатление такой как вы очень мотивирующие Я был уверен что я не увижу в общем большая удача Он дал интервью мы подготовили множество вопросов на ваши лекция прояснила 90% из них и теперь осталось лишь четыре вопроса которые не связаны с вашей реакции во-первых сколько приглашений вы получаете Мне кажется за последние 5 лет вы стали чем-то вроде рок-звезды как себе дело не в этом просто многим Это интересно мы много лет изучали разные аспекты и теперь многим людям интересна наша работа в целом интерес вырос за последние годы вы занятой человек вы занимаетесь но всемирной успех пришел к вам лишь в прошлом году да это так вы же понимаете что здесь людям в основном интересен коммерческие аспекты а не наука А вы сотрудничаете с российским правительством или с каким-либо учреждением мне с правительством я сотрудничаю с доктором масло вам из Сибири он изучает cannabis он не работает в Израиле Да нет он работает в Сибири я не помню название города где он живёт в связи с два раза там тоже У нас совместные публикации несколько слов профессор масло в российском институте работающий с каннабиноидами известны все мировым учёным друзья мы обязательно разовьем эту тему и так мы а сейчас мы поговорим о каннабидиол и так называемом фулл Спектр это когда с растение конопля собираются все виды кандибиотик и терпенов они только ТГК и семьи они говорят про thc cbd но это не хватает трюки где сейчас который очень важные Поэтому нам надо ещё изучать это будет помогать всем Когда уже будет готовить знаете что я тогда на метро это когда вы приготовите лекарство точно Global это нерва другого сегодня медицина и потому что врач Вам скажет три раза в день одну таблетку Новосибирске 50 килограмм и 150 кг сказать три раза в день одну таблетку потому что он они взяли что-то средний это средний три раза в день Врачи говорят я хочу точно узнать дозировку ты не будешь знать точно дозировку пока ты не дал Пациенту попробовать и поэтому пока ты не дашь это конкретному Пациенту ты не узнаешь дозу для этого человека для его состояния и ты должен понимать Какие дополнительно сопутствующие заболевания то человек имеет и мы должны исследование да и просто здравый смысл подсказывает что каждому человеку нужно какое-то индивидуальное и уникальное лечение в случае с каннабисом тоже самое человеку обязательно нужно подобрать дозировку и правильно может где-то Услышать о том что конопля помогает и побежать что-то там быстренько давать у себя под заборами добавить в салат Но это может быть сорт конопли который именно ему не помогает совсем но посмотрите в первом случае 1 сорт 2 сорт мелочи Да тоже ниже а в-третьих случая 1 мелочи там простоту и следующей ночью это значит что это значит Это было то же самое количество и отношения Сибири это всё время говорить Почему сегодня в Сибири потому что это легально и поэтому не говорить, и все хотят использовать чистый Сибири но мне уже давно знаем это уже от пациентов которые лечатся нелегальная этого не говорю нелегально у вас право использовать коробку даже когда это не разговаривай если она вам помогает да Так ты что по закону нелегально получились так они узнали что если у них был чистый cannabidiol Это если бы который не было так это и загрязняет и вещества которые там ещё остались скорой помогали что это начало намного лучше чем чистый потому что природу не обманешь Просто природа знает что что как Бог дал человеку эти растения это Dani чтобы это было запрещено это дал человеку чтобы человек может использовать для своей пользы для лечения заболеваний Посмотрите есть такая компания которая выращивает коноплю называется Tycoon А у них кал при всех 11th cbb21 это для различных заболеваний Для различных пациентов А теперь когда у нас это будет без обозначения сорта в это будет большой шаг назад почему я это говорю Потому что когда будет чтобы вы знали что это важно надо чтобы там были стерты надо вам учиться с ошибок других странах потому что это Всё для вас после этого будет легче если 3 года назад разговор про то что себе это полезно сейчас разговор о том что себе не полезно просто не возникает Никаких сомнений об этом говорит доклад Министерства Здравоохранения И сейчас я сказать обратил внимание что изолированные каннабиноиды не имеет экзотический эффект Как так называемый функтор Так что друзья в общем, просто что мы в нашей стране можно производить и составить конкуренцию любой стране потому что условия нашей страны позволяют и подход инспектором больше чем любая страна в мире Так что друзья у нас всё будет хорошо уруй айхал оставайтесь на нашем канале и скоро всё будет я предлагаю вам пользоваться источниками информации которые находятся в эти слайды взяты с сайта называются туфли муфли это не коммерческая компания которая занимается скажем пропагандой а просвещении в области канабиса в основном медицинского использования анализы для всех желающих хороший информаций Это проверенные источники потому что большинство Как вы знаете источников в интернете по поводу канабиса непроверенные их надо пользоваться очень и очень осторожно

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