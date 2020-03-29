Наука о душе – 39. А. Гордон | Владимир Кучеренко. Феномен изменённого состояния сознания

Выясни интервал в течение которого вы можете ни о чем не думать, ни о чем не думать, как сигнал ни о чём не думайте.

Здравствуйте Меня зовут Александр Гордон передача которую вы смотрите называется наука о душе передачи для тех кто верит психологом и для тех кто пока не хочет у нас сегодня в гостях Владимир Григорьевич Кучеренко научный сотрудник в отпуске психотерапевт это Добро пожаловать поговорим мы сегодня о том phenomene в котором часу прибывает Ваш покорный слуга после дня работы на телевидении мы говорим о феномене измененного состояния сознания Что такое прекрасный вопрос. Что я был способен в этом состоянии, тут всё загадка для меня сознание загадка изменённая загадка состояние сознания тоже загадка весь мир это загадка можно пойти в каком направлении измененных состояний, сознания в чём они изменённые что, что меняется да. Если говорить о сознании Да конечно в первую очередь меняется процесс категоризации или просто Shift такой понимаете наблюдается некий сдвиг можно говорить что в измененных состояний сознания есть некая инверсия определенных процессов психики по сравнению с обычными состояниями сознания конверсия до процесс категоризация есть мощный акцентуация мышление логическая как бы отходит на второй план она не считает полностью Вот это стол за ним едят этот стол превращается в маленького розового слона Ну я сейчас преувеличиваю Донован функциональное представление о назначение предмета к образу Да одна из характеристик измененного сознания переходная языков самый простой пример создание послепроизвольного внимания когда читаешь увлекательную книгу не замечаешь страницы не видишь абзаце буквы слова Смысл текста превентировать сознание никаких переживаний и образов медитация гипноз во всех солнце сновидений это комплекс и секреты на установку ночь без сна а существует произвольность можно вызвать состояние измененного сознания инсайтум вдохновения к процессу творчества это называется творческий кризис спортсмен тренирует мышцы и у них есть измененные состояния сознания Да вот, когда дубинки не нужны Великолепный выступаешь документы нужны потому что вчера не уверен что каждый раз он попадется нужно с тобой маленько наблюдения всякий раз Почти со стопроцентной вероятностью в футболе предсказываю попадёт пробирки Налейте результативный игрок или нет показывать крупные глаза и сразу видно там уже был забит это останется сомнений тогда хорошо времени разобрались зачем они вам на практике эти состояние измененного сознания Я сказал Чем отличается неизменном состоянии сознания только на двух моментах это процесс категоризации Да кроме того Кроме этого есть еще и самосознание субъекта способность замечать свои мысли и управлять своими мыслями чувствами эмоциями большей степени чем это происходит в обычное состояние связано сознание неосознаваемые мотивы где Одно без другого существовать не может меняется иерархию Ну да изменение баланса центрации происходит в организме чем характеризуется Ну вот то что содержание сознания могут стать старшиной очень важный такой момент Например у нас огромное количество информации в пассивном запасе памяти Да вот у меня пациентка 60 лет сеансы сидит и песочницы Как быстро спуститься да-да-да чувствуете в песочнице она играет песочек вот холодный или тёплый Вот она делает плечики а когда она играла в песочнице она не знала буквы на не умела считать машина была тогда всё время очень мало но В поле зрения попадала она может чётко сказать Вот номер такой-то цифры мы можем остановить ты всё это хранится в этих пассивный за памяти трансовые состояния выдают туда доступ в каких-то случаях это бывает например при расследовании преступление анамнеза заболевания пациента в Молдове Ну так вы так уже спорный вопрос здесь немножко Дело в том что во многих направлениях психотерапии формируется ложные воспоминания потом искренне верю что они вот всё вспомнили Как было на самом деле когда в суд подают Да какое количество Да тихо изнасилованных детей расследование показывает что это парамнезия это ложное Воспоминание всплывают какие-то сюжеты лучше их делать мифологического плана Пусть Турку Это не имеет отношения как табуле абстрактной форме но тот или иной сюжет ты Когда освобождаешься того или иного комплекса вот свое время в психоанализе пришли что не нужно искать истинных каких-то воспоминаний далеком прошлом достаточно поработать сне Какими такими значениями с сюжетами переживание которых приведет к исчезновению негативных симптомов в психотерапии другую психотерапевтический миф комплекс Ивана Почему у одного человека этот комплекс другого другого комплекса Что лежит в основе появления того или иного комплекса Вот например перинатальные переживания да прошлая жизнь какие-то моменты прошлых жизней чип стало лучше Катя отказалась бы дал мне в телефон а вот то есть с одной стороны трансовое состояние позволяют достичь реальные Воспоминания до Активируй активировать в памяти в реальные события и в точно выяснить что там было с другой стороны можно включить известный физиолог прекрасный гипнотизёр grimac нашей Отечественной Да он определил продукции когда мы только воспроизводятся что было на самом деле И продуктивный механизма где включается воображение фантазия основной метод который Где деньги с каждым пациентом вашего Сознание это гипноз называли метод по-другому называли 800 моторной психосинтез чтобы вот отправить сообщение по гипнозу да-да-да хотя на самом деле тут разница несущественная точки зрения психологии в одном случае это субъект-субъектный подход другом субъект-субъектный Photoshop дальше инструкцию которая ориентирует его на переход нарушение в словах в плане внутренней речи образом А как вы это делаете какой вот очень психолог у нас Петровский Вадим Артурович он свое время сделал очень интересную работу людям странные инструкция на например не думайте будущем, не думайте радостным. Вот и началось, инструкция, не думайте ни о чём чем, не думать, засекаем. Выясни интервал в течение которого вы можете ни о чем не думать, ни о чем не думать, как сигнал ни о чём не думайте. Великолепный инструкция так как выходные Насреддин что выяснилось выполнение инструкций ни о чем не думать Петровский спрошу потом А что вы думали в то время когда мы ни о чём не думали я ни о чём не думал а как вы это делали я ни в чём не думай сбился появились посторонние мысли вот значит для этого человека лучший способ погружения в транс мантра нужно загрузить внутреннюю речь мантра молитва другая категория людей у меня не было картинка перед глазами картинку я представил себе на тему Да у меня была картинка перед глазами пока я её рассматривал я не очень удобно закончил рассматривать музыку например слушали для них лучший способ погружения в транс это слуховые 4 кинестетики то есть ощущение пространства движения в пространстве изменение схемы тела просто разные ворота в которой можно Континуум измененных состояний сознания если мне дали такую установку Я бы скорее всего разглядывал картинку которую займет было бы всё очень просто картинка пошла смотришь на неё как на фотографию просто здесь а это там А потом предлагаем посмотреть так как будто бы ты оказался там внутри мне это всё вокруг тебя Рассматриваешь оглядываешься образ ассоциированным даже если это не реальность Даник картинка Ну наверное тут можно Обычно я предлагаю людям что хорошая какую-то такую ситуацию в которой на самом деле приятно было бы оказаться включаемся модальности что-то видишь ствол дерева Потрогал шершавый холодный или теплый или ощущение ощущение ветерка образ можно уже сделать достаточно отчетливо биотических быть более даже мозг сам обманываться рад он уже начинает работать люди через 20 минут наступает устойчивое трансовое состояние и там уже 20 минут эндорфины действительно неслучайно если человек сделал когда-нибудь шедевр тянет повторить состояние вдохновение это действительно Именно поэтому вторую спектакль актеры всегда неудачно если первый был успешно Потому что есть желание повторить её найти ответ невозможно всё заново каждый раз конечно Я не в этом смысле ваши профессия очень сравнение театральное Конечно вы режиссер и актер и драматург в одном литре Говорите О методе а то мне кажется что он Ближе к системе Станиславского чем к что там ещё сказали да это типичная присвоение предлагаемых обстоятельствах вера в предлагаемые обстоятельства поверить Почему в актерскую существование на сцене описывает термином игра именно потому что ты как ребёнок веришь предлагаемые обстоятельства это может не действует Свободном импровизировать Да быть героем или наоборот целостность это а ты там приходит от самого В каких случаях это этот метод И когда это действительно может помочь когда все ваши попытки оказываются тщетными сейчас говорила памяти или определили Да определились что нужно создать некую позитивный тренд движение личности что нужно на заставить человека заново планировать своё будущее до открытием Осознание чтобы он был в этом задачи Понятно когда срабатывает когда нет Зарабатывай тогда когда у человека экспериментальное исследование это одно прикладные момент Это совершенно другая область мотоцикл вопрос может получится или не получится получится или не получится xprint конечно получится Рабочая ситуация другое дело что мы вот допустим сделали методику для нужд образование убрать эффект на допустим учителя предмет формируем положительную мотивацию мощную силу включаем активный запас весь материал который имеет отношения к учебному предметуи использование приемов структурирования этого материала преступление Вот такая Нужно вспомнить номер машины сделана дорога на преступника работать со свидетелями то есть мы можем тут какой-то продукта будет он востребован или нет Вот в чём проблема конечно понятно Да если говорить а психотерапии тут совершенно особая ситуация и здесь Проходит индивидуальное видимо зависит от картины в том числе и даже клинической картины Когда я работал в больнице назвали групповые сеансы бехтерев тоже групповой сеанс у меня в группе было учить по 25 этот мощный групповые эффекты общей энергии на групповых сеансов можно сеансов можно добиваться того Я почему спросила мне расстояние 41 состоянию которых снималась ключ падал бы делал он бежал к холсту ещё там Пытался чирикать но разные способы Могу привести другой пример Джек Лондон по 5 часов в день и там неизвестно с утра вставал и до завтрака успела написать рассказ 40000 знаков свой Обычный стандартный рассказ у него наступала Вот это состояние когда всё что он думал он видел как цветной яркий экран и он записал образ другое дело что всё время с розовым вопросы которые часто задают и очень разные ответы не услышит пусть он звучит диковато конечно но первый раз я задала вопрос психологу в Пятигорском после полуторачасовой лекция рефлексия сознания над сознанием Ответ когда у меня тогда честно говоря поразил потом я спрошу у многих игроков и так далее функции мозга я предупредил что вопрос диковатый Я понимаю что есть разные доказательство считаю странные русские имена Я считаю что это вы считаете что все образы все вся информация которую мы в этом состояние измененного сознания способны прорвать даже не просто воспроизвести мы способны скреативить самодельные положено в нашем мозге Да и вся эта информация это может да картинки прошлой жизни любые картинки мужем стол превратить во что угодно из бумаги Морозова это не значит что в прошлой жизни мы были розовым бегемотом надо а меня так учили и я всю жизнь работаю в парадигме функции блоков мозга энергия когнитивные процессы сознания рефлексия свою задачу о работать с мозгом то есть Да я работал в клинике но я например не убираю не лечу в Астану Да но если мозг работать не может быть если он ушел от меня от аллергии или последствия черепно-мозговой травмы не ушли если у него кардиограмма как у человека который перенес инфаркт значит не доработали из тонкой настройки мозга работал Потому что если мы провели работу правильно человек перенесший обширный инфаркт кардиограмма здорового человека нормальная кровь нормальные сосуды ему не нужно принимать лекарства от гипертонии другой подход это не лечение это функциональный подход этот вопрос тогда я иду к вам это называется Спасибо огромное за А вы смотрели программу наука о душе увидимся

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