спустя 1500 лет после своего появления в этой галактике домен построил здесь укрепления для расположения своих сил на пути экспансии к центру Галактики

Друзья Привет Это интервью с пришельцем часть 11 часть рекомендую смотреть по порядку иначе многое непонятно Мой перевод с английского 947 году в развели Матильда о’доннелл макэлрой и так часть 11 интервью с пришельцем поехали или написала мне способности офицеров домена домен это организация пришельца написала мне способности офицеров домена и продемонстрировала одно из них когда телепатически связалась со своим коллегой на станции на поясе астероидов состоит из 1000 кусков планеты существовавшие когда-то между Марсом и Юпитером пояс астероидов служит как отличной основой для низкой гравитационной станции космических кораблей путешествующих к центру попросила офицером в котором связалась поискать информацию в файлах домена касающиеся истории Земли и передать эту информацию ей офицер коммуникации немедленно выполнил запрос информации из файла в Домино смогла дать мне обзор истории планеты вот что рассказала мне об истории Земли из наблюдений домена что Экспедиционная подразделение доменом впервые посетила Галактику Млечный путь то есть нашу совсем недавно всего лишь 10000 лет назад сильно кажется смешным продолжаю перевод первой целью домена в этой галактике был захват главных планет старой империи это неофициальное Название но никнейм которые домен дал покорённый цивилизации монеты являвшегося целью домена в этой галактике были местные штаб-квартирой старой империи в этой части космоса эти планеты находятся у звёзд хвоста созвездие Большая Медведица или он не уточнила Какие спустя 1500 лет после своего появления в этой галактике домен построил здесь укрепления для расположения своих сил на пути экспансии к центру Галактики и за её пределы 8200 лет назад силы домена установили базу на земле в гималайских горах рядом с границей современного Пакистана и Афганистана это стало территории расположение экспедиционного отряда домен около 3000 база была установлена внутри горы рабы Лавы сверли на внутрь и опустошена училась территория достаточно большая для размещения кораблей и персонала экспедиционного отряда кем была поставлена электронная иллюзия шапки горы спрятать базу с помощью проекции фальшивого изображения верхней части горы таким образом корабли могли пребывать и отбивать с базой и оставаться невидимым для Homo sapiens вскоре после основания базы последовало неожиданная атака со стороны останков военных сил старой империи а избе были захвачены так Пришелец называют все Бессмертные духовные сущности в том числе и те из которых состоит человечества продолжаю перевод можешь представить что домен сильно расстроился потери такого большого количества офицеров и экипажа поэтому на землю были отправлены поисковые отряды они также были атакованы захваченные на базе домена получили такое же на гималайской базе такой же обращение и все остальные esbe отправляемые на землю У каждого была стёрта знания были заменены на фальшивые картинки и гипнотические команды чтобы отправить ESP на землю занимать биологические тела все избе из гималайской базы домена до сих пор является частью человеческого население планеты после очень глубокого и тщательного расследования потери своих отрядов домен обнаружил что старая Империя Имела в этой части Галактики оборудование очень скрытно и аккуратно действующая на протяжении 1000000 Никто не знает сколько именно космические корабли империи и силы домена сошлись в открытом бою в космосе Солнечной системы Evil противостояние продолжалось до 1235 года нашей эры тогда в 1235 был уничтожен последний корабль в Старой империи в этом районе экспедиционные силы домена потеряли много собственных кораблей в те времена нейтрализации последнего корабля старой империи прошло 7000 лет на территории только одной Солнечной системы и заняла 7000 лет вы представляете сколько десятков и сотен тысяч лет ведутся Галактические войны продолжаю перевод 1000 лет спустя после уничтожения последнего корабля старой империи весной 1914 года случайно была обнаружена база старой империи на Марсе та самая из которой уничтожили гималайскую базу домена случайное открытие было сделано когда и змеи из домена офицер экспедиционных войск завладел телом герцога Австрии этого офицера домена послали на землю на рутинную миссию разведки эрцгерцог Австрии была захвачена для использования в качестве офицер домена должен был внедриться в Человеческое общество для сбора информации о текущих событиях на Земле офицер домена как избили с гораздо большим потенциалом просто вытолкнул первоначального esbe занимавшего тела эрцгерцога Однако этот офицер домена не предусмотрел насколько сильно ненавидели Габсбургов отдельные группы населения Австрии в результате офицера домена застали врасплох когда тело герцога Австрии была застрелена студентам офицер был резко выброшен из тела дезориентированы он поневоле проник в один из силовых экранов которая старая Империя используют для захвата esbe истирания их памяти в этой части космоса польза домен узнал что большая область космоса сканируется электронным силовым экраном который контролирует экран устроен так чтобы Извини могли покидать эту область если любой из ппа пытается попасть в область где установлена это силовое поле она захватывает ESP наподобие электронной сетки в результате захвачены esbe подвергается очень серьёзное промывки мозгов которая стирается Его память процесс включает жуткие электрошок обычным образом психиатры шоковая терапия чтобы стереть память и личность своего пациента и сделать его более податливым это терапия используют всего несколько сотен Вольт электричество Однако напряжение которое применяется в Старой империи против ESP попавших в силовое поле находится на уровне миллиардов Вольт шок полностью стирает всю память стирание памяти распространяется не на одну жизнь И ни на одно тело но стирает весь накопленный опыт на протяжении буквально бесконечного прошлого также как стирает и личность esbe шок применяется для того чтобы избе был не в состоянии помнить Кто он откуда он пришел какими знаниями и навыками обладает Какие Воспоминания прошлого он имеет и в результате не мог быть свободной Духовны после такого Шока избе обречены на становление глупыми бездомными созданиями так сказать Ни рыба ни мясо возвращаться на базу для того чтобы шоковая терапия и гипнотические сообщения могли использоваться снова и снова и снова вечно гипнотическая команда также навязывает пациенту помнить друзья это было 11 часть интервью с пришельцем дальше будет ещё интереснее

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