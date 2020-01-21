Рекомендация от Виталика Бутерина

17 янв 2020г в 23:36 Виталик Бутерин прокомментировал успешную сделку от новостного канала FORTS LIFE в ВК, “лучше в крипту,на всю котлету в лонг “

что на простанородном языке, он советует покупать криптовалюты, не уточняя какие, но вероятно сейчас по его словам удобное время для входа в кртиптовалюты.

Уточню Виталик Бутерин сооснователь проекта Ethereum, а кроме других наград В 2017 году попал в топ-10 рейтинга по версии журнала Fortune «40 самых влиятельных молодых людей до 40 лет».

Основные лидирующие и многообещающие криптовалюты являются

Bitcoin курс 8670 $,

Биткойн в рубли курс 533 077 RUB

Ethereum 166 $.

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Судя по аналитике и тех. анализу Биткойн вновь у порога скачка вверх, шумиха не стихает, много инвесторов вложились в рисковый инструмент, новое ралли не за горами. Но и есть расхожие мнения, такие как например на канале Hamaha Биткоин Трейдер, не видно на графике больших лонгов по цене в 6000$, киты еще не за купились, вероятно они ждут лучших цен в районе 5000$

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