Палеоконтакт или кем были Боги.

Здравствуйте дорогие слушатели и подписчики канала житель ТВ мы уже знаем о том что ещё 90 90 5000 лет назад на нашей планете жили не только люди но и представители более высокоразвитой цивилизации которых предки называли богами они прилетели сюда из другой Звездной системы Сириус Орион Талис экспедиций то ли сами были изгнанника мы со своей родной планеты добывали на земле полезные ископаемые и оставили после себя сооружения артефакты следы деятельности мифы и так далее Что же мы сегодня знаем об этих представителях внеземной цивилизации и планеты с которой они прибыли нигде в мифах не упоминает о том что передвигались такими прыжками как астронавты на Луне Следовательно Гравитация на родной планете богов близко к земной также Они могли дышать зимним воздухом и если ее использовали скафандры некоторые фигурки способный намекнуть На это-то лишь изначально они постоянно на протяжении своего пребывания здесь боги также принимали земную пищу значит их биохимия не слишком существенно отличалась от человеческой но При всём этом условия всё же не лучшим образом влияли на богов сокращает срок их долгой жизни и оттачивая стойки организмы как свидетельствуют мифы поэтому рацион еды Они подбирали под себя и свои потребности чтобы пополнить организм медью им необходимы были зерновые продукты в жилах богов стекла голубая кровь на основе гемоцианин а медь медная Кровь они гемоглобин а железо как у человека это понятие осталось у человеческой как означающая вышел аристократию голубой цвет крови на земле имеют некоторые улитки пауки ракообразные каракатицы и головоногие моллюски осьминоги например Следовательно боги прибыли с медной планеты где естественно больше чем железо в отличие от земли это подтверждается и металлургическими умениями которыми обладали боги и передали в последствии людям которых в начале использовали не более чем Элементарно проще говоря рабов или дармовой рабочей силы какими они были эти боги которым поклонялись наши далёкие предки А сегодня это называют словом палеоконтакт уже состав и в крови на основе меди способен подсказать медь обладает сильными антибактериальными свойствами многие народы приписывают меди целебные свойства непальца например считают священным металлом который способствует сосредоточению мыслей улучшает пищеварение и лечат желудочно-кишечные заболевания больным дают пить воду из стакана в котором лежат несколько медных монет в старину медью лечили глистные заболевания эпилепсию хорею малокровие и менингит медь способна напрочь таким образом повышение содержания меди и пониженное содержание железа в организме богов сильнейшие антибактериальные свойства в своём составе это Вполне могло предохранять от земных инфекций и Бессмертие богов также мифы повествуют о силе богов устойчивостью К любым температурным перепадам концентрация меди как раз и повышает устойчивость к холоду или жаре у живых организмов на земле боги имели слабоалкогольным напиткам поскольку они помогали выравнивать кислотность и в крови и выводить излишек углекислоты в условиях нашей планеты и их спиртной напиток называется сама любопытно что на планете или отсутствует нефть Они вообще не пользовались технологиями нефтепереработки изначально боги селились на возвышенностях горах и предгорьях всё Дело в том что там ниже атмосферное давление очевидно там сколько разным условиям на планете богов все очаги древнего земледелия с концентрированной в предгорьях где атмосферное давление в заведомо ниже нежели на невысоких равнинах именно в этих очагах химически наиболее благоприятен для растительных организмов богатых медью и бедных железа из внешности богов помимо можно выделить удлиненную форму черепа которые в дальнейшем подражали северные народы и удлиненный низкое атмосферное давление на планете богов должно обуславливать более низкую скорость звука и подобную форму могли ли боги быть рептилоидами с голубой кровью на этот вопрос Пока нет однозначного ответа аниме говорят в пользу этой версии другие скорее опровергают Подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх Я как всегда жду вас в комментариях под роликом Всего доброго здравия

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