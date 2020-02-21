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Как упаковать букет в крафт бумагу.

21.02.2020 Обо всем   Нет комментариев





Сегодня мы с вами будем упаковывать веточки альстромерии. Я вам расскажу самый простой вариант упаковки ручного букета. Как быстро и комфортно упаковать любой ручной букет, будь это букет из гофрированной бумаги, букет из конфет или букет обычных цветов. У нас получились очень красивые, вполне самодостаточные веточки альстромерии и я предлагаю здесь ничего не придумывать и собрать целый букет.
1. Для начала я беру сами веточки цветов и складываю их так, чтобы собрать с ними букет, сверху у меня будет 2 цветочка. Можно цветочки немножко раскрыть, чтобы букет получился пышный, потом складываю ещё две веточки чуть-чуть пониже, в самом низу кладу ещё одну веточку.
2. Теперь я собираю букет, теперь я беру атласную ленточку и привязываю букетик это лентой, в принципе можно даже оставить таким образом, просто перевязать ленточкой и больше никак не упаковывать.
3. Я же рекомендую сделать упаковку, я ложу пленочку для цветов https://rusexpress.ru/categories/upakovka, уголочком на нее кладу букет и отрезаю упаковку так, чтобы получился квадрат. Цветы теперь я кладу в центр этого квадратика и просто оборачиваю бумагой букет. Если у Вас получается очень высокий верх, мы либо поднимаем букет повыше, либо немножко загибаем саму бумагу, так как у нас получается длина упаковки достаточно длинная, поэтому нижний уголочек бумаги я отрезаю, с другой стороны, я тоже натягиваю бумагу. Снизу достаточно примять для ручки и упаковку расправляем так, чтобы она была достаточно красивая и ровная, получается вот такой букетик.
4. Снизу упаковку просто фиксируем обычный атласной ленточкой, завязываю бантик. Упаковка готова, вот такой букетик у нас с вами получился.

Это мы с вами сделали сегодня своими руками, надеюсь вам понравился этот мастер-класс и такой вариант букета. Надеюсь, вы уже придумали кому вы его подарите.
Источник https://rusexpress.ru/

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