В России РУХНУЛ НЛО пришельцев.

1 декабря 2014 года в Карелии произошло загадочные происшествия огромные внеземной объект на большой скорости пронес с неба вниз и упал в карельской области в озеро. При падении он пробил 12 метровую толщь льда. В Архангельске по тревоге был поднят отряд специального назначения в полной экипировке военнослужащие выдвинулись на место подними объекта в этот же день из Москвы в аэропорт Петрозаводска вылетела группа на посадочной полосе их ожидал вертолёт Министерства обороны который доставил специалистов, прибыла группа МЧС и военные водолазы для исследования дна на месте странного падения место инцидента была оцеплена военными водолаза при погружении столкнулись с необъяснимым явлениям обследование. Они наткнулись на непонятную двухметровую аномалию которая при приближении водолазов упал в сторону острова оставив на дне озера огромную борозду что это было за существо неизвестно куда упал за существо известен местным жителям тем что над ним регулярно зависает какой-то светящийся объект ситуация породила множество версий основной из которых было падение ракеты но и это версия долго не и была опровергнута специалистами потому что в этом месте никогда не падали части космических кораблей Да и астрономы открестились от падений в это время астероидов и метеоритов московские ученые взяли цепочка в которых зафиксированы слегка уровень радиации на следующий день эхолотом был зафиксирован неизвестный аппарат который находится под грунтом озеро как бы закопанные при очередном заборе материала уже со дна озера учёные были ошарашены на материале Были обнаружены зёрна странного порошка напоминающего металл учёных поразил тот факт что зёрна не разрушались ней в концентрированной серной кислоте не в соляной кислоте эти зёрна или искусственного Ну ученые не смогли создать подобный аналог лаборатории более того неподалеку от озера располагается деревня Волга Вот только местные жители А это между прочим более 300 человек в ночь необычного события уснули крепким сном и ничего не слышали они были просто обязаны услышать удар такой силы дети и собаки в эту ночь и не подавать голоса здешние люди также часто видят большой НЛО зависший над островом и они настолько к нему Привыкли что уже считают это нормальным Но все они боятся посещать этот остро считающиеся нехорош туристы желающие попасть на остров часто сталкиваются С отказом хозяев дать им лодку а также слушают истории о загадочной болезни поражающие любого Смельчака ступившего на запретную территорию уфологи не что эти места пользуются популярностью у инопланетян возможно здесь располагается космодром пришельцев они нашли интересные сведения В архивах двадцатых годов прошлого века тогда в деревне чудиново лак аномальные события начиная с неизвестного науке дождя из массы похожие на студии верующие люди собирали его в бутылке после чего успешно лечили этим веществом любые раны на теле человека и животных учёные и не смогли дать объяснение чудодейственного эффекту загадочного вещества Затем в тридцатых годах жителей деревни наволок стали свидетелями падения в озеро огромного цилиндрического аппарата подробности Neo ты запомнила множество очевидцев охотно делились деталями этого журналистами вот Что рассказывали жителей наволок об этом событии всё началось с того что странный объект напоминающий своими размерами большущее дом на небольшой скорости пролетел перед глазами отнесенных односельчан но при этом он не издавал никаких звуков объект пролетел и рухнул в озеро астрономы зафиксировали только 5 метеоритов и упали Они совсем других уголках планеты но самым большим потрясением для жителей деревни стала встреча с двухлитровым существом которое имело нечеловеческие насилование естественную для тех времён Пришелец был худощав имел непропорционально большую голову и большие Чёрные глаза напоминалка комбинезон. Она была как бы из металла на спине у него находилась что-то вроде рюкзака иранца На левом предплечье незнакомца была закреплена необычная коробка которая постоянно мигала какими-то символами вероятно при на Пришельцы был скафандр А на предплечье что-то вроде сенсорного прибора Или ещё какого-то устройство но для тех времен Это было просто что-то нереальное первыми на околице деревни его обнаружила Детвора испугавшись странного незнакомца пообщалась с криками по домам на крики детей выбежали мужики с ружьями увидев существо они перекрестившись Сталина водить на него оружие существо абсолютно не испугавшись пожала движения на толпу вооруженных людей дальше произошло нечто странное уже застыли в одном положении и не могли пошевелить даже пальцем одним словом были как вкопанные в буквальном смысле слова после того как существо издала странный и очень громкий звук ружья попадание из рук людей Пришелец поднял руку давая понять не делает ничего плохого но народ всё равно был взволнован женщины тряслись от страха на дереве на землю и закрыла глаза так он и просидел какое-то время пока народ не успокоился наконец существу подошел староста деревни и попытался заговорить с ним Незнакомец не понимал русской речи и сам разговаривать и нечеловеческим свистящим языком С горем пополам на языке жестов Пришелец смог объяснить что он потерпел аварию и упал с неба Он ничего плохого никому не сделает Пришелец показал что он ранен и ему нужна странному существу дальний угол старой заброшенной бани Пришелец взял во дворе ведро воды зашёл в избу И до утра не выходил из неё хотели ему помочь но никто не решился нему зайти утром Пришелец вышел из своего жилья ивар она выглядела значительно лучше она почти затянулась удивительный факт ножницы поведали Что за ночь Пришелец каким научился понимать русский язык более того он сам заговорил на него правда из-за своего свистящего акцента его зачастую не понимали Каким образом он за ночь смог Выучить язык для всех осталось загадкой существо В этой деревне недолго и даже сдружился с местным 12-летним мальцом он там многое и поведал о таинственном существе Пришелец не ел ничего из того что ели люди каждое утро он наливал себе полный стакан чистой Идол него какую-то таблетку которая растворяюсь предавала жидкости чёрный цвет и он выпивал этот напиток после этого он достал из своего рюкзака нечто похожее на пластырь и клеил его себе на грудь со слов Это был минимально необходимый состав полезных веществ для его жизнедеятельности что обладала ещё одним удивительным даром он мог понимать животных и они каким-то образом понимали его домашние животные без какой-либо команды подходили к нему и выполняли нужные по хозяйству действия который сдружился с пришельцем рассказывал что в лесу тот часто играл с волками и медведями было видно что Они понимали его и боялись местные жители рассказывали что существо каждый вечер и в одно и тоже самый высокий холм возле деревни что-то там мастерил и подолгу смотрел на небо люди предположили Что это у него какой-то молитвенный ритуал своим богам и поэтому некогда за ним туда не ходили чтобы не мешать считают что на самом деле Пришелец таким образом каждый вечер подавал Сигнал бедствия на свою планету или корабль типа нашего сос существо исчезла Через несколько недель в день исчезновения в небе грохотал гром скрежетом небо стало жёлтым но дождя не было потом появился огромный яркий луч белого цвета который прошёлся на деревне и озеро откуда шёл Луч было неясно так как в небе не было видно никаких объектов на пол и находился над ним около часа после этого случая вода в озере на несколько дней приобрела страны фиолетовый цвет оно стало необычайно горячий и от неё несколько часов шел пар Вероятно это было испарение воды после этого случая в озере Несколько лет не было рыбы исследователи предполагают что за существом прилетел спасательный корабль инопланетян Судя потому что небо стало жёлтым а источник огромного лучами мне всего корабль был гигантских размеров что корабли существа по-прежнему находится на дне озера организовать экспедицию чтобы вытащить этот внеземной объект на поверхность для исследования а потому не исключено что они получат реальные доказательства существования внеземных цивилизаций которые решили в каких водоёмах свою подводную базу

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