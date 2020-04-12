Спасение Детей из Подземелья / Аресты | Альянс vs Культ

Трамп имеет в виду не только вирус и оставил твит, который можно перевести как уничтожить глубинное государство

Пробуждение в мире усиливается с каждым днём я хочу показать вам Twitter дональда трампа от 10 апреля и ретвит с комментарием Джеймса вудса одного из немногих голливудских актёров. Кто не боится во время пандемии covid-19 Tramp неоднократно говорил об этой ситуации к войне с невидимым врагом конечно те кто безоговорочно верят местоимения считают что невидимый враг это вирус, тем же кто в курсе того что понятно что Трамп имел в виду пут и его теневое глубинное государство Джеймс Вудс прокомментировала ответь словами он Трамп имеет в виду не только вирус и оставил твит, который можно перевести как уничтожить глубинное государство в комментариях предыдущему видео не которые писали что президентство трампа и что всё Это только для отвода глаз хочу Ещё раз сказать что я не призываю слепо за кем-то следовать Я предлагаю посмотреть на факты а также свидетельства многих инсайдеров которые говорят об обратном осведомители которые говорили про работу Альянса и трампа уже мертвы отравленные и убитых пультом и ещё одно пожалуйста не путайте Альянс НАТО и Альянс позитивных военных сил это две разные вещи просто поймите что избавиться от пульта который захватил страну как минимум 100 лет назад а в мире его корни уходят на 1000 лет назад невозможно за несколько лет теперь именно благодаря работе трампа и Альянса это власть раздробленность в руках этого культа до сих пор сильный финансовый контроль которого его в данный момент лишают потому что из-за лживых и продажных журналистов многие из которых погрязли в собственном эгоизме и страхи темы которые связанные с торговлей людьми убийцами детей и сексуальными преступлениями часто просто а это ни что иное как соучастие преступления проекту Veritas стало доступно видеозапись на которой ведущая ABC рассказала что 3 года назад готовила сюжет о Джеффри Эпштейн Она сказала что связалась с одной из которая рассказала ей очень много вещей в том числе про британского принца Эндрю и Билла Клинтона по словам Робак интервью так и не вышла в эфир так Букингемский дворец узнал об этом и стал угрожать разными гибридная королевская династия узнала об этом сразу о своих людей руководство уэбипк понятно что руководство маэстри меди в США является частью этого культа все они находятся на разных уровнях но пирамидальная система состоящая из разных тайных обществ действует как одно целое и знаете что больше всего расстроила эту журналистку все эти три года пока Эпштейн с другими психопатами из культа торговля людьми насиловали и убивали детей а то что у неё была такая сочная история А после того как годы спустя правда про Эйнштейна всплыло весь hyip достался лицо современной журналистики лицемерная продажная и бесчеловечная я подвожу это всё потому что если бы не работы армянские трампа ничего этого не стоило бы со своими друзьями так и творили бы свои темные дела теперь Подумайте сколько жизней спасена благодаря арестом Эпштейна вайнштейна Прошу прощения божественного так себя называет это психопат лидера очередной секции кедрозеро главного спонсора демократической партии собака бывшего высокопоставленного сотрудника Он передал Даша а также выявление глобальной сети и педофилов в даркнете что привело 337 арестом больше 2000 педофилов арестована в США за 3 месяца охоты на них сайтов которые были связаны с торговлей людьми перечисленные мною имена это не какие-то козлы отпущения это были главные поставщики детей и женщин до этого культа на острове Эпштейн отворились ужасные вещи Где проводились в сети оргии вайнштейн был главным кино белом доме H8 лет джаз Молле agentshow вы просто посмотрите на них представляете сколько жизней было бы загублена если бы Хиллари Клинтон и Они продолжали бы творить свои зверства Кроме того за последние 3 года в США появилась 148000 закрытых дел имеется в виду что эти дела рассматриваются в закрытом судебном порядке обычная статистика для таких около нескольких тысяч вот но за последние 3 года их число выросло до 140 800 это реальные факты друзья аресты идут и аресты очень крупных игроков марта 11 дней назад мы узнали что полиции по всему миру было накрыто глобальная сеть торговли и надругательства над детьми не операция проводилась в 40 странах это именно то о чём я вам говорил операция во время карантина Это должно быть главной новостью во всём мире детей они нарциссические припадки звёзд которые рассказывают как они справляются на карантине Представьте себе что вы находитесь на месте альянса Вы можете видеть события будущего описывать Весь процесс но речь идет хотя сказал последнем видео сознание человека к этому устройству что события будущего И вот вы видите что пульс собирается развернуть операцию с вирусом и вы начинаете готовить свой Counter план что было бы самым логичным вариантом это было бы использование карантина для особо арест членов культа по всему миру и накрытия сетей торговли детьми и женщинами детям вы избавляетесь публику от Шока который культ абсолютно точно использовал бы чтобы обернуть всего массовые беспорядки и поэтому важно чтобы как можно больше людей узнали правду и были готовы к этой информации Кроме того многие границы закрыты означает членам культа Некуда бежать кроме их подземных баз Так что Многие операции проходят секреты подземных базах которые этот пульт строил для себя долгие годы Этот проект назывался дам если мы наложим на место землетрясений карту этих Баста мы увидим точное соответствие этих локации возможно Именно для этого трампу и альянсу понадобилось такого большое количество вентиляторов а вовсе не для борьбы covid-19 Как ещё Вы можете попросить крупные компании произвести для вас большое количество вентиляционных аппаратов чтобы это не вызвало лишние подозрения и вопросы Кроме того армии США было потрачено полмиллиона для подготовки военных к боевым действиям под землёй я подробнее расскажу об этом в следующем видео так это видео хотел бы посвятить спасенным детям многие из вас уже наверняка слышали про капу и движения Q Anon А тем из вас кто еще не знает инсайдер из администрации анон. пап информации с людьми которые до последнего времени было скрыто и тех кто поднимал эту тему считали сумасшедшими косметологами очень важная вещь сначала пандемии covid-19 Google разблокировал информацию по ключевым словам адренохром пиццагейт и pedogate информация что Альянса удалось сделать это в период карантина люди проводят больше времени в интернете находили эту информацию и узнавали Какие ужасы Элита творила в частности по отношению к детям на территории Центрального Парка в нью-йорке была развернута мобильный госпиталь и поставленной палатки хочу отметить что фотографии спать госпиталя найти не удалось кроме одного первого пациента и к нему мы еще Вернемся Но если в аналогичном госпитале организованным той же организации сумка самаритянина в Италии мы можем видеть пациентов на если в Инстаграме этой организации госпитали Ани Лорак Если судить по заявлению врачей эсми сильно пострадал от covid-19 пациентов Мы не видим Я не хочу сказать этим что пострадавших не было а то что их количество возможно сильно преувеличена в этом мобильном госпитале находились вовсе не пациенты covid-19 спасенные дети и системы подземных туннелей центрального парка я предлагаю вам прослушать два телефонных разговоров которые были сняты в интернет soundcloud но в данный момент больше там недоступны Теперь давайте посмотрим на фотографии сделанные на кораблях Комфорт и милосердия которые прибыли в нью-йорк видите здесь что у пациента возможно девочки которая находится в окружении медицинского персонала и военных Медиков деформировано рука и голова также стали доступны фотографии на которых пациенткой появляются в госпиталях сопровождение военных белые пакеты ТПС добавки в виде сывороточного протеина это дают людям которые не могут есть медики говорят что такое питание дают пациентам со вздутием живота которое возникает при голодании из-за недостатка белка то есть там которые заболели гриппом или другим сезонам вирусом Если хотите так называемом covid-19 такое не дают здесь мы снова видим деформированную конечность у пациента Кроме того очевидцами была замечена как в палатке в мобильном госпитале в центральном парке заносили коробке с детскими подгузниками были установлены аппараты для младенцев брифингом эти корабли не собираются использовать как родильный дом Кроме того в других Штатах США в местах дислокации военных были замечены детские кровати инсайдеры говорят что операции по спасению детей проходят по всей стране эта фотография была сделана в организованном госпитале для пациентов covid-19 в нью-йорке утром написала что это выглядит комната для жертвы насилия спокойные цвета интерьер для чувства нормальности нет медицинского оборудования Мягкий свет рюкзак с разными вкусностями и пакет с некоторыми предмет Саша Стоуна был одним из первых кто рассказал спасённых детях в нью-йорке он ссылался на двух независимых источников которые из первых рук рассказали ему об этом потому что информация которую я получил по этому поводу том что если всё это неправда репутация очень многих людей пострадает у них нет абсолютно никаких мотивов выдумывать это многие из вас спрашивали Что же делать со всей информацией Как помочь детям Как предотвратить похищение и торговли флюс ароматика лизинг он вместе с Сашей стоуном и другими неравнодушными людьми организовал международный трибунал для естественной справедливости этим трибуналом была организована судебная комиссия по расследованию торговли людьми насилие над детьми на их сайте вы можете ратифицировать договор народного трибунала по естественной справедливости сказать что это попытка создать альтернативу в подконтрольном культу судебных систем всё что мы видим на этой фотографии Это его руку и перстень на пальце с красным как членов культа или их аксессуары для подачи сигналов всем неспящим что операция идёт как всегда друзья Выводы делайте сами я показываю вам Как глубоко это кроличья нора и указываю на факты желание докопаться до из финансовую поддержку это делает английские субтитры к видео человек который делает всё сам на своём лаптопе как это только возможно неравнодушная женщина отправила Мне английский перевод к видео Откуда появился коронавирус Катастрофически не хватает времени чтобы добавить его к видео в формате субтитров субтитры Подписчик Поэтому если у кого-то из вас есть время и желание помочь и вы знаете как это делается то я оставлю текст на страничке сообщество В ютуби наше светлое будущее отдых в Лангепасе

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