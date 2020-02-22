ОРВИЛЛ “ORVILLE” ОБЗОР СЕРИАЛА

главному герою придется столкнуться с трудностями космосе на своём корабле

Всем привет, Американский папаша, Гриффины, миллион способов умереть, на диком западе, ещё один телевизионный проект орвилл пародийный сериал на Стартрек и сегодня вы знаете, что из себя представляет. Прошел как это 3 сюжет строится вокруг путешествий там космического корабля ОРВИЛ, Анаида мастера на этот корабль была назначена на должность старшего помощника его бывшая жена которая ему изменила благодаря ей и остальному колоритного экипажу главному герою придется столкнуться с трудностями космосе на своём корабле сразу скажу для того как начал смотреть сериал я не ожидал от него ничего хорошего и приготовиться смотреть на полную дичь забавное шоу я не могу сказать что орган хорошая Comedy Гриффины

но как забавное шоу вполне вытягивает дальше тут нет проблем с самоиронией тогда начали добавили слишком много персонажей это всех не запомнишь один из героев самом начале тоже замечает это и проездной Я всё равно вас всех не запомню каждая серия это отдельная История это не довольно оригинально меня не смотрел всего стартрека и возможно всё это сафаровна оттуда но мне показалось всё в новинку кстати в первом сезоне заявленный Патрик Стюарт bacula а это актёры из оригинального стартрека так что ждём хорошего steba на эту тему член экипажа довольно колоритные персонажи и каждый со своими фишками если типичный черный чувак выпила ещё газировку за штурвалом и алкоголик штурман лучший друг главного героя прямолинейное и не понимаю инопланетянин Киборг расист бывшая жена стерва и так далее Все они гармонично вписываются всё происходящее и забавно наблюдать за их отношениями сериал вполне взрослые шутки поезд на дачу тут не бояться показывать убийством последнее время кинокомпании за то что хотят расширить свою аудиторию накладывать слишком детские рейтинги на свои произведения тут такой нет сценаристом и продюсером и режиссером и даже главным героем труд выступают сет макфарлейн как я уже говорил талантливый мужик конечно как Терон слабоват Но зато очень искренне советую глянуть фильм Миллион способов умереть черная комедия которую дальше его бывшую тут играет эдрианн палики Неизвестная нам по сериал Агенты щита насчёт графики могу разочаровать выглядит она тут не очень много графика только не главное на самом деле Лучше бы и не вставляли подводим итоги с одной стороны не могу назвать сериала отличный что такие чувства слишком плоские зачем-то пытались ввести никому не нужную драму Но в основном всё хорошо Как спокойную забавную комедию посмотреть просмотром Скорее да чем нет но это было лишь моё мнение Пишите в комментариях что вы думаете об этом сериале С вами был Михаил Спасибо за просмотр подписывайся на канал ставьте лайки пока

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