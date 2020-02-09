интервью с ПРИШЕЛЬЦЕМ – ЧАСТЬ 9

Пришелец должна сказать я была поражена скептично шокирована встревоженно сбита с толку

друзья салют Это интервью с пришельцем часть Девятая часть рекомендую смотреть по порядку иначе Многое не поймёте Пришелец разбилась в 1947 году в кораблекрушение интервью взломать сильно удобного маркировка перевод с английского и так часть 9 поехали инструктировал а меня всю ночь до рассвета дерево это Пришелец должна сказать я была поражена скептично шокирована встревоженно сбита с толку и рассержен на тему урокам которые я получала от верил Я не могу ничего из того о чём она говорила в своих самых диких снах и ночных кошмарах на следующий день после сна я приняла душ поела и меня просил народ с галерки по поводу того что мне сказала вчера Пришелец там как обычно кому я докладывала информацию после каждого интервью с пришельцем и ещё шесть или семь мужчин которые задавали уточняющие вопросы по ответам пришельца как обычно на меня оказывали давление чтобы пользовалась своё влияние на и увидела её ответить на определенные вопросы народа с галерки я уверяла всех что делаю всё возможное для этого Но несмотря на это каждый день происходили только три вещи первое дерево натрия с отказывалась отвечать на любой вопрос который по её ощущению и сходил с галерки Ирина продолжала инструктировать меня о предметах на свой собственный выбор Петя каждый вечер после моего interviews она давала мне новый Список проблем о которых хотела бы знать больше информации Каждый вечер я передавала этот список галерке и день спустя И обрёл получала большую книг журналов статьи и так далее Всё это она изучала ночью пока я спала Круг повторялся всё время которое я провела с Орел предмет следующего интервью или моего урока от eriell касался краткой истории Земли нашей солнечной системы и ближнего космоса с точки введения домена в домен AD организация в которой оно служит Мой комментарий друзьям реализация этого пришельца конечно крайне развитая Не забывайте это не дистанция их ведения не обязана быть на 100% корректным Хотя в большой степени это может быть и так продолжай перевод официальный скрипт интервью с пришельцем Пришелец сказала тем как ты сможешь понять предмет истории первым делом ты должна понимать предмет времени имя это просто-напросто арбитражная система движение объектов в пространстве пространство нелинейное пространство определена. обзора избе во время наблюдения объекта расстояние между людьми и наблюдаемым называется пространство объекты или скопление энергии необязательно 2 линейным образом Вселенная объекты склонны к перемещению случайным образом либо по дуге либо цикличным образом или как было договорено согласно правилам История это не только Линейная запись событий как подразумевают многие авторы исторических книг земли потому что история это не страна которая может быть растянутое помечено маркерами использование её в качестве измерительного инструмента История это субъективное наблюдения объектов через пространства больше с точки наблюдения победителя чем С точки наблюдения покорённое побеждённого события происходят интерактивное и одновременно они последовательно также как в биологическом организме происходят процессы дыхания кровоснабжение и репродукции клеток и все эти три процесса в биологическом организме происходят одновременно они последовательно а то время идёт последовательно не происходит в каком-то особом линейном порядке чтобы посмотреть и понять историю или реальность прошлого нужно посмотреть все события Как часто интерактивного целого время также может восприниматься как вибрация равномерное для всей физической вселенной Кирилл объяснила что избе существовали и до начала вселенной причина почему Пришелец называет ESP бессмертными Это потому что духовная сущность не была рождена ее не может умереть но существует в лично определённом для батя есть буду объяснила что каждая духовная сущность каждая абсолютно уникальная в своей личности силе сознание и способностях разница между такими избе Как реал и большинством esbe занимающими тела на земле в том что Кирилл может входить в своё тело и покидать его по собственному желанию а может воспринимать мир На выбранном ею уровне через материю Кирилл и другие офицеры домена могут общаться телепатически так как избежать это сущность не принадлежащая к физической Вселенной Извини находится в какой-то определенной точке пространства и времени так как избе в буквальном смысле не материален он может преодолевать огромные расстояния в пространстве моментально внимание моя бесценная комментарии друзья мозаику тем что если б не материален и у него нет вокализации в определенной точке пространства и времени я сейчас объясню две вещи первая вещь связано со временем 2 с пространством во-первых Почему описано много тысяч случаев когда люди из разных стран разных уголков мира под гипнозом могут рассказывать не только свои прошлые жизни но и свои будущие жизни которые ещё не произошли Это очень интересно Ты что незнакомая друг с другом тысячи людей описывают одни и те же детали будущее 22 века 23 века и так далее откуда люди могут знать 100 чего ещё не было Кирилл ответила на этот вопрос духовная сущность вязаные ко времени нет такого понять как будущее они не локализованы ни в какой точке времени не обязаны воспринимать сначала прошло и потом настоящие будущее поэтому могут выбирать для восприятия любые отрезки времени по своему желанию во-вторых Почему человек при осознанном выходе из тела описано много случаев Почему при осознанном выходе из тела человек может переноситься о которых он подумает моментально напрямую из точки А в точку б не пересекая расстояние между ними например человек осознанно вышел из тела и подумал о своем родственнике в данном случае осознанный Выход из тела Я имею в виду ни предсмертной опыт так сказать когда тело в полном здравии напрямую из точки А в точку б например человек осознанно вышел из тела и подумала о своем родственнике и моментально переместился в его дом в сотнях километрах от него подумал о другом близком человеке километров и моментально оказался рядом с этим человеком про которого думал почему человек вернее его духовная сущность перемещается напрямую из точки А в точку б не преодолевая прямую AB или в ответила И на этот вопрос потому что духовная сущность нематериальное не привязана к пространству обязана его пересекать конец девятой части ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ru.tv Спасибо пока десятая часть будет такая же интересная как 9 и предыдущие части

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