esbe могут использовать чувство более остро чем биологические тела без привязки к физическим сенсорным механизмом

Салют Это интервью с пришельцем часть 10 одна из самых захватывающих интересных частей рекомендую смотреть по порядку иначе Пришелец разбилась в 1947 году в развели в кораблекрушение у неё взяла интервью Матильда о’доннелл макэлрой и так часть 10 поехали

esbe могут использовать чувство более остро чем биологические тела без привязки к физическим сенсорным механизмом esbe Пришелец эйрл называют бессмертная духовная сущность и в том числе и те из которых общество продолжаю перевод исп могут исключать боль из своего восприятия лично проверил может помнить свою личность на протяжении горы времени огромного куска прошлого триллионы лет текущая конфигурация звезд в непосредственной близости от земли горит в течение последних двухсот внимания триллионов лет материальной Вселенной уже бесконечно старая но по меньшей мере насчитывает 4 квадриллиона лет начиная с её ранних истоков время Это сложный фактор для измерения так как зависит от субъективной памяти избе а не было никакого единого каталога событие материальной Вселенной После того как она родилась используется много разных систем измерения времени разными культурами часто используют циклическое движение космических тел и очки истока или точки рождения циклические движения Тут всё понятно космических тел Земля вокруг Солнца например символизирует 1 год что касается упомянутых пришельцам точек рождения или точек истока подумайте какую точку рождения Василий используем для измерения времени взрыв который наука регистрирует 14 млрд лет назад и эту дату современная наука называет началом времён рождением Вселенной Сравните 14 млрд лет назад и 4 квадриллиона лет назад наши ученые чуть-чуть ошиблись с погрешность наших ученых составляет 3000999 триллионов 986 млрд лет насколько примитивное современная наука далеко она ушла от средневековой плоской формой Земли Роза перевод папа себе физическая и материальная Вселенная сформировано из слияния и объединения многих других индивидуальных вселенных вселенных была создана Одним или группой esbe столкновение этих иллюзорных вселенных мешала и предала конечно чтобы сформировать совместно созданную Вселенную что энергия может быть создано но не может быть уничтожена хоть в чём-то права и наши ученые перевод этот креативный процесс продолжился и привел к вечно расширяющейся Вселенной практически бесконечных физических пропорций формирование физической Вселенной был обширный перретт во время которого Вселенная были не твердая но целиком иллюзорное такие Вселенная магической иллюзии чтобы появляться и исчезать по желанию фокусник в этом случае фокусником был один или более esbe на Земле размытая Воспоминания того периода сказки о магии и колдовстве мифологические Предания говорят о таких вещах хотя и очень грубо каждый esbe вошёл в физическую материальную вселенную когда он потерял свою собственную родную Вселенную получилось когда родная Вселенная esbe была поглощена физической Вселенной либо когда esbe присоединился к другим esbe для создания или завоевание физической вселенной определить Когда избили на земле вошли в физическую вселенную тяжело по двум причинам первая память избы на земле была стёрта и 2 прибытие и вторжение Извне физическую вселенную произошло в разные периоды триллионов лет назад а других всего 3 триллиона лет назад Кроме этого раз и небольшое количество времени в каждые несколько миллионов лет область космоса или Планета берутся под контроль новой группой esbe входящие в этот район иногда они захватывают других esbe наподобие рабов блуждают их занимать тела и осуществлять ручной труд при добыче минеральных руд на планетах тяжёлое гравитации подобна земле Мой комментарий на земле в прошлом такие примеры мы знаем это происходило в Африке анализировать независимые источники как я перевод Кирилл сказала что была членом экспедиционного отряда домена более 600 25 миллионов лет всю свою карьеру и время задолго до неё в экспедиционном отряде она стала пилотом для миссии наблюдения биологических видов Что включала периодические визиты на землю Кирилл сказала мне что земные учёные не имеют точной системой измерения для определения возраста материи не правильно измерять возраст камня на основании измерение возраста дерева или кости это фундаментальная ошибка фактически материя никогда не теряет своих свойств она не может быть уничтожена Я может быть только изменена в форме но не полностью не уничтожается домен проходят периодическое наблюдение галактик этого сектора Вселенной начиная со времени когда они открыли технологию межзвёздного путешествия получилось 80 триллионов лет назад Мой комментарий ещё раз ударил по ошибке наших ученых что Вселенная родилась 14 млрд лет назад ирония в том что эти ребята открыли технологию межзвёздного путешествия на 79 триллионов 986 млрд лет раньше чем родилась наша по мнению наших ученых Ну что дата 80 триллионов лет назад обоснована пришельцам исходя не из теории А из летописи и их истории если хотите конечно этой из которой мы знаем например что Грюнвальдская битва была в 1410 году нашей эры то время как дата 14 млрд лет назад давность большого взрыва и рождение Вселенной Согласно нашим ученым обоснованно не летописью событий от теорий Теории большого взрыва Исходя из этого ясно что Вселенная как минимум в 5000 раз старше чем считают наши ученые продолжаю перевод наблюдение поверхности этой планеты показали что на земле в горной цепи поднимаются и опускаются континенты меняют местоположения полюса планеты двигаются ледяные шапки на суше наступают и отступают океан и пропадают реки долины и каньоны меняют форму в каждом случае материя 1 этажа это всегда один и тот же песок из одинаковых базовых материалов которые никогда не теряют свойств комментарии макилрой я не могу даже приблизительно представить нас стала цивилизация технические и ментально после триллионов лет только Подумайте насколько развита и стала наша страна за последние 150 лет несколько поколений назад передвижение было лошадью и на корабле читали При свете свечи Готовка и отопления осуществлялись при помощи камина а внутреннего водопровода вообще не было Мой комментарий Да да это конечно на самом деле очень захватывающий впечатляющие Но мне интересно если межзвездное путешествие было имя открыто 83 млн лет назад на каком этапе развития они начали производить сила для своих духовных суши На каком этапе они стали производить синтетические аватары если хотите сколько триллионов лет они уже Их используют потому что я из моего опыта наблюдения последнего года могу сказать что синтетически не биологические тела это абсолютная редкость в основном и зачастую развитые цивилизации которые нам попадаются с нами привязаны к биологическим целом и ДНК и вынуждены их использовать в основном и зачастую биологические тела в не планетных раз которые нам попадаются опережают и превосходят нас их продолжительность жизни дольше количество спиралей ДНК больше в нашей ДНК две спирали это не бывают расы S3 спиральной ДНК из контактирующих с нами 1 9 спирали ДНК при средней продолжительности жизни 2007 лет Арктур следят у них за своим здоровьем живут дважды этого но всё равно их тела биологические не проходят реинкарнация как и мы Не используют синтетические тела Похоже что этот признак цивилизации это фишка на самом деле говорит о её силе и величии Я согласен с матильдой мотивирует Да насколько же должна быть развитая цивилизация после LED Голова моя личная отказывается представить такое потому что вы посмотри сколько развитыми становится инопланетные цивилизации После каких десятков тысяч лет Давайте посмотрим на примере В не планетной цивилизации которая опередила нас на 10.000 лет в технологическом развитии и на 50000 лет в духовном развитии формации несравнимо короткого срока всего несколько десятков тысяч лет но никак не триллионы лет уже после пары десятков тысяч лет эти ребята развелись настолько что общение на 100% телепатически Хотя При желании они могут использовать голосовые связки состоит на 100% из Fruity Edition продолжительность жизни увеличилось до нескольких тысяч лет а их материнские корабли имеют в диаметре 1600 км Я посмотрел в интернете продолжительность длины Белоруссии одной точки во вторую точку 560 км это 3 Беларуси их материнский корабль в диаметре равен трём сторонам Беларусь и их материнские корабли являются полностью самодостаточными и не требуют посадок где-либо живущие на нём индивидуумы никогда не были Многие из них никогда не были на своей родной планете они рождаются умирают и проходят реинкарнацию на одном и том же материнском корабле удачи на нём И мне сложно забыть что они живут на корабле на многочисленных этажах этого технологического шедевра высажено 1000 квадратных километров парков растительности и Флоры голографические изображения на потолке позволяют смотреть на небо камень звездами солнцем Ураза это голографические есть не только изображение но и звук и другие свойства и При всём при этом эта цивилизация оценивает разницу между их цивилизации и нашей цивилизацией всего лишь в каких-то несколько десятков тысяч лет сколько разительно Эдика должно выглядеть общество через триллионы лет друзья это был конец десятой части интервью с пришельцем подписывайтесь на мой канал ставьте лайки на фоне видео которое вы видите это доказательство того видео доказательства того что в нашей солнечной системе не одна звезда на уроках астрономии учили и до сих пор учат по информации как раз вот этой цивилизации которая в конце описал наша Солнечная система это 3 наверное Солнечная система в ней даже не Две звезды A3 Судя по их информации Note на что смотрю я вот на это видео доказательство которое что на фоне десятой части и 9 части интервью с пришельцем в предыдущем видео тоже на небе Две звезды было как минимум говорит о том что наша солнечная система бинарные Солнечной системы и у нас 2 звезды два солнца не правда ли Вы можете посмотреть сделать свои наблюдения и анализы каких-то источников независимых и увидеть другие подтверждения этого Спасибо друзья за внимание пока в следующей части интервью с пришельцем Будут еще более интересными

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