Очевидцы: проход из Австралии в Антарктиду сторожит планета обезьян и егеря

Доброй ночи буквально Всем привет вот наконец для него Австралии там обитаешь настоящие люди обезьяны мой знакомый там побывал я несколько месяцев тому назад. Услыш его странный рассказ ты не поверил сделать видео а тут вдруг наткнулся на рассказ Местного австралийца и я понял не врал большинство людей нормальные тут так считает они сами читать иначе истину глубоко школьные программы знает не всё энциклопедия два прочитавший свою первую книгу исследователи открыв то или иное явление землю чаще всего удаляются непонятыми обезьяны тут который там побывал сколько Петросян увиденным побрился наголо Вася ран Сначала я перескажу ему рассказ интерпретировать новые факты и связать их со старой фактурой первобытных племен Африки Барака Обама цивилизованный Америкой существует традиция счёта много яблоки бананы 12 много обычный человек считает до 10 и начинает и даже с тремя это люди так называемые толпы закончили десятилетку или иное количество классов и стали полностью готовыми к нормальной жизни началась мой рассказчик устроился в жизни стала давать деньги он долго думал куда засунуть ещё а затем плюнул и решил познавать мир многочисленные ерунды интересном самым популярным и известным местам планеты он захотел настоящей реальности чтобы ананасом вот тут ему и предложили поехать за тот край земли сначала Поехали за край огненной Земли так недавно заезжал поехали а заберу Ну как другим Нина палец а только на две сложенные вместе ладони и коровки стали 20q печеньки но здесь фотографии делать запрещено из опасения что от увиденного у нормальных людей крышу функционирование фото лишить башни самого путешественника тузы на корню фотографии Божья коровка зафиксировалась она успела взлететь открытых ладоней путешественника а он затем скоропостижно Удалил несанкционированное фото после разминки на огненной земле где заканчивается Австралия и начинается совершенно другой мир условия в этот раз были еще более жесткие стоимость этого тура невысокая 150000 долларов это за 21 день составляла дорога туда и обратно ему моему рассказчику подарков согласованных с теми кому они собрались в гости объяснили может обернуться для него смертью хозяева новых территорий разбираться не станут просто увидит непонятную вещь и убьют гости насчёт еды требования оказались еще более жестким с собой на всю дорогу туда и обратно можно было взять только определенное количество бобов это всё время экспедиции они идут ничего есть нельзя местные фрукты не срывать угощения не принимать не откусывать мы не пробовать буду и вот доехали обычную транспорта крестины поговорим особо а пока скажем что власти традиционного вот людям что мол это стена построена в целях безопасности оберегает мол австралийцев то ли от аборигенов кроликов и аборигенов оберегает от австралийцев за этой стеной начинается Чужая Земля обитатели не понимают людей и они не люди после стены Путешественники 10 дней двигались на лодках По непонятным водным просто это сразу двигались куда-то прочь от Австралии дней достигли наших путешественников встреча бывалым путешественником почему-то нестерпимо захотелось уединиться в каком-нибудь укромном и защищенном месте на наших туристов смотрели продвинутая планета обезьян, обезьяны это безусловно были животные их кожа хвосты посмотри не так как лев наблюдает за перемещением антилоп на небольшом отдалении от себя 3 обезьяны держали в руках копия некоторых Весенний бусы из нашей цивилизации это уверенность обменялись подарками И вернулись это можно назвать бизнесом обезьяны были покрыты листьями джунгли животные совершенно незнакомые по расписанию пошёл дождь они идут всегда по расписанию конец Как положение тумблера включил во время дождя Все местные прячутся никто не радуется небесным каплям приспособлен к резким перепадам температур после того как дождь выключили вышли из хижины на свежий воздух процедура обмена подарок со стороны гостей территории и они внимательно следили за тем чтобы им были переданы только те вещи которые они заказывали переводчик разговаривал на языке этих людей обезьян Ой как двигалась и это заставляло трещать по швам обезьян а уши слышали осознанную речь это были люди почти или уже и так важно обратно возвращались 10 дней несколько килограмм куда-то улетучились оказался не таким привыкли известный Земля вдруг открылась какой-то другой неизвестный стороной причём настолько невероятной что мозг моего рассказчика так и не смог прийти в норму после тура побриться наголо и уединиться вот такой рассказ теперь немножко проанализируем Ева мама О чём рассказывают по той причине что сами ничего о своём Континенте не знают а историю его освоение сводится к тому что в свое время то есть Австралия историческая обычная тюрьма Однако теперь она каким-то невероятным образом превратилась чуть ли не в обиде свята всё запутано что больше Путаница добавлять спина который построенных непонятно кем и неизвестно для каких целей если мой рассказчик заплатив 150000 долларов приобрела эту стену и встретился с Аней цивилизованными обезьянами Местного австралийца пытался пересечь стену хлопотал крупный видимо тысячу или около того штраф и был отправлен полицией назад 7 лет назад таунсвилл первый год в жизни не замечал странные по нарастающей своим ходом так как ехать вдоль побережья в сторону Сиднея куда проложена комфортабельная трасса какой-нибудь национальный парк природа Австралии животный мир знакомые массу стали оговаривать мы не проедем железнодорожное сообщение Я заметил дорога пустая машины зона полупустынь грунтовка на картах показывалась Федеральная трасса навигатор показывал что едем правильно пошли приходилось открывать и закрывать ворота овец было такое впечатление что по ней не ездили путешествие патруль из двух Вооруженных сил нарушили местное законодательство проехал федеральные Земли Я попытался объяснить маршрут но они мучают и сказали немедленно поворачивать назад закончил с нашего путешествия по Австралии своим ходом знакомыми по работе я понял что это невозможно музыка самолетом или поездом маршрут также не рекомендуется я так и не увидел настоящий Австралии городков на нашем побережье разрешен Объясняет что насчёт частной собственности и охраны природы порно передвигаться но мне кажется что тут что-то больше Я думаю А если Австралия как таковая вообще или это просто какая-то резервация Однажды в баре австралийским аборигенам они почти не работают прибывающие на солидный пособие по безработице интересная Легенда о своих предков еще не прибыли на землю куда хотели даже снежные земли так называть что это за территории такие Он сказал что если за которые находятся бескрайние просторы белые высокие волосами длинными выращивать для них ловили животных разных пород в живом состоянии и они потом уносили с собой в больших прозрачных Шарах а может нас не пускает куда-то раньше ходили пустыни Австралии как таковой нет отдельно на первый взгляд это бред а может это бред я нашёл тут несколько единомышленников следующем году попытаться проехать с Южного побережья безопасный маршрут закрытых австралийских формах можно встретить рассказу таких сталкеров территория Австралии в городах призраках можно там найти также может резко приблизиться внезапно превратиться в месяц странным образом рассказы сходятся в области стены Что происходило на земле во время строительства этой стены по официальным данным оно построено в 1886 году

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