Левомеколь мазь и копеечное средство от многих бед и неприятностей для здоровья. Знай больше всех

способы применения данной мази для лечения различных недугов и болезней

Я знаю что бедных россиян отбирают и дурят в наших аптеках это средство стоит 14 , 13 я перевёл в рубли У меня получилось 3 поэтому Напишите насколько вас дурят местные дельцы и ваши фармацевты Остановите Привет сегодня Вам расскажу о чудесном копеечное аптечное средство Это мазь которая должна быть в каждой аптечке Вот она Левомеколь и Сегодня я расскажу как стандартная применение данной мази способы применения данной мази для лечения различных недугов и болезней Ну если вам нравится в Армении помочь людям быть здоровыми поставьте мне сейчас лайк и Давайте я вам всё расскажу начнем со стандартного Левомеколь применяют при различных ранах ушибы связано Ну например ребёнок где-то бежал упал и у него такая вот рана на колене где-то на ноге сразу берём Яна марлевую повязку наносим данный крем на ране на ушибе всё тоже самое а теперь пройдёмся по нестандартному пример чудесным образом и закопейки данная мазь может справиться и с геморроем если у вас нет денег на дорогие мази точно такие же Попробуйте Левомеколь всё тоже самое берём марлевую повязку маленькую наносим и прикладываем геморроидального узла так делаем 3-4 раза в день по часу держим насморк не проходит насморк делаем себе такие трубочки сделать из Марли и хорошо эти трубы данным кремом Осторожно засовываем эти трубочки в носовые проходы желательно подольше где-то около часа потом вынимаем такую процедуру можно делать два-три раза в день с болезнями ушей особенно начинающим уши и так далее У вас же в аптечке есть в Левомеколь делаем трубочки пропитываем в данной крем Осторожно поглубже засовываем ушные каналы а также держим подольше несколько раз в день успешно Левомеколь можно применять При прыщах принципы любых больших маленьких и так далее берем кусочек ватки наносим эту мазь Осторожно кладем на прыщ и лейкопластырем всё фиксируем так держим 2-3 часа потом повязку необходимо поменять и так делаю Есть ли у вас сильные мешки под глазами и прямо синее такое вас тоже поможет также само наносим её на марлевую небольшую повязку и прикладываем сюда можно в этом положении полежать примерно через час вашей Мишки спадут и мечется как минимум два в три раза также применяют в основном инфекционных это различные эрозии это кольпиты вагиниты Ну и последний на сегодня способ применения этой чудодейственной копеечной Мази это гайморит вот и всё Если вдруг кто-то ещё знает необычное применение левомеколя Напишите в комментариях если он 1 Не забудьте меня поблагодарить А лучше благодарностью для меня служит ваши лайки ваши комментарии ваши слова Спасибки в комментариях а также Если вы Поделитесь данным видео со своими друзьями в соцсети знают как закопейки быть здоровой До новых встреч на моём канале и встретимся ещё

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