ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ КОРОНАВИРУС | Билл Гейтс, 5G и Китай

Билл Гейтс который хочет нанести на ВАС цифровую метку своих вредоносных Words in вместе со своими дружками и хорошего клуба которые хотят сократить численность населения Земли заказчиками разработки коронавируса covid-19 Чарли уэбер занимался его разработкой вместе с китайцами

Друзья в этом видео будет очень важная информация для понимания того что сейчас происходит для того чтобы помочь Вам узнать и понять правду вы и только вы сами осознанно вас не верит мне на слово а проверять всё что я говорю проснётся один проснулся и другие знаю за 2 месяца дариной пандемии коронавируса в Китае в нью-йорке провели симуляцию пандемии коронавируса предприятия называлась события 201 так и напрашивается сюда Honda Mobilio мелинды Гейтс центром безопасности в области здравоохранения и не John hopkins и там они практически Один в один предсказывали То что происходит сегодня на данный момент нам удалось ставить палки в колёса их планам и пандемия не так ужасно как они предсказывали видео на эту тему Если вы его ещё не видели то Посмотрите обязательно ссылка будет в описании организованной мероприятия была фондом Билла и мелинды Гейтс идём дальше из Microsoft чтобы сконцентрироваться на благотворительных проектах InterZet пару дней назад конкретно на пандемии коронавирус через пару часов после того как Трамп заявил что ему известно

Откуда появился этот вирус в 2010 году Ельцин был создан хороший клуб информация об этом стали удалять через год после его создания одиннадцатом году новости об этом клубе стали исчезать новостных порталов хороший клуб кроме самого Гейтса вошли Дэвид Рокфеллер Уоррен баффет Майкл Bloomberg а также Джордж сорос и другие из проблем которые обозначают клуб для мира и которую они намерены решить это перенаселение земли самые влиятельные люди в мире собираются вместе чтобы обсудить тему перенаселение Земли Turner владелец Есенин говорил что население нужно сократить на 70% конференции Ted говорю что вакцины могут сократить процентов идём дальше фонд Гальцев выделяет деньги институту 1 в 2015 году зарегистрировал патент на коронавирусы неоднократно предсказывал что нас ждет серьезное пандемия вируса из Китая жертвами которой станут десятки миллионов человек многие люди до сих пор не понимают что Гейтс выступает и в роли хорошего и в роли плохого полицейский предупреждал о необходимости принятия мер где именно это событие программирование это часть их религии они должны говорить нам о том что они собираются делать нарушают вселенский закон свободной воли которые существуют на этой планете Ну всё это делать на этой матрицы и слишком запуганные чтобы увидеть это и поставили монумент в джорджии где написали Пусть населения Земли никогда не превышает 500 млн человек Мы же вам говорили что было у вас перед глазами и волосами виноват что это не те коронавирусы вы глупые конспирологи вакцины спасают мир Билл Гейтс белой и пушистой Филантроп чик Он молодец он добился и так далее вероятность цепочки таких совпадений имеет шансы Ну примерно 1 триллионов я вам предлагаю открыть свой разум задействовать критическое мышление и начать соединять точки я уже рассказал в своем предыдущем видео не буду повторяться идём дальше InterZet ему задали вопрос Какие предприятия должны оставаться открытыми во время пандемии что вопрос о том какие предприятия должны продолжать работать является сложным конечно это снабжение продовольствием и система здравоохранения на всё ещё нужны вода электричество интернет цепочки поставок вы сохранены в конечном итоге у нас будут цифровые сертификаты показывающее кто недавно выздоровел или прошёл тестирование или Когда у нас будет вакцина Кто её получил Это значит что дейс фактически говорит людей которые отказываются порционирования будет вакцины это значит рабочее место академики уже пишут статьи о том что они тренированного человека нельзя Пускать на самолёт А Даня уже приняла закон который позволяет правительству заставлять гражданам получать вакцину от кори порядки Хотя они даже ничего не знаю в состав этой вакцины но закон уже принят система страха и лжи просто трещит у нас на глазах это что если мы дадим им раскрутить этот вирус и запугать нас и сокрытие информацию об альтернативных способах лечения облака они уже появляются и применяются и спасают жизни но если мы подадим ся строку манипулировать нами то они создадут вакцину если она уже не палиться в 1ZZ лабораторией и люди в страхе побегут вакцинироваться Заполните не нужно никуда бежать и не нужно ничего бояться вы сертификат сейчас не будет цифрового сертификата свободен как я уже сказал это тотальный контроль и дискриминация и этого мы допустить не можем найти цифровые сертификаты который говорил яиц это имплантируемые человеку квантовые точки работают исследователи из массачусетского технологического института и университета Райса из этих учреждений рассказали что Билл Гейтс обратился к нему с просьбой решить проблему выявления тех кто не был вакцинирован человек который хочет сократить население Земли вакцинации Что теперь хочешь чтобы у всех был цифровой сертификат подтверждающий наличие вакцины точки А к точке B чтобы понять что происходит вживление татуировок с квантовыми.ми включает в себя нанесение растворимых Micro Eagle на основе сахара содержит ворсинки и флористика и квантовые точки на основе меди весы совместимые капсулы микробного масштаба микроиглы растворяются под кожей они оставляют инкапсулированные образцы которых можно прочитать чтобы идентифицировать вакцину которая была введена а как вы но хрен его невзлюбили мне этой дряни . невероятно будут дополнены и другим проектам переводится под названием ид 220 который является проектом Microsoft по решению проблемы более 1 млрд человек живущий без официально признанной личности способом реализации цифровой идентификации является либо использование смартфона либо внедрение микрочипа уже вживляют себе и в Швеции в Эстонии в других странах микрочипы будет вероятным подходом гель санита и устойчивости не более 6 лет фонд Гейтса финансирует еще один проект который включает в человеку импланты микрочипов Этот проект также возглавляемый массачусетском технологическом институтом представляет собой имплантационный микрочип для контроля рождаемости который позволит женщинам контролировать активы своём теле друзьям Я хочу сказать что всё это просто дичайший акт заключается в том что мы наконец начинаем видеть всё как есть все эти проекты сотни миллиардов долларов набор цены вдумайтесь десятки миллиардов чтобы ученые в лабораториях смешанные разные субстанции Я не понимаю как можно не видеть того что происходит продолжать держать голову в песке и это ещё не всё я уверен что многие из вас об этом ничего не слышали но когда всё это начала всплывать весь мир узнает об этом так что сейчас вы получаете всю эту информацию первыми Чарли уэбер заведующий кафедрой химии и химической биологии гарвардского университета одного из самых престижных заведений мира Libero рок-звезда от Академической науки был арестован федеральными агентами США предоставление ложных сведений правительственном агентством о его участии в китайской программе 1000 талантов и о работе в украинском технологическом университете в том что он скрыл свои финансовые отношения с этими организациями от американских властей и работодателей вместе с ним были нарисованы два гражданина Китая всех их обвинили в трех отдельных случаях связанных Министерство Юстиции США говорится что один из арестованных по этому делу гражданин Китая Samsung j1 надеюсь правильно сказал вымя декабря 2019 года пытался вывезти из Соединенных Штатов в Китай 21 флакон с биологической жидкостью федеральный офицеры в аэропорту Logan обнаружили флаконы спрятанные в одной из сумок первоначально Джем соврал офицером и содержимое своего багажа флаконы из лаборатории был в Бостоне Джон заявил что намерен привезти флаконы в Китай чтобы использовать их для проведения лабораторных исследований что-то совсем не подозрительно да то есть сначала врёт офицером А потом когда его ловят с поличным говорит о Ну что вы это просто для моих лабораторных исследований этого парня который пытался вывезти нику станция в Китае арестовывают как и доктора Чарльза Libero Уральский технологический университет в городе ухань началось распространение коронавируса covid-19 3 отдельных случаях связанных с Китаем которых они замешаны задумайся кто выделил деньги не беру На его исследования обращайте внимания на мусор очок Games Кроме того Viber получал огромные суммы от китайской стороны он получил финансирование эквивалентная полутора млн доллоров в США для создания лаборатории в ухане доллары в год на расходы на проживание и зарплату в 50000 долларов в месяц У вас есть рок-звезда которого финансирует Гейтс у которого есть китайские приятеля летающие США в Китае обратно перевозя с собой флаконы с биологической жидкостью А сам этот ученый работает на украинские технологический университет откуда и началось распространение коронавируса covid-19 и он скрывает от американских властей какие суммы фигурируют в его работе над этими проектами вывод из всего что мы знаем что Билл Гейтс который хочет нанести на ВАС цифровую метку своих вредоносных Words in вместе со своими дружками и хорошего клуба которые хотят сократить численность населения Земли заказчиками разработки коронавируса covid-19 Чарли уэбер занимался его разработкой вместе с китайцами Решайте сами ещё интересно Вы уже наверняка слышали о вредоносности сети 5G которую собираются инсталлировать по всему миру 1000 человек в сентябре даже вышли на акцию протеста против внедрения в стране 5G этой сети заявляют что новая технология пагубным образом может влиять на здоровье человека и окружающую среду дождаться данных научных исследований прежде чем разворачивает сети по всей стране знаете что самое показательная в этой истории с 5G каких адекватных исследований и её воздействие на здоровье человека и окружающую среду вообще не было 80 ученых из 36 странах обратились к властям Yes с призывом остановить внедрение технологии До завершения всестороннего изучения возможных рисков себя Почему ваши политики вашей бизнесмены ваши корпорации конгломерат вашей стране все эти конформисты которые на камеру делают вид что они против друг друга ничего об этом не говорят один очень важный момент что при помощи технологии 5G Возможно воздействовать на организм человека и сделать его более уязвим к вирусу там где установлены вышки 5G вирус может распространяться быстрее Давайте посмотрим на те страны где вирус распространился очень быстро ничего подобного не наблюдалось это в первую очередь Китай Иран и Италия практически повсюду люди в Китае пострадали от вируса больше всего война лоббистов США предупреждали Италию и другие страны члены ЕС отказаться от планов по установке технология 5G от китайских компания Huawei и ZTE говоря о том что они могут представлять угрозу безопасности Однако в Италии есть лоббисты с обеих сторон И как вы понимаете политическое решение Это вопрос цены так или иначе компания Huawei инсталлировать свои 5G Вышки в Италии и мы видим Какое сильное распространение всех регионах дети вышки установлены Иран которые находятся в состоянии Холодной войны западом разрешил Huawei установку 5G вышек своей стране Кроме того компания Huawei была крупнейшим поставщиком вспышка вируса в Иране было на удивление сильной От чего многие недоумевают до сих пор всё это информация о том что при помощи 5G Можно контролировать вирус уже не кажется безумием Ну и вишенка на торте пожертвовал Китаю 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом власти Китая

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