Реклама

Присоединяйтесь в Вконтакте

Реклама:

ЛЯРВОВЕДЕНИЕ . ЛЯРВЫ И СУЩНОСТИ. НАШИ ПРЕДКИ ЗНАЛИ.

03.04.2020 ВажныеЗдоровьеЧто от нас скрывали   Нет комментариев





Уничтоженная земная системы защиты от инфернального вторжения разрушенной инфраструктуры цивилизация сокращенное раздроблены история подмена ограничены медицина не заведена До снятия симптомов болезней внедрена система массовой информации для окончательного дизае ориентирования и управления рефлексии истинные знания многомерного мироустройство пользование и заменены религиями ценности человека изъяты через ссудный процент

В надежде что когда-нибудь в учебных заведениях будет преподаваться такая дисциплина как лярвоведение я озвучиваю краткий начальный курс информация преподносится без всякой мистификации Социалистической библейские предки хорошо были посвящены в этом вопросе Нам же приходится постигать всё заново собирая по крупицам проверяю всё это на личном опыте будет дополняться и может быть изменена при поступлении новых данных.

На нашем сайте nlonews.ru вы можете смотреть новости и документальные фильмы

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...

Написать ответ

Вы можете использовать эти теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Похожие сообщения:

?>