на территории 509 бомбардировочного подразделения в штате Невада она была отправлена вышестоящими офицерами расследовать взрыва ядерного оружия испытывалось в Америке

салют Это интервью с пришельцем часть 8 Пришелец разбилась в 1947 году в развели интервью взяла Матильда о’доннелл макэлрой Мой перевод с английского части рекомендуют смотреть по порядку иначе будет много не Итак 8 часть интервью с пришельцем поехали рассказала мне причину своего текущего появления на земле на территории 509 бомбардировочного подразделения в штате Невада она была отправлена вышестоящими офицерами расследовать взрыва ядерного оружия испытывалось в Америке в Нью Мексико как раз в 1947 годах если погуглить руководство и Реал поручила собрать данные атмосферы чтобы определить уровень радиации и потенциальную угрозу для окружающей среды видео корабль ударила молния привело к потере управления и крушение корабля космический корабль пилотирует esbe которые прибывают внутри кукольных тел подобно актёром носящий маску и костюм сила это как инструмент через который происходит управление в физическом материальном мире точно также как и другие esbe класса офицер и выше эти кукольные тела пока находятся в космосе на службе не на службе они покидают эти тела и думают общаюсь путешествуют и существует без использования тела сила сконструированы из синтетических материалов очень чувствительную электрическую нервную систему это нервную систему Каждый из нас устраивает и подстраивает себя исходя из длины своей электронной волны индивидуально для каждой длины волны или частоты каждого ESP каждый способен создавать уникальную частоту волны которая его идентифицирует радио частотному сигналу частично это служит и идентификатором как отпечатки пальцев тело служат как радиоприемник esbe не существует двух одинаковых кукольных тел или 2 одинаковых частот тело каждого члена экипажа esbe обычным образом построена и Knock нервной системе космического корабля космический корабль устроен во многом подобно кукольному телу Он настроен специально под частоту каждого избе Следовательно корабль управляется мыслью или энергией ESP это на самом деле очень простая и прямая система управления поэтому на борту космического корабля нет никаких сложных приборов и навигационного оборудования космический корабль работы продолжение esbe Мой комментарий подобно тому как пистолет должен быть продолжением руки Стрелка когда разряд молнии ударил в космический корабль это вызвало временной разрыв цепи и Следовательно У членов экипажа произошёл дисконнект кораблем что привело к нарушению Кирилл было и до сих пор остается офицером пилотом и инженером в экспедиционном отряде принадлежащим космическому сообществу называющего себя домен эта цивилизация контролирует обширное число галактик звёзд планет лун и астероидов на территории приблизительно равной 4 части всей физической вселенной текущая миссия Орел охраняет контролировать и расширять территорию и ресурсы домена Кирилл подчеркнула что действие её организации очень похожи во многом на европейских исследователей которые открыли новый мир в своё время и объявили его своим Святого отца папы и королей Испании и Португалии попозже Голландии Англии Франции и так далее Европа получила выгоду от приобретенной собственности и местного населения У местного населения никогда не просили разрешения частью владение европейских наций Кирилл сказала что прочитала в книге история как испанский король сожалел о жестоком обращении своих солдат с местным населением колоний просто боялся возмездия со стороны богов которым он поклонялся Он попросил папу подготовить документы с названием условия момент который зачитывался каждому местному жителю колонии король надеялся что этот документ вне зависимости от того были с ним согласны местные жители или нет освободит короля От любой ответственности за местную резню и порабощения этих людей использовал Это для оправдания конфискация земель у Туземцев для своих солдат и священников папы явно у самого папы Также не было чувство вины или ответственности по этому поводу Кирилл сказала что такие действия показывают только в трусах это Неудивительно что территория Испании так быстро уменьшилась всего Через пару лет король был мертв а его империя была ассимилированы другими нациями Кирилл сказала что такой сорт поведения не происходит в домене замена берут на себя полную ответственность за действия своей организации порочат себя подобным образом так же как они не боятся никаких богов и никогда не сожалеют о своих действиях Это идея укрепила вам не предположение что верил и её народ вероятно атеисты в случае контроля планеты Земля доменом игры Домино выбрали в течение неопределенного периода открыта не показывать свой интерес местным жителям Земли текущее время стратегический необязательно показывает человечеству присутствие экспедиционного отряда домена вообще-то до теперешнего момента это очень агрессивно скрывалась причинам которые будут открыты позднее имеется в виду скрывалась до 1947 года конечно Когда произошло интервью пояс астероидов рядом с землей является небольшой но очень важный локации для домена в этой части космоса самом деле некоторые объекты в нашей солнечной системе очень важны Как низко гравитационная космические станции в этой Солнечной системе домен в основном заинтересован вниз к гравитационных спутниках то есть в темной стороне луны поясе астероидов Это был планетой уничтоженной миллиарды лет назад и меньшей степени в домене заинтересован в Венере и морти на этих космических телах конструируется структуры синтезированные из гипса легко вмещают силы домена когда область космосе берётся под контроль домена она рассматривается как собственность домена станция рядом с планетой Земля является важной только потому что она лежит на пути экспансии домена центру Галактики Млечного пути и за её пределы естественно все в домене в курсе этого факта о народ Земли нет конец восьмой части подписывайтесь на мой канал ставьте лайки в следующей части интервью с пришельцем Будут еще более интересными Спасибо Пока

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