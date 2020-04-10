ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ПРИВЕДУТ К ГИПЕРИНФЛЯЦИИ! Рецессия, Крах Рынка и Экономики 2020 (atlantis report)

результатом этого будет огромная инфляция половина американской стороны остаётся без работы, доходов и возможности приобретения товаров.

Всем привет ребята Меня зовут богатейший ди мы прошли путь от большого и раздутого пузырях большой и уродливой чёрной дыре федеральная резервная система США объявила о намерении напечатать 2-3 млн доллоров стимулирующего пакета финансовой помощи Да даже 1 квадриллиона недостаточно чтобы остановить это это уже гипер инфляционная чёрная дыра не только американской экономики но и мировой тоже да ещё и со взяткой граждан в 1200 долларов на 20 недель Хватит ли этого им для оплаты аренды ипотеки и еды олигархи получают помощь Все остальные получают в цифровую туалетную бумагу помните как веймарской Германии Вы могли бы в з****** деньгами настолько не обесценились США стремительно падает в рецессию Империя зла имеет абсолютное оружие печатный станок это Дьявольская машина может принести смерть доллару и уничтожить всю если завышенные цены на туалетную бумагу на eBay являются индикатором то Судя по нему что-то в экономике ниток и это только начало всё превратится в настоящий бардак пузырь активов должны лопнуть цены на недвижимость должны упасть компании должны провалиться этой перегретой раздутая экономики в секторе услуг нужно позволить отдохнуть мы должны позволить функционированию свободного рынка если правительство будет пытаться движения из воздуха и загонять людей в долги еще глубже чтобы фрукты которые мы не можем себе позволить всё не просто всё усугубят налоговые поступления собираются взвинтить до потолка расходы государства тоже американскому правительству Нужно либо позволить покупать фиатных денег идти прямиком в ад либо закрывать фондовый рынок на целые поколения пока США находятся в карантинном локдаун бизнес не работает не имеет никакого значения Сколько денег ФРС США выкинет на на сегодняшний день они контролируют Всё даже правительства и полицейский фактическая инфляция это увеличение денежных поставок которые уменьшают покупательную способность людей больше денег приравнивается к больше инфляции и долго это уже происходит Прошу вас открыть глаза подождите пару недели начнётся катастрофа недвижимости это будет эпичная правительства банкротят частный бизнес по всему миру уничтожаются наш жизненный уклад страшными слухами заставляет нас связать свои расходы тянуть без работы Вологда unipack паразиты в правительстве получают полные зарплаты материалы о болезни исходят от всех правительств и главных СМИ и общественность обманывают беспрецедентных масштабах факт давать подаяние корпорациям уже дважды за последние 15 лет очень тревожный это показывает насколько хрупкая Наша экономика и как безответственный эти корпорации они пытаются засунуть деньги в дыру которая с сама по себе идея в том что у них будет возможность поднять процентные ставки Когда станет понятно что инфляция бессмысленно Но если они не поднимут ставки сейчас то они не сделают этого уже никогда чем между тем сложнее будет это сделать план ФРС США следующий шаг 1 раздуть все долги шаг 2 создать новый доллар США к ее забыть Что произошло ирония в том что этот их план решения вопроса и есть проблема деньги в России бесконечный денежный поставки будут иметь последствия Даже хуже чем от вируса если правительство попробую тратить деньги также как и до начала карантинной блокировки в это же время оставить самые блокировку это будет обычная погоня за большими деньгами после прекращение товаров и у слука сокращение это уже происходит результатом этого будет огромная инфляция половина американской стороны остаётся без работы, доходов и возможности приобретения товаров. ФРС в это время растрачивает скачивание денег при уменьшении количества поставок товаров может привести только гиперинфляции производство во время карантина имеет свои ограничения Так что в кочевание денег только поднимет цены на производимые мы видели это в Венесуэле где несколько печатание огромного количества денег создала проблему о несоответствии количества товаров и услуг количеству этих напечатанных денег сейчас США происходит тоже самое финансовая система Хотя у меня есть сомнения но ничего не стоит предположить что из-за карантина в этом году мы увидим преднамеренное попытки разрушения финансовой системы Нет более верного пути чем запустить инфляция запланированное но подданная как счастливое стечение обстоятельств сейчас единственный вопрос А сколько более это принесёт И самое главное кому Если система будет перезагружена честными мудрыми намерениями мы можем прийти к лучшему но Каковы шансы что те кто находится во главе мудрые или частные настоящая проблема заключается в одновременном спросе и шоке поставок продовольствия которые идут не по на параллельно друг другу в связи с приказом властей закрыть что можно а также вводом чрезвычайного положения развертыванием военных баз для соблюдения Комендантского часа и карантина потери многих человеческих прав таких как Свобода слова собрания ограничение передвижения силовой захват людей и обязанность Какой сюрприз правительства принуждает бизнес Прекратите деятельность Но делает это в тот момент когда этому бизнесу наоборот нужно помочь правительство всегда действовала лучше ломая бизнес условия чем их она как поджигатель который разводит огонь а затем спасает жертву Но уже после всего ущерба который был нанесен Когда вы почитайте весь потерянный рабочими доход в большинстве случаев вертолётных денег чтобы восполнить эти потери из-за блокировок совокупный спрос будет просто падать даже с этими вертолетными деньгами в настоящее время единственное место где можно потратить деньги это продуктовые магазины как же много туалетной бумаги можно купить за 1200 долларов 1 1000 долларов на семью это Ничто по сравнению с триллионом и которые украли эти воры из американской экономики У меня есть куда лучшая идея привлечен ФРС США в соответствии с законом Иризиева за участие в рэкете и спонсирование терроризма Давайте уберём все мошеннические доходы от налогов и перераспределением эти налоговые поступления между который платил этой лживой системе зал живую заботу Давайте установим валюту подкрепленные золотом и у режим корпоративный налоговые ставки чтобы дать бизнесу Стимул к производству в Соединенных Штатах Увеличение доходов будет феноменальным с 1913 года доллар потерял 97% своей стоимости американцы теперь получает растворяться жалкий обесцененные фиатные 1000 долларов Донат ними просто издеваются Если вы и получить этот чек с конвертируйте этот фиатный доллар в золото или в Bitcoin это лучше будет всё ломается на глазах если не вирус то правительственные меры погубят вас забрал вашу работу ограничил вашего работать ограничив то что вы можете есть Это куда вы можете путешествовать перспективы максимально мрачная но не из-за вируса из-за правительства и его конкретных действий слишком много доллоров и слишком пара в гарантийное блокировка означает что новой продукции будет очень мало либо её не будет совсем блокировка означает потребление только того что хранилось в избытке печатание означает бесконечное количество Мы все будем торговаться за одни и те же дефицитные ресурсы что приведет к росту цен в результате имеем гиперинфляцию серьёзно я до сих пор не могу понять как золото до сих пор не бьёт ценовые рекорды как Bitcoin в качестве цифрового золото до сих пор не бьёт ценовые рекорды люди хотят накапливать туалетную бумагу но не золото и сливает свои активы в пользу туалетной бумаги Неужели они не видят приближающий инфляцию а сейчас Пожалуйста удалите три секунды и Поставьте лайк под это видео и подпишитесь на канал Это позволяет алгоритмом youtuba продвигать видео и канал мне это очень помогает Спасибо большое рецессия если ваш сосед теряет работу Депрессия это когда вы теряете свою гиперинфляция когда страна переживает месячную ставку по инфляции более чем в 50% или около 13000 процентов В годовой инфляции схема простая экстремальная инфляция вынуждает людей тратить всё быстрее вместо того чтобы заставить деньги работать так что очень быстро не остаётся доступных денег для вкладов в новый бизнес все это неопределенность приток иностранных инвестиций и торговли второе чем больше денег Вы печатаете тем большую инфляцию вы получите 3 экономисты говорят что скорость денег это-то Сколько раз в год тратится доллара когда люди деньги так быстро как получают Это увеличивает скорость и ускоряет инфляцию ещё быстрее после этого наступает Депрессия после биржевого краха 1929 года федеральный резерв опустил процентные ставки до 0 упали и обычные люди стали ожидать дальнейшего снижения цен безработица выросла до 25% а доход обычной американской семьи упал на 40 сек флотация это процесс при котором производство падает или останавливает Когда растут цены во время застоя в экономике стагнирующий экономика + инфляция равно стагфляция ФРС попыталась обойти Это увеличивает денежную поставки а также урезал процентные ставки но производства просто из-за низкой продуктивности нехватки нефти и карантинной блокировки. Подстегнуть ли инфляция гиперинфляция приходит когда печатается слишком много денег на фоне небольшого количества новых товаров в каждом случае когда это происходила происходила некое событие нарушающие количество товара которое страна могла произвести например сегодня то пандемический карантин поэтому гиперинфляция случалось даже без печатания денег в Зимбабве это произошло из-за того что мугабе захватил все земли и подарила их своим дружкам которые не имели ни малейшего понятия о фермерстве о том что с этой землёй делать в Германии все фермы и фабрики были уничтожены войной а печатание денег для того чтобы я сделала ситуацию ещё хуже в США был такой случай гиперинфляцией после Гражданской войны всё произошло не из-за того что конфедерация печатала деньги а из-за того что они проиграли войну и никто больше не бумажки Как деньги или относительно недавно в Венесуэле контроль над ценами задушил фермеров и владельцы фабрик Так что они должны были терять деньги или закрыться и Они закрылись это не было большой проблемой нефти находились в постоянном притоке а Венесуэла могла импортировать товары отовсюду но теперь карантин закрыл границы в 1969 году когда милтон Фридман придумал шуточную теорию а вертолётных деньгах Анапе событий чтобы доказать свою точку зрения о возможной одноразовой денежной помощи в ответ на Кризис бернанке председатель совета ФРС США воспринял эту суточную теорию как серьёзный руководство к действию функционирует вверх ногами но приток денег происходит сверху вниз если верхушка Янис социального пирога имеют схожие цели развития общества и жизненные стандарты для всех тогда подходит сверху вниз наверное Ну если верхушка имеет целью улучшить только собственные жизненные стандарты и причём за счёт всех остальных то никакие деньги никогда не смогут вылечить болезнь экономики потому что болезнь появляется и получает эти деньги пока правительство по-настоящему не проникнуться миссии развитие общества в целом мы обречены страдать от повторяющихся и ухудшающие ся кризисов которые в конечном счете приведут к таким общество наивно Полагает что голосование исправить ошибки предыдущих правительственной история показывает что это не так Я как гражданин Украины могу сказать это со всей уверенностью и твердостью и Украины держат Какие русские в США была официально продано верхом в 1913 остальной мир распродали когда он был особенно слаб в 1944 в соответствии с братом вот этими соглашениями до тех пор пока Федерации братан упражнения частные Центральный банк не будет признан незаконным абсолютно ничего нельзя изменить если у кого-то до сих пор остается иллюзия что голосование может что-то изменить К сожалению Многие так думаю мир останется местом где каждый Меня зовут богатейший ди обязательно подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями комментируйте и зарабатывайте до скорого

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