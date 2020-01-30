Смотрите быстро – реальные сьемки НЛО очевидцами.

Привет друзья, Мы в этой Вселенной не одни. К сожалению, никто не может дать нам точный ответ на этот, с одной стороны. Трудно представить ,что мы единственные разумные существа среди бескрайнего космоса с другой если мы всё же не одни то есть ли кто-то или что-то более могущественное год записи очевидцев лишь порождают споры между сотрудниками уфологии и учеными который раз за разом стараются опровергать любое событие связанное с NL жительница Южной Каролины добра Томпсон стала свидетельницей невероятной ситуаций когда надо её домом в ночное время парил странный объект пятиминутное видео на YouTube в котором выразил свое удивление от происходящего были сняты кадры объекта красного цвета напоминающий форму диска расположен у побережья Южной Каролины район который известен своей паранормальной активностью население острова наблюдала уже не первый раз когда средства массовой информации заинтересовались этой историей добра выступила на одном из каналов и сказала Выйди на улицу я заметила эту красивую красную сферу на небе Я знала что это не Венера Паскаль объект двигался в моём направлении и казалось был под контролем разумного существа шестнадцатого года в этой местности про НЛО сообщалось как минимум дважды видеться писал в его как круглый красного цвета А вскоре Загадочный объект похожий на НЛО был найден на соседнем острове Сибрук приливы это повергло местных жителей в шок они описывали его как довольно крупная цилиндрическое тело твердой формы которые начали заниматься изучением объекта неизвестного происхождения до сих пор всю информацию держат в тайне это было нам с вами остается только догадываться шокирующее видео на своём канале выложил известный уфолог из США в марте сейчас он смог получить впечатляющие кадры благодаря камерам ночного видения установленным у подножия самого активного вулканами прославился необычные инопланетный активностью вечером 11 марта 2017 года из дымящегося кратера возник яркий белый Объект который за пару секунд набрал большую скорость вытянувшись в длинную спираль вылетел камеры наблюдения работающий в режиме прямой трансляции я выступают как клапаны для сброса избыточного давления вулканы и можно предположить что поток вырывающийся из них вулканических газов это и есть своеобразный лифт для поднимающихся на поверхности на планете большинство уфологов которые сутками следят за происходящим придерживаются мнения что Глубоко под вулканом всё же существует инопланетная база как во время полёта unlv включались двигателей корректирующие движения и оставляли после себя слегка заметные инверсионный След солас убеждён что это был корабль внеземного происхождения ведь ни одно транспортное средство либо пассажирское воздушное судно не рискнёт пролетает в прямо на действующим вулканом который в любой момент небо раскалённый фонтан Пепел промышленный взрыв на атомной электростанции Фукусима в Японии который произошел 11 марта 2011 года крупную радиационную аварию 7 уровня по международной шкале ядерных событий спровоцировала сильнейшие землетрясение а также последовавшие за ним цунами катастрофа очевидцы видели некое скопление НЛО над станицей а также рядом с расположенными военными базами тщательно за несколько суток до случившегося Там же в небе ещё начали происходить аномальные изменения данные со спутников показали что состояние ионосферы не соответствует представленным региону что же поэтому причиной спросите вы очевидцы говорили что видели нечто похожее на светящиеся шары в 5 неопознанных сфер которые будто наблюдали за происходящим они двигались медленно и хаотичный периодически меня Затем направились в сторону океана и моментально исчезли уфолог Роберт хостинг изучающий данный феномен Рассказывай что за последние несколько лет NL часто можно увидеть неподалеку от ядерных станций инопланетяне раньше ограничивались простым наблюдением за нами следует военные объекты и способы оказывать воздействие на них возле АЭС в Японии приблизить наступление катастрофы либо не допустить её города когда вдруг увидел что на небе возникла дополнительное Солнце которое начала медленно падать на землю простым рассказам мало кто поверил бы к счастью у него оказалось собой видеокамера благодаря ей фиксированная происходящие отснятый материал исландским урологом Микельсон рассказал что неопознанный объект жёлтой вспышкой спустился с небес и рухнул где-то в пределах городской черты видео появилась на YouTube канале и заставила переживать не только жители акурейри но и весь мир успокоить народ власти заявили что это управляемый летательный аппарат который часто применяется Наряду с камерами уличного наблюдения но никак не НЛО Однако подтвердить эту информацию уфологи не смогли а вот следующая загадочное событие произошло 10 ноября прошлого года в нидерландском городе Gaga который расположен в провинции Южная Голландия житель заметил среди ясного неба темный объект по виду он напоминал огромную сигару с выдвинутыми из неё антеннами самая крупная антенна торчала горизонтально из боковой части конструкции А ещё 8 имеющих разную длину спускались вниз очевидец был уверен что стал свидетелем появления над его городом НЛО печально Он подумал позвонить в полицию но посчитал что правоохранители сочтут его за полоумного решил что если это и вправду воздушное судно инопланетян то страже закона узнают об этом и без него поэтому он решил зафиксировать необычное явление на камеру своего телефона пару минут Загадочный объект буквально растворился в В итоге свидетель решил отправить получен полицию Так именно уфолога специалистов которые изучали данную информацию сделали заключение что запись аутентично не было подвержено монтажу и на ней действительно запечатлена нечто шокирующее очевидец который зафиксировал на камеру телефона эти кадры захотел остаться инкогнито шокирующая запись стремительно распространяется и на сегодняшний день среди англоязычных сайтов которые посвящены Уфа аномалия сообщает что недавно пролетев над Южной Америкой на самолёте в иллюминаторе увидел три необычных светящихся шара поразивших его до глубины души он Объясняет что загадочные скопление света кружили в воздухе существа иногда даже выстраивались в прямую линию А после этого снова разбегались в разные стороны определенный момент один из аморальных шаров в стремительно полетел вниз и вскоре двое остальных объектов последовали за ним Затем они скрылись из поля зрения очевидцы этот вздохнул с облегчением ведь начал безопасность полета лайнера биологических ресурсов видеоролик произвел эффект разорвавшейся бомбы людей посмотревших видео высказывали свое мнение что это одно из самых лучших доказательств присутствия инопланетян на нашей планете которые регулярно наблюдают за нами разнообразных форм снуют Практически везде сопровождение пассажирских самолётов со стороны неопознанных летающих объектов становится уже обычным делом после просмотра видео общий радости и подобные Загадочный с карты не приносят вреда и неудобств гражданским самолетом подобные видео действительно заставляет задуматься о существовании внеземной жизни Она сегодня у меня все друзья оставляйте ваши мнение в комментариях об этих записях и ставьте лайки корова

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