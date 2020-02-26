ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ! Что такое ЗЕМЛЯ? Ответ в корне слова и в буквице! (факты, этимология, буквица)

Земля никогда не возвращает без излишка то что получила, получается, что Земля это некая матричное пространство, куда можно загрузить определенные программы Земля их перерабатывает и вернет человеку уже на новом уровне

Здравствуйте дорогие друзья С вами Юра на канале осанка где мы верим в корне русского языка и пытаемся осознать послания предков сокрытые в его образа долгожданное продолжение размышлений о форме а реальности в которой мы прибываем но перед началом хочу сделать небольшое объявление из моих подписчиков знает Но помимо деятельности канала осанка я ещё занимаюсь кинематографа Достаточно давно компания амарант мы регулярно производим короткометражные картины на те или иные темы например фильм о здоровом образе жизни или о важности мечты в жизни человека о важности предназначения и так далее и мы выпустили новую кинокартину под названием притча о маленьком чуде это микрофильм о важности совершения добрых поступков по ссылке в описании смотрите кинокартину пишите мнение о фильме В комментариях

это очень важно для меня лично в первую очередь потому что я режиссер и автор сценария этой картины Да и в целом мне кажется важная будем вместе продвигать добро в массы что такое земля что означает это слово Давайте спросим великий могучий русский язык заваривать и плоские листья перечной мятой А мы начинаем часть слова Земля наши предки часто использовали этот образ в обычной жизни в качестве наречия положить на зим зим означает нижнюю область Nice внизу то что наши предки считали землю плоской Я думаю ни для кого не секрет и споров не вызовет Какие обозначали Плоское пространство под ногами слово Земля вам всем вот это как мне кажется гораздо глубже Наша Земля это из которого что-то должно произойти И что если это что-то это мы человечество люди народ семя это исход начало жизни Исходя из этого образа получается что на этой земле в этой реальности всё только начинается мы как народ находимся деменев стадии зародыша и наше развитие в зачаточном состоянии Мы ещё очень маленькие и неразвитые но у нас всё впереди если земля это 7 а то это семя должен был кто-то посадить кто-то Кто находится на другой стол уровни развития как в природе дерево которое выросло преодолела много зим засух и других невзгод существом сотворяет семя и отпускает его в пространство вокруг себя новый цикл начинает новую жизнь посмотри сынок эти снега реки предков всё одно что ну дерево живое Земля наша на нём Малый и что-то я защитить сильные руки нужны сынок быть может так и есть что наше мироздание Наша Земля это семя более могущественного существа к развитию которого Нам необходимо стремиться чтобы эволюционировать из состояния семени что-то совсем другое что пока За гранью нашего понимания и тут сразу на ум приходит начало славянской буквицы азбукиведия я ведаю богов я стремлюсь познать то что больше меня что выше меня смотрел видео на эту тему то прошу и подсказку называется самая мощная славянская молитва слово Земля на латыни звучит как Терра отражение Terra incognita Земля Неизвестная любители компьютерных игр точно знают это выражение Терра отсюда слова территория терраса террариум Террикон Кто знает что такое Террикон Пишите в комментариях Однако латинское происхождение слова терро вызывает определенные вопросы и сомнения потому что слова терро созвучно с именем славянской богини тары И как вы думаете она богиня чего конечно же богиня Славянская богиня тара покровительница женщин приносящая им знание сила и защиту через землю Кто хоть чуть-чуть знаком с женскими практиками знает что вся энергия женщин идет от земли помните образ мать сыра земля земля матушка Земля женского рода также богиня тара Защитница леса Gravity людей которые сажать самый лучший дар этой богини это посаженная семя нового дерево чувствуйте нашей версии снова пересекаются и это очень здорово от славянской богини тары корень Tor встречается в именах народов всей земли например славянское имя Тарас армянское имя Тарон мусульманская индийское имя Тарон так или иначе связанные с землей где-то косвенно а где-то напрямую Как вы понимаете друзья я не могу пройти мимо славянской буквицы там собственный есть буквица образ земля-земля всё само в себе порождающий энергия созидания мать сыра Земля всего сущего пространство для развития жизни пространство любви идет весна родит ягоды же это она всё родит. Земля никогда не возвращает без излишка то что получила, получается, что Земля это некая матричное пространство, куда можно загрузить определенные программы Земля их перерабатывает и вернет человеку уже на новом уровне. Получается простой но глубокий смысл всё что мы она нам возвращает на новом уровне получим лес а с ним кислород травы плоды живность отравим землю получим страдание болезни и смерть всё закономерно исходя из вышесказанного хочу процитировать вам одного из самых своих любимых писателей а именно Ивана Ефремова и его Роман час быка в этой книге Земляне на космическом корабле прилетели на далекую планету под названием торманс где также живут люди но они находятся на более низком этапе своего они неуважительно относятся к природе и отравили собственную Землю я вам зачитаю небольшой отрывок диалог главных героев которые только-только пролетели на эту планету и все увидели я ступил на эту опустошен как засохший сад из Неужели целое Планета так изменена человеком ресурсы любой планеты ограничены ответил Тор нельзя брать не отдавая час быка как мне кажется это очень мощная цитата не отдавая Ефремова очень много гениальных пророческих изречений если вам интересна его творчество Напишите в комментариях сварганил выпуск Давайте попробуем порассуждать еще глубже ещё дальше что Если наша Земля как загрузочная программа как матричное пространство способна впитывать и воспроизводить не только материю как 7А какую энергию мы отдаем и что получаем ответ включить что-то от мироздания можно только сначала и в этом Весь секрет Вот тебе что-то нужно ты просишь молишься молишь но не получаешь Потому что ты ещё ничего не отдал ты не совершил добродел это кстати слово фильме про который я говорил в начале притча Надеюсь вы ознакомились все наши размышления о форме земли привели нас к совершенно другому к размышлениям о законах мироздания всё что мы с вами выяснили исходя из русского языка что такое земля из Славянска созвучно с законами кармы получаешь ответ некоторые зрители думают что я не читаю комментариев внимательно читаю все ваши комментарии и порой там встречаются очень мудрые изречения для наших выпусков плоской земле у вас нашла версии происхождения слова Планета я конечно не со всеми на 100% согласен но пожалуй зачитаю слово Планета план это чей-то замысел всё что происходит на этой земле кем-то запланировано запланирована всё регулируется всё под контролем любопытная версия план это тогда кто инопланетяне и на план и мой план там всё никак не прилетают Потому что им не до нас У них там свой план также было и полностью противоположной версия плана нету ничего не запланировано мы здесь случайно и Выхода нет Если данные версии вас не удовлетворяет и вы не смотрели наш предыдущий выпуск про плоскую землю то прошу в описании или в подсказку ролик называется что такое планета многие в комментариях спрашивает Юра А что ты сам думаешь земля круглая или плоская отвечаю я не знаю никто не может знать наверняка Земли очень много несостыковок также в официальной версии науки с её полетами в космос снимками и так далее тоже много каких-то Ну по меньшей мере странностей со временем мы с вами эволюционируем и сможем ответить на этот вопрос а пока только споры но споры нужны потому что в споре Рождается истина канал осанка очень важна ваша поддержка если ролик этого заслужил то ставьте свои осознанные пальцы вверх Пишите в комментариях и если не подписаны Подписывайтесь также если у вас отзывается в сердце всё что вы хотите подержать над финансово все ссылки я оставлю Для нас это очень важно в органелл Юра зрите

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