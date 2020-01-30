Интервью с ПРИШЕЛЬЦЕМ – ЧАСТЬ 2

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Передать впечатление не просто наблюдают за нами вопрос народ посещал землю ранее ответ повторная наблюдения вопрос вы знаете о земле ответ задолго до людей вопрос ты знаешь об истории цивилизации на Земле ответ мало интереса внимания времени мотивирует ответ я поняла достаточно размыто вопрос ты можешь описать нам свой родной мир ответ место цивилизации истории планета ресурсы всегда порядок сила знания Две звезды три Луны вопрос Какой уровень развития твоей цивилизации ответ древние триллионы лет всегда имя остальными расписание Победа высокие цели идеи комментарии Матерой я использовала число триллион и потому что уверена что было число больше многих миллиардов идеи длины времени которые Она передавала мне имеется в виду естественно было За гранью представление она была на самом деле Намного ближе к diy бесконечности в плане земных лет Мой комментарий вы представляете Какой должен быть уровень развития цивилизации того чтобы она не была привязана ДНК и rosava для того чтобы они могли производить свои оболочки материальная оболочке их можно назвать аватары Пользуясь свои контейнеры в которых находятся их духовные сущности Наверное действительно миллиарды лет это раз и не попадает ни под одну классификацию уфология как рептилоиды инсектоиды Гуманоиды они сами производят свои контейнеры в которых находятся их биологическое духовная сущность уровень развития такой цивилизации действительно очень трудно оставить нам потому что мы постоянно привязываемся к телу кднк вообще к понятию роса друзья смотрите части интервью с пришельцем на канале nlonews.ru подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо пока салют

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