ИНТЕРВЬЮ С ПРИШЕЛЬЦЕМ – ЧАСТЬ 1

Привет всем подписчикам канала ТВ сегодня 1 часть интервью с пришельцем случившейся в кораблекрушение в Розвеле 1947 году интервью Матильда О’доннелл Макэлрой. В этом кораблекрушение представительницы в не Планетная цивилизации а кому надо Google аккаунт информация взялось взялась в открытом доступе Как она туда попала просочилась Это всё есть в интернете это скучно Каждый делает сам своё домашнее задание мы Давайте посмотрим самое веселое и интересное а я перевёл этот материал на русский язык часть 1 интервью с пришельцем из кораблекрушения развела начинаем ты никогда Пришельцы вернули на базу Я уже провела с ней несколько часов как я упомянула Мистер Кэт сказал мне Оставаться с пришельцем потому что я была единственная из нас кто мог понимать её коммуникации для меня было загадкой моя у меня общаться с пришельцем момента я никогда ранее не испытывала телепатической с кем бы то ни было коммуникация которую я испытала на понимание которое приходит если тебе ребёнок или собака более прямое и сильное чувство Хотя никаких слов сказано не было не было сделано никаких жестов я видела без ошибочно я поняла что хотя бы получала её мысли интерпретировать их я могла не всегда точно Я думаю что Пришелец не желал обсуждать технические из-за своего статуса и положения как пилота и офицера и долго поддерживать безопасности и организации естественно любой солдат на службе пойманный врагом обязан не выдавать ключевую информацию даже в ходе допросов и пыток Но несмотря на это я всегда чувствовала что Пришелец никогда не старался что-то спрятать от меня этого я никогда не могла понять её общение всегда выглядела для меня честным и искренним но Я полагаю ты никогда не можешь знать наверняка я определенно чувствую что установила уникальную связь с пришельцем был вид доверия или эмпатии которые бывают пациентам или ребенком Я думаю это связано с тем что Пришелец понял что я искренне было в ней заинтересована и не имела враждебных намерений либо не допустила бы причинение ей вреда и это на самом деле было правда Я обращаюсь к пришельцу она пока существование какого пола биологический не психологически у неё было достаточно сильная женская природа и поведение тем не менее в отношении физиологии существо было асексуальна и не имела никаких внутренних или внешних репродуктивных органов тела было больше как куклы или робота не было никаких внутренних органов Как тело не состояла из биологических клеток что присутствовала в теле это цепная система или электрическая нервная система идущая по всему телу могла понять как она работает в плане внешнего вида она была достаточно малого роста около 101 сантиметра голова была непропорционально большая и были тонкими последние имеется в виду каждый из двух рук и ног было по три пальца они выглядели цепкими не было выраженных card.io в виду те которыми было видно что она пользовалась на теле по назначению то есть дышало или говорила дальше поняла что просто не нужно было в космосе так как там нет атмосферы поэтому сенсорные органы не присутствовали на теле как и тело не требовалось потреблять еду в виду отсутствия рта имеется в виду которым она пользовалась по назначению для употребления пищи глаза были достаточно большими игла определить точную степень визуальной точности на которой Были способны Эти глаза но по наблюдениям её зоркость было экстремально точная Я думаю что линзы на её глазах которые были очень темные и могли различать волны и а пределами светового Спектра подозреваю что это могло включать весь электромагнит или больше но я этого точно не знаю когда Пришелец смотрела на меня её взгляд проникал прямо сквозь меня как будто у неё было рентгена И зрение для меня это было немножко немного неловко в начале пока я не осознала что ей не присуще сексуальная намерения вообще-то Я не думаю что она когда-либо думала обо мне как о женском или мужском поле очень скоро стало очевидно что тело пришельца не требовала кислорода еды или воды либо какого-либо другого внешнего источника пищи или энергии как я узнала потом этот Пришелец расходовал свою собственную энергию которая питала и управляла телом оказалось несколько жутко в начале но позже я привыкла к этой идее если подумать это было очень-очень простое тела мне было больших особенностей по сравнению с нашими сок делами так Матильда о’доннелл макэлрой называет пришельца она сама дала себе такое имя здесь в этой части точно это не уточняется то есть Пришелец объяснила мне что это тело не было механическим как робот Ровно как и не биологическим она управлялась напрямую ей самой как духовным существом здесь пауза это Некоторым не сложно сразу нелегко сразу понять я повторю то есть Пришелец объяснила мне что это тело не было механическим как робот Ровно как и не биологическим она управлялась напрямую ей самой как духовным существом то есть её сущность которой заключалась в этом теле духовная также как и наша с вами духовная сущность моя ваша которая находится в наших человеческих телах точно так же и её духовная сущность Что находилось в этом не биологическом теле технический продолжаю читать технически с медицинской точки зрения Я бы сказала что тело и Реал даже нельзя назвать живым тело не является биологической формой жизни и прочим обладала гладкой кожи или покрытием серого цвета тело было высоко адаптивно к переменам температуры давление и атмосферных условий конечности были достаточно хрупкие без вкусности нет гравитации поэтому требовалось очень Малая мускульная сила сделай использовалась почти полностью VK либо в низкое без гравитационная среде так как Земля имеет тяжёлую Гравитацию её тело не была способна Много ходить потому что ноги не очень были приспособлены к этим условиям ноги и руки были достаточно человке конец 1 части друзья подписывайтесь на мой канал RU.TV пальцы вверх следующие части интервью с пришельцем Будут ещё интереснее дальше мы будем видеть будет происходить непосредственно сам диалог верю будет Матильда о’доннелл макэлрой

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