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ЛЯРВОВЕДЕНИЕ . ЛЯРВЫ И СУЩНОСТИ. НАШИ ПРЕДКИ ЗНАЛИ.
03.04.2020 Важные, Здоровье, Что от нас скрывали
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В надежде что когда-нибудь в учебных заведениях будет преподаваться такая дисциплина как лярвоведение я озвучиваю краткий начальный курс информация преподносится без всякой мистификации Социалистической библейские предки хорошо были посвящены в этом вопросе Нам же приходится постигать всё заново собирая по крупицам проверяю всё это на личном опыте будет дополняться и может быть изменена при поступлении новых данных.
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