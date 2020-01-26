Третий великий кризис физики: порталы Хокинга, бозон Хиггса, квантовая пена и эпициклы Птолемея

Всем привет сегодня мы поговорим о астрономии по физике по философии о том как ориентироваться в том научном Океании, чтобы не сойти с ума от различного мракобесие и реальных фактов и выдуманных фактов теорий законов гипотез как вообще научиться думать как себя вести в этом океане информации видео сразу предупреждаю я в каждом видео делаю описание О чём это будет видео здесь будет последовательно много различных ссылок Посмотрите я буду об этом обо всем рассказывать рассказать очень кратко для меня это немного штука потому что очень много информации если где-то буду путаться Не обессудь я хочу попытаться на ваших глазах показать картину нынешнего 3 Великого кризиса в физике вообще натурфилософии естественнонаучных науках кажется всё удачно компьютер к цифровой экономике отмена мы слышим наука развивается Чрезвычайные меры физическая наука чрезвычайно карадениз все новые новые вещах

И от этого расходятся круги информационной круги нам говорят желтые газеты о британских ученых нам какие-то девочки научный журналист очки рассказывают о пересказывают американские научно-популярные лавина информации начнём мы наверное уйдём на 2000 лет назад геоцентрическая система и гелиоцентрическая система мира птолемея 100 170 приблизительно 170 ом году нашей эры Грек математика астролог он его интересовало медицина математика он был великий астроном и он был продолжателем ещё до Платонова эпохи а он написал свои 40 тому того что называется с арабского альмагест или там Magnus синтаксис и летом великое собрание знаний тогдашней Греции о мире невероятное точности вычисления положение планет на небе что он сделал механика и математика очень активно использовали для геоцентрической забыл Они использовали очень точные приборы он там первое видео Посмотрите то что говорил Карл Саган эти расчёты об этом планеты выполняют какие-то странные траектории по небу идут вот так непонятно что происходило из-за этого из-за этих движений на небе в течение года не думаю что это боги Они думали что это вообще какие-то живые существа пианино думали что это отдельные какие-то объекты Кто придумал в том числе с помощью механизмов который придумал повторение он придумал определенную комбинацию уже известных приемов которая называется эпицикл и дифферент и как выглядела геоцентрическая в центре поместили землю а по орбитам вокруг так называемого дифферент вот Это дефект пустили Круге центр вращения А вот на этом радиусе нанизано некое светил там Венера Марс Нептун неважно и фактически движение планет чтобы вот такие мотоциклом то есть они как бы на них завались вот реальный траектории Он увидел в самом начале движение а что а вдруг вот этот эпицикл то есть имел в начале опыт предложил математическое объяснение он добился точности вычисления небесная 10 секунд штука И геоцентрическая то есть когда земля в центре геоцентрическая система просуществовала Подумайте 1400 лет приблизительно пока не там 1.500 Николай Коперник не догадался Почему монах Коперник Николай Коперник этим делом занялся его не устроило точность определения небесной сфере Почему к этому времени уже прошли темные века Европа начала плавать в колонии и там грабить негров понадобились очень точное определение небесных светил мореходном понадобились точный расчёт Положение звёзд точно вычисления сезон авто как во времена Коперника необходимо было навигация тогда для повышения точности расчетов капельных поместил в центр солнце самое интересное IMEI были недостаточно уже Touch мы находились продолжать или такой же технологии птолемея которые брали и придумывали следующую схему чтобы не признавать схему Коперник или так скажу повысить точность своих расчетов они опять же центр ставили землю а вокруг торрентом at different 1 референт трицикл комбинация вот этих старинных вращения с помощью неё они моделировали И повышали точность расчета подгоняли фактически расчётную механику под то что они видели на них это фактически первый кризис которому положили начало за небом астронома и на этот Великий кризис дал ответ а физике они находились внутри вот этой парадигмы вот этого представления об операциях 1400 лет если с учетом предыдущих там больше полутора 18-19 веках уже в наше это недалеко от нас тоже произошел на всех учебниках физики учат что произошло Великий кризис физики он был связан с открытыми электромагнетизма он был связан с родителями электрона радиоактивности здесь у нас физики Начало конца 19 начала 20 века они тоже занимались всем сразу если вы почитаете чем занимался Макс Планк они все занимались их интересовало оптика Броуновское Движение преломление лучей в веществе и растения Нам говорят как корпускулярно-волновая теория света электромагнетизм всё что мы с вами в технических вузах в течение там 5 лет кто-то в аспирантуре или всю жизнь этим занимается беда нашего образования вот этого всего что мы потом все Каждый из нас расходятся по узким направлениям кто-то идёт в Электронику электротехнику кто-то кто-то идёт в теплофизика и мы все сходимся И вот этого мало кому удается объединить и получается Всё что не относится к нашей дисциплине мы понимаем наверх как данность учебники потому что там были великие ученые еще раз все имена которые оказывают Я говорю там Коперник Галилей планка больцман они все выдающиеся И самое главное Они герои они все перешагнули вот эту границу неведомого они шагнули дальше именно в мышлении в том что они как они были внутри культурного объема знаний представлений и умение фантазировать которая была для их плохие свойства когда Макс Планк знаменитую формула планка ведь по сути дела Нам её дают нам рассказывать что-то там придумал кванты то что тело излучает порциями ученые изучали Спектр излучения черного тела там со стрелками максиплант вот эту кривую подогнал придумал формулу математического вот так а потом увидел внутри формула логарифма понял которая касается Коломбо это родоначальница о том что материя вообще энергии она диск Lenovo феноменальный штук оглохла толстом аплодировал потому что он был более гибкий в этом смысле там lawrence пытался синтезировать совсем по-другому он шёл говорят про там про Электрон Thomson когда придумал свою модель атома Thomson говорила о том что Где находится пространство заряженного положительно и которая компенсирует отрицательный заряд обстреливали из золота атома золота увидели что маленькая ядро положительный заряд которого соответствует число электронов получили совсем другую модель и так это резерфорд говорит Позвольте Как говорится наша модель в центре ядро классическая модель другие говорят нет он должен излучать он тогда упадёт на этот объект резерфорд и Нильс Бор говорит отличная придумал отлично штуку мы придём дополнение Орбита Пауль будет свои запреты Принцип неопределенности Гейзенберга это всё касается устройство атом у нас здесь модель атома модель птолемея с которым я начал своё видео она вдруг начинает обрастать какими-то запретами Потому что люди частица нет увидели в опытах они пустили эту частицу по орбите она отказывается падать и всё это надо они всё это понимать что что случается квантовыми частицами так сказал Нильс Бор Здорово работает представьте себе мы взорвали атомную бомбу мы сделали атомный реактор мы с вами будем об этом говорить мы сделали очень много Как человечество но до сих пор Что такое Заря электрический заряд это свойство определение почетный как только вы любое определение начнёте в него копать физические заряд элементарный электрический заряд время просто капните учебник физики Что такое время Придумайте там нет вопросов есть вопрос Согласно специальной теории относительности время может замедляться на 2 относительно неподвижного наблюдателя у нас со временем происходит столько Согласно теории Эйнштейна столько удивительных вещей Илона тоже об этом говорил снимает фильмы

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