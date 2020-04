Это не рецессия, а ледниковый период. Два прогноза на 2020. Нефть. Доллар. Своих не бросаем.

Почему Соединённые Штаты Америки ближайшее время могут превратиться в социалистические Штаты Америки и зачем Дональд Трамп национализировать федеральный резерв и американский доллар

Привет сегодня много интересных тем и вопросов например Чем заменить иконку и чеснок почему это не рецессия а новый Ледниковый период Зачем мэр засунул руку вице-мэра между ног какие есть официальные прогнозы по поводу окончания всего это Почему Соединённые Штаты Америки ближайшее время могут превратиться в социалистические Штаты Америки и зачем Дональд Трамп национализировать федеральный резерв и американский доллар сегодня вы знаете это также много другой Стрезам обзоре всех не существует Если вы хотите быть тогда усаживайтесь поудобнее пропуск у меня висит на шее это блокатор вирусов действует на несколько метров также такие есть для Ну это сложно найти невозможно забыть но ты ищи мой дорогой друг если у тебя есть театр это поисков Я думаю ты что-нибудь да найдешь Вот такая вот замечательно бизнес схема люди в странах по всему миру полностью сошли с ума окончательно и бесповоротно например рваный Чувак в течение нет работников которые его пытались поймать чтобы он не распространял

инфекцию дальше в конце концов поймали в Пакистане в Индии используют более радикальные и рабочие методы проверенные так сказать эволюцию например Когда в Пакистане о работнике медицины вышли на улицы с требованием чтобы вы предоставили нормальные маски нормальные перчатки нормальный оборудование для того чтобы работать с инфицированными и мальчики по вызову простых разогнали избили Плотников примерно похожая ситуация происходит в Индия Индия Пакистан в общем-то раньше это было одно государство его разделили на два государства когда чтобы противостояли друг другу разделили создали 2 Пакистан и Индия и там вечно бесконечный конфликты но избивают своих граждан любит и там и там в Индию занимаются этим постом удовольствием Однако мы же если можно на этом заработать правильно ловушка для вирусов это такая новая трендовая тема она стала Мега популярно многие Инта блогерша Или как это сейчас Инста модели инфлюенсеры Ну в том плане что это не найдёшь их очень мало так что ищи а Давай последние деньги пока не тебя есть можешь продать трусы Но ты должен быть вот этим вот блокаторам вирусов блокатор вирусов ловушка для вирусов вирус блок играет один и тот же пустышка который ничего абсолютно не делает но вирус там все помешались на масках на перчатках на дизель ножи на ловушках для вирусов что там за background background такое что там находится диоксид хлора 10 Флора дезинфектор но он очень слабый и он не работает для этих целей которой заявлено на упаковке инфлюенсеры запустили эту утку в информационное пространство люди начали это покупать причём покупают не только звёзды шоу-бизнеса например первый раз я видел эту штуку Малахова это недели 2 назад Да он ходил растекался ну ты понимаешь научная основа Дело в том что научный институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера который в Питере находится насколько я помню он провел эксперименты с вот этим вот хлором с диоксидом хлора эти эксперименты были позитивные Но это никак не связано тем использованием которые мы видим Дело в том что там там Они использовали тестировалась это соединение в замкнутом маленьком пространстве использовалась только для 2 для 2 вирусов группы А и аденовируса слушать снижение было вирусов потому а вот этот вот хлор он является хорошим нейтрализатором хороший нейтрализатор например на поверхностях или в каких-то очень замкнутых пространствах когда он непосредственный близко взаимодействует с вирусом но когда его носят на шее Надежде на то что он вокруг будет не работает во всяком случае этому нет никаких подтверждений и вот этот вот у них настолько бомбануло что они сделали А ответственное заявление официальный по этому поводу да то есть они Разместили у себя на сайте у них там написано в частности что противовирусная активность не является перспектив применение данного средства в качестве надежного средства индивидуальной защиты чуваки на который ссылается что это полученные данные не позволяют даже делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% существующих вирусов и бактерий как указывает разработчик Кроме того этот институт не выдавал на него никакие не выдавал мне какие официальные заключения и так далее То есть у них бомбануло Почему Потому что все начали на них салат что типа молотая не дали заключение Вот это научный институт серьезные ученые вот пожалуйста ловушка для вирусов Давайте понятно что продавца Пастера вот смотрите чуваки А что тебе говорят Мы это не делали это ни хрена не доказаны вообще не дурите на в голову запрещено Ну то есть какие выводы что типа этот хлор там уничтожает ваше вирусы тем более коронавирус 1 наше сознание наша вплоть до экспрессии генов площадь до нашей эпигенетики Хотя это другая другая тема что можно закрыть на всю остальную глаза что собственно говоря у нас и происходит Вице мэр мэр какого города южно-курильска Вячеслав Власенко которому 59 лет он засовывает руку между ног твоему замотай Вице мэр южно-курильска это женщина её зовут Ну слава богу хоть женщин её зовут Елизавета дерево заместительница дело происходило на с губернатором региона inner такой сидит и он видно думает Блин коронавирус же коронавирус а вдруг вице-мэр заболел друг температура и он такой надо пощупать температуру он такой сидит тем более знаете как он так AB и давай не 3 Температуры нет лежачего человека пощупал нормально вроде бы нормально всё хорошо кто мне ещё захотелось В чём мэр забыл что ну видите 59 лет видно забыл что связь двухсторонняя что не только он видит картинку с той стороны Ну если его стороны тоже картинку видят как ну как-то запамятовал знать всё новые технологии мир врываются Ещё 5-10 лет назад никто не знал что такое Viber Messenger И вообще у меня был кнопочный телефон И тут вот со всех сторон контроль температуру померила и всё пришлось увольняться Ладно он него и заключается история что всё нормально человек продолжает дальше работать пикантный момент всей этой истории что Эмир и вице-мэр женатые супруги это не останавливает Ну как не останавливает как не останавливает нет нет ответа какого-то общественного То есть он ему какое-то моя когда всё это всплыло они подключали у себя в Инстаграме возможности Ну понятно что начали писать люди да мэр извинился перед депутатами сказал что можно если они посчитают нужным то он даже может уволиться мужики сказали да всё нормально всё тут такой заняли типа Давайте работы ситуация сложная коронавирусная этим у меня есть несколько мыслей А даже я бы сказал конкретно 3 Mazda 3 первое стопроцентный харассмент то что на западе называется sexual harassment человек Пользуясь своим какой-то властью своей какой-то должностью получается excelente начиненных сотрудников фанатка этому нормально относится но я вам скажу что 10-20 лет назад и в Штатах этому более-менее нормально относились сейчас все люди которые 20 лет назад напортачили там заиграли женщинами думали что всё сейчас многие из этих людей сидят потому что это стало модным трендом судиться Да там включать такую жертву то есть 20 30 лет назад я была хорошо она получала роль она получала деньги и всё было океюшки стало модно использовать эту ситуацию они начали использовать им пофигу что там за человек Как с каких были отношения кого можно использовать то ситуация может поменяться и чиновники которые такие вещи делают они могут через 10 лет очень сильно об этом пожалеть 1 меня удивляет что вообще всё нормально В каком плане что допустим был руководитель Макдональдса Стив Истербрук Стив Истербрук в прошлом году её на х** выгнали с должности топовые менеджер супер специалист ему не было никаких вопросов потому как он вел бизнес что он по согласию потница компании естественно которая была ниже по должности чему вдумайтесь Нина не были в браке кино по своему собственному согласию были в этих отношениях но сам факт того что этот человек ниже тебя по должности находится в своей компании ты директор для учредителей для совета директоров и оказалось это слишком зашкварно что они его уволили отношения а у нас как бы нормально наверное самый болючий в том что кастрация что у нас всё по блату у нас всё зависит от доступа к телу у нас всё зависит Но Настёна к Москве построили 18 закон не работает бюджет что ты украл ведь Если этот мир вот руку между ног в этой женщине заместителем то скорее всего он её назначил туда не за её организационные способности низаев умение управлять городом не заёб квалификацию Ну руку понимаете это печально то есть эти два человека они влияют на жизнь города соответственно выбирать сотрудников нужно не по критерию кому там удобнее лучше и комфортнее там можно руку засунуть приз а с точки зрения кто лучший специалист но у нас это не работает у нас работает Blood у нас работает знакомства у нас работает кумовство то есть это иллюстрация того одна из Почему мы живем Не так хорошо как бы нам хотелось у нас законы издавали работать связи Blood кумовство всё больше специалистов изданий начинают говорить о том что это всё-таки не рецессия обычно а Великая депрессия то есть очень серьезный кризис которые похожие аналогичные был в тридцатых годах США каждый четвертый был безработный найти еду сюжете в конце девятнадцатого года так вот сейчас ещё чаще начали говорить о том что этот прогноз по поводу Великой депрессии которая была в тридцатых годах что он ещё достаточно мягкий как ты скажешь как мягкий а вот так мягкий потому что статистика и динамика изменения циферок Она говорит о том что всё жоще чем которая была в тридцатых годах она стала постепенно и медленно медленно гораздо чем-то что происходит у нас сейчас Великая депрессия только через 2-3 года довела процент безработных до 9.9 до 10% несколько лет на этот кризис финансовый плюс коронавирус сейчас у нас в США 20% понимаешь Как всё быстро там несколько лет до 10% шло тут несколько недель до 20% безработных в США очень быстро 2 марки Крок акции крах компании в 29 году Когда произошёл чёрный вторник обвал рынка этот процесс был достаточно сейчас у нас за 21 день американский рынок акций в среднем обвалился на 20% это не просто чудовищно много это ещё чудовищно быстро это быстрее чем за всю историю существования фондового рынка США за всю исто помните там тоже было рецессия там тоже всё в вливалась но оказывается что на 20% американский рынок обвалился там 200 с чем-то дней то есть в 10 раз медленнее рынок обвалился чем сейчас то есть сейчас очень всё жёстко очень всё быстро рецессия это ситуация когда экономика уменьшается в обычном состоянии мы кредитуем отрастёт это вот то что 10 лет у нас продолжалось после 2009 Да но какой-то момент нужно за это заплатить И это снижение скорости экономики это рецессия сейчас Мы точно в рецессии потому что мы знаем что допустим ВВП Китая сократилась На 40% многие аналитики вот я читал заявление одного из глав одного из федеральных банков что мы имеем все шансы получить безработицы 30% США и снижение ВВП на 50% ситуация очень плачевно я и мы ситуацию недооцениваем То есть вы в основном оцениваете ситуацию Ну как Ну Ну работы будет работы будет мало вакансии будет мало будут меньше денег вы думаете так вопрос может быть таким образом что вакансии вообще не будет И денег вообще не будет для каждого 4 жителя США во время Великой Я не хочу вспоминать у нас там была индустриализация там Джесси хватало особенно в 30 сейчас ворошить Ну сказать что типа где-то было хорошо В то время в мире я не уверен что было хорошо способы для того чтобы как-то эту ситуацию реанимировать как-то её подтолкнуть в частности помочь людям за счёт предпринимателей за счёт бизнесменов запретили Типа ему увольнять персонал сотрудников то есть будешь увольнять там чуть ли там тебя не посадят да но президент сказал что типа все не работает но в тоже время увольнять их нельзя будешь наказан предпринимателям так сказали А естественно все приятели в шоке а я в абсолютном шоке потому что у них всё стало ничего не покупают А деньги платить он ситуация была очень печальная в Омске цветочный магазин просто закрылся и никому цветы не нужны они цветы раздают бесплатно людям Ну Заберите Просто я никому не нужны сгниют Возьмите хоть бесплатно это пока с потреблением с работы это очень плохой показатель говорит о том что Huggies нас не даст они будут ситуацию бизнесмены естественно не очень быстро нашли способ как обойти это указание президента а его быть очень легко Ага значит вы запрещаете увольнять людей мы не будем а Пусть люди уходят по собственному желанию Пусть люди увольняются по собственному желанию тоже можно можно или Пусть люди уходят в неоплачиваемый отпуск можно можно вот два решение это то что сейчас будет происходить по всей России а потому что таким образом мы можем обойти указания и Выскажите Ну неужели люди Почему они так безропотно пойдут и будут соглашаться увольняться по собственному желанию ведь президент сказал что это против будут это делать ещё потому что работодателем скажет Ну смотри у меня ситуация очень тяжёлая Bubble и не зарабатываем всё остановилось мне тебя придется там Уволь Да но я могу сейчас вот тебе там заплатить тот аванс который я должен частью зарплаты который я должен и мы с тобой миром расходимся если ты пишешь заявление и потом если что с миром Либо мы можем с тобой запустится Ты откажешься я начну тему с выплатой денег и мы с тобой абсолютно раз ссоримся и потом никакого возврата не будет Ну то есть у нас как всегда есть закон но он ни хрена на местах всегда его смогут предприниматели будут что захотят то есть делать то есть если нужно будет чтобы человек уволился на него на давят деньгами его едят и он он уволился по собственному желанию и Если нужно будет оставить человека за собственный счет это не будет работать и Чем дольше мы будем сидеть Чем хуже будет смотреться ситуация тем меньше буду оставаться денег делать такую ситуацию знаю типа попросить попросить у своих богатых у богатых бизнеса Ну значит Делиться деньгами до корпорации там это поэтому переложили всё это дело на средний бизнес на мелкий бизнес то там люди живут вот получки До получки Ну бизнеса Они они бедные там нету достаточно денег и соответственно сейчас убьют полностью в среду крупный бизнес Ну как был богатый так он остался но и всё нет работы нет что из этого можно для себя извлечь А то что работа сейчас мы в таком время многие еще не осознали что будет очень сложно с работой Поэтому пока люди это не осознали ищете работу любую работу продавцами уборщика me водителями кем угодно Если вы нашли хоть какую-то работу Это вам мы Сейчас хорошее время вот связи с коронавирусом многие люди Вот например в магазинах Я знаю что персонал сократился Потому что люди и они не могут у них не было машин от транспорт остановился и недорого стола магазинах появились вакансии на продавцов или там на охранников берите такие вакансии в продуктовых магазинах если найдете такую возможность устраивать любая работа Это хорошо то есть не надо тут носом уже сейчас имеет смысла том чтобы сократить свои издержки по MAC Ну например если раньше вы были такой модный чувак который снимал там квартиру за 300.000 России летом за 50.000 России когда будут делать сюжет про одну барышню до танцовщицу знакомые мне почти каждый день говорят о том что и арендодатель вынужден соглашаться потому что Кризис на рынке недвижимости ужасные люди обижают им приходится платить коммунальные короче арендодателя в шоке они согласятся им некуда деваться то есть либо цену либо свяжитесь там вдвоём втроём четвером какой-то одной квартире любыми способами пытайтесь сократить Ну вот таким образом мы получается маржинальность делаем то есть мы пытаемся хоть какой-то доход с генерировать хоть там знать туалету убирать и пытаемся сократить свою потребление вариант вот тот вариант который в 30 хорошо сработал США это Фермер как-то связано с эрнестом что возможный корм какой-то им было проще пережить то что происходил то есть объединяйтесь друзьями товарищами для того чтобы снизить свои издержки в частности то можно все вместе снимать допустим жилье ищу работу какой бы она грязная некомфортно не было потому что скоро с работой будет вообще проблемы там у вас есть бабушка дедушка в деревне который выращивает картошки помидор и картошку помидорки или что-нибудь такое то присоединиться к ним будет очень хорошая идея потому что натуральное хозяйство потому что это будет актуальна Чем дальше в лес тем больше политики теряет берега единоросса Сергея Поддубного депутат и он у себя очень много постов с требованием выдать деньги от налогов и платежей похоже на мародёрство вам так не кажется Поддубный что если граждане которые сейчас без работы которым государство никак не помогает не даёт им ничего И если эти граждане просит Подождите хотя бы не забирайте 1С деньги потому что мы работать не можем потому что в ограничили нашу работу то Сергей Поддубный считать что это слишком много они много навсегда берут что ты на себя взял работы Заткнись твоё дело работать батарейка рассказывай тут он не понимаешь иммунология снизить охерел это кого много много вот например губернатор Липецкой области ответил подписчица на вопрос в Инстаграме о том что Как жить вообще слушайте как жить как как как выжить а губернатор Липецкой области и говорит каждый кузнец своего счастья говорит говорит поговорка это каждый кузнец своего счастья выговорить не по адресу не по адресу ты налоги Неси сюда Неси Давай А если тебе что-то надо то ты не по адресу и по адресу это когда ты несёшь А когда ты что-то от меня хочешь Это не по адресу тоже у него заявление было по поводу а по поводу что у людей денег нету он говорит Я думаю у большинства предприятий хватит ресурсов чтобы обеспечивать ту часть людей которые сегодня не работают ещё раз повторю она не такая большая правдая предприятие то есть предприниматели должны выплачивать вот эти вот социальные пакеты они социальные Потому что если человек не работает Это не бизнес то есть предприниматель платит деньги за то что человек работает платят за проделанную работу Почему вообще перекладывать на функцию предпринимателей бизнеса это ситуация 100% Форс мажорная это ситуация 100% чрезвычайное чрезвычайное положение ситуация как Форс мажорная только на бумаге да то есть рекомендательный характер имени Объясню почему Потому что если мы вводим официальный статус чрезвычайной все договора которые между арендатором И арендодателем вообще все они подпадают под действие форс-мажорные обстоятельства подключаются дотации состав со стороны государства то есть не хотят помогать людям объявят объявят чрезвычайную ситуацию они должны помогать А так они говорят Ну как бы мы рекомендуем сидите дома а мы рекомендуем Пусть вот эти вот платят Объявлять это чрезвычайное не будем Потому что это а мы не хотим вам платить вот что происходит даём даём этому государству в обмен на то что она типа нас должно защищать и в некоторых государствах это происходит некоторых государствах выдают деньги в некоторых берут кредиты убирают налоги помогают бизнесу кредитуют А тут всё наоборот налоги сказали Ну потом вот сейчас Потерпите а потом заплатить дали отсрочку по налогам вы что ребят бизнес состоит он не заработок показать будет мне сейчас сказать будет там через 3-6 месяцев Какая разница просто сидишь ждёшь казни Чтобы бизнес выжил нужно убрать Вообще полностью налоги нужно дать людям денег чтобы они успокоить есть какие-то шансы ничего это не делается чрезвычайная ситуация не вводится лишь бы не платить Но вот на предприятиях вам заплатят слушать если на предприятиях нам заплатит А зачем тогда Государство и сливы зачем тогда это такой вот прошли заявил министр финансов силуанов интервью наили аскер-заде для Россия 1 И что теперь ты теперь средний класс В России это те кто у кого есть деньги на пожрать на хлеб или как вообще тучный времена прошли Какие красавчик То есть раньше это точно и времена были ты не знал вот то что а вот начинаю значит 15 16 17 тучные времена набралось только что не знаешь куда теперь его потратить но теперь ты будешь знать куда потратить Конечно я понимаю там селуянов аскер-заде я помню расследование коррупционные Всё конечно прекрасно Это журналистка у которой есть свой собственный самолёт это журналистку которая там куча недвижимости которые эти таблички в парке нью-йорка пребывала до которая Костина ВТБ до ВТБ это банк Ну короче вот всё понятно у них там всегда будет хорошо потому что у них полно денег а Простите как всем остальным а всем остальным говорит Вы не по адресу выговорить не по адресу губернатор Липецкой области а Сергей Собянин говорит ну Кто поможет предприятия Вам помогут мысленно вместе денег нет ну там предприятий поищите конечно это ужас Но больше всего Поддубный меня просто разозлил до О это очень горит похожа на мародёрство требовать выдать деньги освободить от налогов и платежей это похоже на мародёрство видно этот Сергей Поддубный он не совсем понимает что вообще определение что мародерство Это преступление забирают ценности забирают в собственность хищения у трупов либо у мирных жителей во время войны То есть это забирание имущество собирание денег там собственность это когда отбирают что-то мародерство это когда То есть если говорит слушайте вы меня каждый месяц отбираете вот убирайте в виде налогов вы у меня отбираете это Не я у вас забираю вы у меня каждый месяц собираете подождать не забирать у меня потом Можно мне не забирать какое-то горит это мародёрство так мародерство это Когда забирают когда они забирают это противоположное понятие абсолютно по смыслу по сути это Ну конечно никакого мародёрство Тут даже близко Нет но я пытаюсь 1 планетянин Она эту ситуацию со стороны бессмысленные эти понять мародерство это Когда забирают а Человек просит можно играть какое-то Время анкету мародер вообще прекрасно война это мир изнасилование это любовь поборов это мародёрство вы что там вообще URL Add Приплыли так быстро ужасно ужасно потому потому что есть четкое понимание обмана век в течение всей своей жизни я делал сюжеты в которых рассказывал Сколько в среднем среднем получается около 60% всего с чего человек создает на протяжении всей своей жизни в него забирают виде налогов скрытых работодатель забирает зарплатный фонд через специальное отчислении которые он обязан по закону платить за вас и соответственно же потом выдает чистую зарплату фонды и подоходные уходит в России по моему 43% заработанного и еще 20% – это НДС Вот и считайте то есть в среднем Я не говорю про другие есть еще масса других налогов в среднем 60% то есть тренер Ладно сократился до 50% для простоты счёта это уже точно гарантированно вот есть какая-то территория на какой-то территории живут какие-то люди у всех этих людей на протяжении всех все и жизни сдаю что-то товары и услуги так вот они Хиро чат и у них на протяжении всей жизни забирают каждый месяц скрытно чтобы у них там не особо сильно не Бомбила чтобы они на улицу не выходили но не забирают половину забирают забирают на каком основании вообще по всем основаниям что вот социальный контракт определённой Да что типа мы в ответ о вас заботимся чтобы типа всё было хорошо но смысл существования всей вот это вот Мы живём в этом заключается его забирают забирают каждый это же безумные деньги безумные деньги где дороги где медицина где бесплатное образование где всё это А где она всё съедает Непонятно И вот сейчас возникает стрессовая ситуация описанная ситуация когда точно нужно помочь но хотя бы раз 20 лет раз в 10 лет но. Люди сидят без работы врать ничего они не знают что что мне делать Мне скоро на улице поедут И в такой ситуации денег нет но Вы держитесь вы мародеры вы что охерели Вы должны деньги нести уже батарейки дача платить каждый месяц 60% ты не работаешь Ну так это твои проблемы дамы Ну ты всё равно твои проблемы Ты должен платить А если ты не будешь платить чтобы мародер что ли мальчиков по вызову что совсем оборзел дискредитация Вообще его и возникают вопросы о какого какого х*** вообще да то есть Почему почему такая система Вот она меня она действительно очень странная вот ты выходишь из своего дома и смотришь vk.com Где находится Да Простите что там вокруг нет дорог Ну инфраструктура плохая дома в шарпан Ну вы понимаете о чем я говорю представьте вот в этом доме Живёт там 100 200 300 человек в зависимости от вашего дома половину отдают в большинстве своём отдает половину вы Представьте Эти люди если бы они без centralizer а без каких-то непонятных пацанов с упакованными они напрямую регулировали бы процессы Да они бы там себе у них половину денег отбирают Она идёт а там где они живут ничего хорошего подумай над этим это официальные данные 23 прогноза развития экономической ситуации в России Соответственно по запросу госорганов они были созданы После этого я расскажу какой видение прогноз по этой ситуации стресс прогноз есть у нас вариант Lite есть у нас вариант Hard вариант Лайт это когда инфляция будет где-то четыре с половиной процентов вариант Hard это когда депиляция будет пять с половиной процентов вариант Лайт это у нас изоляция карантин где-то летом вариант Hard когда она протянется до Осени вариант Лайт это когда будет на 20 + Айза не Спросите и вариант Hard когда цена 10 баррель нефти мягкий сценарий другой жёсткий Какие последствия 9 руб за 1 доллар соответственно прогнозы Более того я уверен что они слишком лайтовые даже в официальных прогнозах заложена информация о том что надо покупать доллары понял потому что официальные стресс прогнозы говорят о том что если всё очень хорошо только к лету курс будет 80 Если всё не очень хорошо только осени курс будет 89 Это значит что это значит что может быть и все 100 осени и так точно то есть есть какие-то сбережения прямо сейчас нужно идти купить доллары и не страдать фигнёй потому что вы периодически меня спрашиваете А вот я опоздал А вот она подлетела а вот он сейчас на 75 упала ребята слушать Пропаганду у них там своя тема да там Кудрина и прочее У них своя задача вас успокаивать для того чтобы переворачивали система это система работает тогда когда в неё верит и чем больше в ней людей верят тем тем стабильнее она работает но она дырявая и вы видите что она дырявая он четырнадцатом году сказки пели о том рубль укрепляется всё сейчас так классно Я смотрел в четырнадцатом году обещали что будет дефолт в США прямо в новостях Я просмотрел новости много сюжетов за четырнадцатый год так забавно было смотреть Обещали Обещали Обещали потом с 32 до 64 не работает система слабая рубль постоянно относительно доллара обваливается Сколько раз вам нужно потерять деньги чтобы это понять вот официальный два стресс прогноза говорят о том что либо восемьдесят летом осени или вам нужно потерять ещё раз деньги чтобы вы в это поверили Ну я не знаю теперь что вообще говорят в мире Визит сценарий о прекращении пандемии один из них очень жёсткий и Это скорее всего будет наш сценарий потому что он самый правдоподобный мягких один из cynarae которые говорят все страны изолировали у нас по планете гуляет вирус завтра на вылечиться от как Китай допустим да почти вылечился сейчас уже там 2 они начинают выпускать людей образовались большие пробки на выезд из того региона Потому что люди очень долго сидели в карантине Сейчас они хотят отсюда вырваться допустим у них там ноль заражённых было вот недавно допустим они там его победили на других странах это продолжать Вот и так она работает только когда во всех странах победили то есть во всех странах изоляция карантин люди должны быть сидеть дома и так далее Вы скажите вы реально в это верите вы верите что в уганде в Кении там в центральноафриканской Республики в России в Белоруссии в Украине выше реальной сколько сильно сидеть в карантине изолироваться Что всё это точно остановится Конечно нет репрессивного аппарата и Нет должного уровня осознанности у людей поэтому этот вариант мы там сразу видят в мире это изобретение вакцины Я понял это длительный процесс очень долгий сейчас напряжённо 6 Алёнушки и там из-за вакцину и вылечим всю планету вот придумать вирус это да Вот в этой лаборатории Именно они исследовали мышей именно исследовали коронавирус и и им было интересно что вот посмотрите это всё работает Ах эти вирусы живут очень долго всё пофигу по типу них очень хороший иммунитет и всё такое прочее То есть это украинская лаборатории исследовали коронавирус и исследовали мышей задолго до того как произошла сегодняшняя ситуация очень большие проблемы требуют времени Это было бы самое мы бы так пошли больше сейчас людей но экономический это нецелесообразно денег таких у нас нет он самый жесткий популярные политики его не озвучивает но скорее всего именно это и произойдёт когда слабый умрут То есть у нас же проблема не в том что этот вирус он действует на всех он на большинства не действует в том-то и дело что большая часть людей имеют достаточно сильный иммунитет для того чтобы его вообще вообще не заметить я с женой переболел Ну каким-то респираторным заболеванием очень мощным в феврале этого года велопоездка Я прямо офигел потому что настолько страну не горло болело Я чихал и в груди у меня щемило и сопли и всё на свете я с большим трудом дотянулся без антибиотиков как-то необычно было То есть я почти Обычно я знаю что я вот в такой фазе я выздоровлю всё у меня ремиссия и дальше я выздоровлю а потом меня обратно стягивало я только выздоровлю меня обратно втягивая Так неделю или 2 и для меня это было нас всё Говори Слушать Что происходит какое-то непонятное заболевание или что-то коронавирус Ну вот что там же вроде какой-то может быть Был ли что Но таким образом у нас формируется иммунитет у большинства Зачем Вот все вот эти ограничения тогда вы Спросите Зачем ограничения для того маленького процентов людей у которых слабый иммунитет работает как мы ходим мы общаемся с друг с другом И мы не знаем кто из нас инфицирован и мы Передаем вот без масок если мы ходим мы Передаем друг другу Это заболевание большинство из нас на него вообще пофигу не обратит внимание среди нас есть люди со слабой иммунной системы им станет настолько плохо что он понадобится Больничка и если будет эпидемия То таких людей будет становиться все больше и больше коллапсирует медицинская система страничка заполнить с этим людям будет невозможно помогать И они будут умирать и когда мне кто-то говорит о том что типа всё коронавирус это всё фигня этого не существует ребят У меня есть знакомые медики на руках люди умирают умирают база три дня умирают То есть это Это не то что вам там какие-то мировое правительство сказки рассказы Действительно это это ситуация есть другое дело что она работает на маленький процент населения заперли на карантин потому что такие правила игры потому что нужно показывать забота о людях Потому что если ничего не делать А у тебя умрет 1% населения это может до революции дойти до то есть да мы они эффективно решить до во всяком случае у нас прогноз нет но они не могут это игнорировать поэтому не Пытаюсь что-то решить как-то знаете маленькая кровью делать вид что мы вот в карантине мы заботимся и так далее конечном счете в конечном счете это вижу экономические проблемы они гораздо более важны чем коронавирус тоже тут какая-то есть конспирологическая теория В каком плане Все сейчас говорят про коронавирус и действительно личная безопасность безопасности речь идёт люди забывают про коллективные но коллективное более важно то есть экономическая ситуация рецессия экономический это на порядке важнее чем коронавирус на порядке Но все от этого отвлеклись что рынки рухнули в семье чем когда-либо в истории что непонятно что будет дальше про это сегодня буду про это все забыли все коронавирус Маски там всякая чепуха фактор если честно хотя я не верю в теорию заговора но на планете Действительно это выгодно это всё закончится закончится тем что процент людей в России и в Украине Кто считал через месяц-два деньги закончатся что делать посмотреть люди пойдут на улицу люди будут нарушать правительства государства ничего с этим сделать не сможешь раньше или позже а учитывая что летом заболевании ОРВИ онемение хуже передаются живучесть у них такая что вот в холодный период их больше чем в летний период это нам в плюс и то что люди сейчас сидят без работы могут зарабатывать не могут питаться не могут это будет накапливаться накапливаться накапливаться и в конечном счете люди выйдут и инфекция Скорее всего будет дальше распространяться и скорее всего какой-то большой кусок населения небольшой кусок Но люди действительно умрут новый для политиков для власти уже это будет как бы мы типа мы что сделали что могли то сделали мышь вот проводили Вот мы там изолировали Мы там что-то выплачивали по 12.000 Ну так вот Если вы спросите у иностранца Ну что там с нефтью Да где-нибудь там в Германии допустим в Британии ли в США там ну как там цены на нефть в большинство обычных людей вообще по барабану им это неинтересно они живут в лесу разных странах Ты когда страна ресурсная экономика полностью весь экспортно углеводородах до на каком-то семье то естественно Всё зависит от этого И поэтому всем интересно учётом с нефтью потому что упала цена на нефть сразу такая вот тенденция Она присутствует Печальная история роснефтью сечиным она подходит к своему логическому кто сейчас не в течен согласились на 14% ограничить свою добычу 14% сокращай Да она обвалилась 2 апреля цена нефти urals опустилась почти до это очень мало то есть себестоимость добычи где-то 15 То есть если её продать за 15 то будешь нуле если ты её продаешь за 10 минуты заработал минус 5 долларов у тебя добыча и транспортировка стоит больше работа это всё Последствия того что Сечин Роснефть не захотели ограничивать добычу вместе с аудиторами заводится сказали Давайте будем ограничивать количество чтобы чтобы цена была повыше Потому что если да будем очень много тогда цена на это будет очень мало вот что они сказали сказала иди они как начали добывать что цены 10 всё подзаконный ток То есть сейчас Роснефть согласилась сократить добычу 5 марта я вот хочу зафиксировать цифры потому что по этому поводу мне очень много людей писало в комментариях Да ты всегда Патриотов зафиксировать значит Роснефть выходит из сделки сапег так как не желает сокращать добычу более чем на 0,3 млн баррелей в день то есть там вопрос шел о том чтобы сократить на 0,3 баррелей в день Роснефть сказала нет Идите вы 8 апреля это вот сейчас сократить добычу на 1.6 там на 0,3 не согласились Зато десяток Да конечно мы согласимся согласна конечно процентов Карл Где логика Нет мне списали там и я понимаю почему писали потому что начитались всякого гавна в интернете да там всегда патриотического какое дерево не случается постоянно пропагандисты пытаются это повернуть когти пока замысел там отца нации либо там каких-то приближённых на самом деле они там пытаются сделать проблемы бабу американцам это это не жадность это на самом деле патриотизм они просто хотят значит чтобы Америка очень плохо OK а где тогда результат говорите что я эти действия были типа это не жадность это говорят Давайте ограничимся Они говорят ограничимся Мы не хотим Ну вот нафиг стали стола переговоров ушли сейчас возвращаться обратно не удобненько Как же это вышли хлопнули дверью А сейчас так еду домой Роснефть если это патриотизм Вы же должны были убить там всю Америку там всё такое прочее вообще что-то в отношении такой как его враги там опять так я понимаю почему добыть что внутри любого государства всегда пастухи пытаются внушить Мысль о том что основные проблемы находятся Там они тут там вот мы должны там сплотиться там враги Потерпите затяните пояса потому что там враги всё для Родины всё для Победы мы там недвижимость в Майами Купим там на Сейшелах Паспорта у нас иностранные все дети у нас за границу но вы терпите терпите Вы должны все вместе мы сила О’кей хорошо не жадностью патриотизм первый момент тогда что рецепт для того чтобы там американский сланцевой добычи страдали Да чтобы они там разорялись и так далее Что же сдались так быстро то не сходится То есть я не вижу тут патриотизма Если вы так если вы такие стойкие оловянные солдатики нужны терпеть дальше не терпите Почему больше всех кому это выгодно вообще было но если США типа очень сильно пострадали США действительно закрылась там какое-то количество сланцевых компаний Ну потому что в себестоимость забавным невыгодно брат на свете частные компании делать добычу США а у них же нефть не является основным экспортным продуктом как в корпорации РФ к чему я то есть для Америки в целом как для государства низкие цены на нефть Это было хорошо потому что у них были дешёвые энергоносители дешёвая энергия была у них были дешёвые грузоперевозки то что-то всё из на основе нефти для них когда продается ниже себестоимости для них это хорошо В целом для Америки для отрасли сланцевой Да это плохо но это маленькая отрасль это не основная отрасль для Америки а в целом для всех остальных Это хорошо потому что ты дешёвые были вы получается Роснефть дала им свою нефть дешевле себестоимости в они взяли им хорошо Им выгодно у них всё дешевле чем у кого вы Наказали Наказали бюджет корпорации РФ Да потому что валюта потому что рубль обвалился потому что кризис усугубилось в чём в чём фича то и наконец 3 момент на который я думаю стоит обращать внимание это то что люди путают нефть их со своей Сечин какой-то рост нефть да Там что-то договорились с арабами там по поводу цен какой ты к этому имеешь отношение батарейка вот когда вот начинать фрегатом вообще-то не понимаю То есть ты ты или как ты что с тобой делят как-то доход от нефти ты там нефть Чувак ты сам нефть Ты каждый месяц платишь за налогами там 60% тебя выжимают Ты новая нефть 100 того что там сейчас где-то там Здоров с Роснефть всё договорился о предельных ценах ты с этого ничего когда получают поэтому не путай их интересы со своими собственными прошита классическая впрягаться начинаешь там что-то мне доказывать что там какой-то хитрый план там это не значит там Сеченова там серый кардинал хитрый план Серый Кардинал сейчас пришли как побитой собаки а за стол переговоров уже неудобно к врачу ходили ни с кем не будем говорить не будете говорить Не хотели на 03 теперь будете на 1.6 хитрый план Где же результат мы своих не бросаем она очень показательно что действительно люди Росси они остались за границей и сейчас сложная ситуация нужно помочь с возвратом странах приличных помогают своим вернуться обратно во всех странах выделяют на это деньги Например в Германии евро в Германии выделило 50 млн евро для того чтобы вернуть своих граждан домой это важно то есть Германия выделяет кучу денег для того чтобы действительно своим помочь чтобы своих граждан без всяких денег потому что ситуация чрезвычайная А в России возвращающийся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета Минтранс карта транспорта возвращающийся домой россияне должны исходить из принципа платности придёт ещё знает этот птичий язык чтобы спрятать г**** да Но типа хоть скажите по-человечески что денег нет но Вы держитесь Мне не нравится то что он сказал Ну хотя бы чётко дать денег нет ну как бы нет не поможем Ну так и скажите а не хочется же брать ответственность за то что ты говоришь Да поэтому возвращающийся домой Россия склонение какой использовать не наши люди это какие-то там вот возвращающиеся россияне где-то Там они должны они должны исходить из принципа платности перелета Да ты вся вы кто вообще только зачем вы вообще нужны там Министерство вообще там корпорация вообще вы берете деньги Вы не можете раз в 10 лет раз 20 лет забрать своих людей там застряли которые в других вернуться в них может быть денег ничего нет а вы такие Вы должны исходить из принципа платного перелета своих не бросаем мы своих не бросаем 400 Euro пожалуйста Это говорит о том что опять-таки в нашем обществе нет доверия она полностью уничтожена на какие-то лозунги там это Печенеги половцы мы выстояли Ну что-то вот такой вот земля-воздух ни о чём хочу сделать объявление У меня есть мой авторский телеграм канал Футбол Лайф ру я выкладываю информацию которую не укладывать Больше нигде никогда не для кого сейчас это особенно актуально потому что я начал регулярно выкладывать закрытые темы выпуски закрытых тем там обсуждаются очень финансами с налогами с офшорами с криптовалютами с розами то есть такие темы которые я не решаюсь выкладывать в публичный доступ и их выкладывать только на своём закрытом телеграм-канале Поэтому если хотите пожалуй там вот где таймкоды к этому виду внизу находится 2 ссылки на мой телеграм канал одна обычная другая Входная для России Подписывайтесь будете регулярно получать много полезных классный информации бесплатно Ну и тема Штатов Америки Насколько это всё фантастично частично но сейчас это начинает я в том что соответствующий Федеральный закон это Центральный банк Соединенных Штатов ему запрещено покупать частные компании их долги по закону федеральному Соединенных Штатов Америки и их центральному банку которая называется федеральный резерв запрещено покупать частные компании и их долги аккредитовать может там государственным к каким фондам федеральном резерве запрещено кредитовать частной компании покупать частной компании потому что в Если бы так можно было делать то есть получается федеральный резерв который выполняет функции государственного банка США Если бы он покупал частные компании то они фактически остались в государстве а что такое они становятся государственными реализация мы знаем этот термин Ну как бы сама по себе нет ничего страшного если проанализированы Ну Представьте что массово анализируется компании в каком-либо государстве тогда что у нас происходит превращается в Социалистическая потому что компании это средство производства компании это то что что-то производят общество эти компании принадлежат учредителям они принадлежат инвесторам эту компанию то есть капиталистам Есть ли компания если вот эти бумаги цены и обязательства этих компании выкупают государства например через Центральный банк ФРС то получается в собственников становится государства и мы уже как бы уходим Социализм потому что основной ключевой признак это то что средства производства принадлежат недельным персонажем капиталиста но принадлежат всем народу в виде государств как институт которые существуют в интересах народа для того чтобы у них был капитализм и Социализм существовал соответствующие законы сейчас существует о том что Федерального резерва банку запрещено покупать а частные компании кредитовать их и так далее сейчас произошло сейчас именно это и произошло сейчас Центральный банк США найти частные компании для того чтобы такого не происходило и очень многое станет понятно была сделана 2 вещи отделили Центральный банк США Штатов Америки и вот президент но они банк часто называли частным хотел несчастный есть федеральные законы США который регулирует но смысл в том что вот есть две организации они не подчиняются друг другу напрямую зачем это сделано для Независимости Check and balances это называется система в США система чтобы не было перегибов чтобы не было концентрации власти одного органа соответственно Вот такая вот система когда банк вроде бы государственный но он правительство не подчиняется соответственно если правительство там денег сколько мы хотим по идее Центробанк можем сказать слушайте ваша монетарная политика невзвешенные отказаться Ну вот то есть вот такая вот такое противостояние она защищает от перегибов и даёт больше яблок это одна из причин почему была создана два таких органы Почему федеральный резерв не подчинялся правительства напрямую они потому что там рептилоиды масоны бильдербергский клуб и так далее вот идиотов агрессивных ничего не понимает вообще в этих делах 2 защитная вещь была это соответствующий Федеральный закон который прямо запрещал федеральному резерву финансирование частных компаний в частности облигации там акции тогда кризис когда начался коронавирус это поменялось сейчас Центральный банк США купают их долги общество Соединённых Штатов изначально это была длительная стратегии дональда трампа он говорил про это еще пять лет назад он всегда был в очень напряженных отношениях с Федеральным резервом США и он всегда говорил о том что федеральный анализировать то есть он говорил о том что доллар надо национализировать банк нужно национализировать чтобы они делали то что интересно государство они своих собственных Джон Кеннеди говорил тоже самое и его убили. Когда Джон Кеннеди пытался вернуть права правительство США на эмиссию денег там речь шла всего лишь 2 долларовых банкнотах его застрелили практически сразу же Давай права правительство США на эмиссию 2 доллоров его вернули обратно одна из теорий убийство говорит что его Дональд Трамп сейчас фактически забрал это право эмиссии сейчас произошло немыслимое вероятно. Джон Кеннеди даже Мечтать не мог как это произошло Дональд Трамп набрал очков и начал говорить о том что смотрите мои люди страдают Давайте помогать людям нам нужно давать людям деньги нам нужно давать деньги компаниям нам нужно кредитовать не просто крупные кредитовать бизнес и так далее А что это это значит для фрез делать тату Ну вот смотрите у нас очень сложная ситуация вот смотрите традиционная банковская система не справляется и по сути сейчас произошла такая ситуация что федеральный резерв США и министерства финансов США из-за того что произошло как они технический обошли закон они сделали компанию прокладку Special purpose vehicle ДТП в компанию прокладку на которую покупаются все долги на которую фактически покупаются компании частной компании в США Что это Что это за компания прокладка компания акции которой выкупила правительство Соединенных Штатов offred в эту компанию заливают деньги по принципу частичного резервирования то есть на каждый удар которое влили туда правительства они дают 10 долларов надутых ну фактически ФРС через компанию прокладку чтобы в прямую по закону не не могут этим заниматься они сделали компанию прокладку но по сути в конечном счёте А это всё происходит правительство Соединенных Штатов и конкретно президента захотели раньше было невозможно из-за того что сейчас руководство банков они пошли на встречи не смогли не пойти потому что было при эвалюцыя они пошли и сейчас федеральная резервная система США Она фактически национализировано потому что она подчиняется правитель и они делают то что им сказали делать а не а не покупал частные компании последствия удивительные последствия номер один компания США компании СССР с через компанию прокладку и становятся государственными 1 1 федеральный резерв США подчиняется правительству США это обозначает что федеральный резерв национализирован тоже и соответственно национализирован америка американский доллар доллар раньше мог федеральный резерв А сейчас они печатают по запросу по запросу правительство США это удивительно во всех смыслах То есть это казалось немыслимым еще десять лет назад но ситуация экономическая поменялось Настолько драматично настолько серьезно и глубоко что банкиром некуда было деваться они начали делать то что от них требуют правительства что фактически это национализация казначейство США министерство финансов и федеральный резерв они срослись и главным руководителем всего этого являются Дональд Трамп есть глобальная проблема капитализма системная проблема капитализма она заключается в чём в том что вам к капитализму в общем-то государство в котором вы живёте если его рассматривать вот капиталиста как чувака который хочет просто получить больше прибыли больше прибыли это значит больше моржи с любого бизнеса а больше моржи с любого бизнеса это значит я буду искать расходную часть допустим Зачем мне производить автомобили в США где очень дорогие работники я буду производить в юго-восточной Азии в Малайзии там у китайцев там дёшево там дешёвая села Рабочая и соответственно у меня маржа Я трачу мало а продаю на американском рынке Ну в чём тут проблема спросите вы меня а проблема в том что основное потребление там в Америке но для того чтобы потребление была хорошим надо чтобы люди в Америке работу чтобы получали деньги чтобы было на что потреблять и Представьте если мы берём какого-то Ну такого сферического капиталиста в космосе он такой сидит думает OK Я вывезу своё производство в Китай там Айфоны например и буду продавать на хорошем рынке в США за дорого То есть я буду производить дёшево там а продавать дорого здесь соответственно маржа у меня будет большая если один так сделает это не страшно Но если все они уедут в Китай то в Китае Люди пусть по мало но будут зарабатывать деньги американцев остались без работы предприятия закрылись и вот в этом проблема ты проблема даже потом капитализм сам себя поедает потому что сделали телефона вы там что Возвращайтесь на рынок себе в США их не покупают потому что и вот получается капитализм он сам себя пожирает потому что в погоне за выгодой обрезали себе потребление соответственно весь ваш бизнес оказался бессмысленный и вот это вот основную проблему капитализма системную Дональд Трамп пытается сейчас решить то есть вот он кричал на General Motors щипачева чуваки о чуваке Почему закрылись не выгодно им им дешевле китайский там запчасти покупать там всё там за границей собираюсь потому что там дешевле это выгодно как для капиталистов а для Соединенных Штатов для правительство Соединенных Штатов для граждан Соединенных Штатов это невыгодно и поэтому Дональд Трамп набрал так много предвыборных очков и без что он делает это один из элементов его предвыборной программы Он хочет таким образом показать что он за народ за носу что он пытается вернуть системные компании корпорация обратно в США он хочет вернуть США зарабатывали антиглобализация это национализация во всех смыслах не только в том что если что будет принадлежать государству всем а в том смысле что антиглобализация перемещались мы там в Китае что-то делать Нет пусть будут производить тут и потреблять будут спрос локальное производство заключается лозунг компании дональда трампа и он это уже успешно делать он Ответ должен быть национализирован и фактически у него на национализировать также как и доллар США и что будет дальше это очень интересная вот с большим любопытством Наблюдая на то что происходит в США Здорово пахнет социализмом социалистические штаты Соединенные Штаты Америки Ну я не знаю как это всё будет Вполне возможно что вот эта ситуация которая происходит сейчас в том числе коронавирус это всё обнуление существующего миропорядка вот этого вот нефти доллара который существовал вот это вот глобализация которая существовала у того образа жизни которому привыкли вас когда таким как он был раньше возможно он будет более цифровым возможно он будет Анти глобальным более более национальным Опыт показал что-то система которая существовала на несовершенно Я не знаю чем чем это всё закончится но изменения которые сейчас происходит финансовые они просто просто колоссальные и я это ни в какое сравнение не идет с этим коронавирусом но все говорят про коронавирус коронавирус там Боже мой как вот сколько жертв там фигня жертв Вы посмотрите что происходит посмотрите как обвалились все компании мировые Вы посмотрите что сввп мировым Вы посмотрите что федеральный резерв национализирован доллар национализирован сейчас нас анализируется компании по всем США говорят про коронавирус там где какую маску и ловушку для вируса купить песня чем задуматься Ваше внимание для того чтобы регулярно получать оповещение о моих новых видосов в связи с новыми правилами на Ютюбе нужно поставить колокольчик причём не просто колокольчик а выбрать метрику все есть там стоит на основе предпочтение надо поставить все тогда все мои видосы Они если я выпускаю вы будете видеть у себя седые соответственно бы увидеть мои новые видосы можете их посмотреть Если вы это не здесь то к сожалению Скорее всего вы меня не увидите Вот такая вот Печальная история А в общем-то в общем-то всё что происходит сейчас охрана вирусного рынков мы все умрём Почему обновление никогда не бывает легко Для того чтобы получить что-то важное и ценное и интересное хорошая все самые лучшие периоды цивилизация в истории нашей планеты они наступали после каких-то кризисов это время перемен это меняются форматы взаимоотношения деньги всё на свете меняются и как правило после кризисов идут улучшение идут периоды застоя мир так развивается поэтому то что сейчас происходит это из-за возможно вам будет легче понимая что это явление временное Зато после того как этот период закончится нас ждёт очень хороший долгий и качественный рост А у меня всё спасибо за ваше внимание Я желаю вам и Да пребудет с вами весело друзья

