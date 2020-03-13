Обзор онлайн казино Фреш.

Молодая компания которая появилась на просторах интернета всего лишь в 2018 году, уже обладает лицензии Кюрасао и с клиентом. Свыше 1400 развлечений продуманная структура сайта, оперативная работа службы поддержки и щедрая бонусная политика, это именно то, что позволило казино Фреш завоевать свою аудиторию максимально быстро, найти авторизацию на сайте с помощью аккаунта в социальной сети Facebook mail.ru ВКонтакте и Яндекс. Также доступна стандартная процедура регистрации с использованием электронной почты, выберите валюту, придумайте пароль и согласитесь с правилами сайта casinofresh.com.ua, далее надо перейти по ссылке из письма указать дату рождения, номер телефона и можно пополнять счёт. Для вывода крупных выигрышей потребуется подтвердить личность, предоставив администрации казино копию паспорта. Бонус за первый депозит представлен тремя пакетами:

-до полутора 1000руб добавит 45 фриспинов и 200% бонуса это пакет Green

-пакет Yellow предусматривает 150% от суммы депозита и 100 фриспинов при внесении от полутора до 10000 руб

-если сумма пополнения превышать 5000 руб., то выдается пакет Red 200 фриспинов и 100% бонуса, что достигает полумиллиона рублей начисляется в течение 5 дней равными частями.

Авэйджерр для отыгрыша 40, для депозитов с порядковым номером от 2 до 5 действует отдельно и спецпредложения от 25 до 100% бонуса или от 25 до 50 фриспинов, причем игрок сам выбирает между денежной частью и бесплатными вращениями. Фриспины можно отыгрывать только в определённых автоматах. Даже после пятого депозита казино Фреш продолжает давать бонусы за пополнение счёта. Так увеличение до полутора тысяч руб, принесёт бонусные 10% и 10 фриспинов. Депозит до 2000руб добавит 15% бонуса и 15 бесплатных вращений. Если сумма пополнения превышает 2000 руб., то вам начисляет 20% бонуса и 20 фриспинов. Один раз в неделю можно получить Fresh Mix, пополнить счёт не менее чем 2500 рублей это 35% от суммы депозита и 35 бесплатных вращений с вэйджером 35, максимальный выигрыш от денежной части достигает 100.000, фриспины принесут максимум 50000 руб.

Все бонусы в казино действуют не более 72 часов, один раз в году можно запросить от 1 до 50 тысяч рублей в качестве подарка, на день рождения напишите в службу поддержки в течение недели после торжества и вам будет начислен бонус, который можно отыгрывать в любых автоматах. На сайте всего собрано около 1300 игровых аппаратов от 30 провайдеров.

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