ВЕТРОГЕНЕРАТОР из СЛОМАННОЙ ПОМПЫ и ВЕНТИЛЯТОРА от КОНДИЦИОНЕРА

Я думаю если будет стоять вот такой вентилятор где-нибудь на гараже или на даче спокойно себе вращаться круглые сутки когда есть ветер круглые сутки есть ветер А когда есть и накапливать энергию хватит на то чтобы вечером посидеть при свете, а не при свечах.

Всем привет вместе с вами заберём небольшой ветрогенератор который может работать на даче или в частном доме для создания подсказать системы автономного электроснабжения ничего сложного в этом нет собираюсь использовать знакомая вам помпа от стиральной машины агрегат простой И в тоже время надёжный У меня есть магнитный Ротор привёл поломки которые Ротор повернул и она перестала выкачивать воду массовая корпуса он Достаточно прочный мощный Магнит на оси этот магнит без обмоток очень даже легко можно добавить Масленица она на гривну в среду то есть она воздействию воды температура показать функцию крутится магнит обмотки хорошие Хотя это не силовые обмотки но больших токах мы не собираемся получать их две расположены они вот на таком обмотки легко починить ремонтопригодность на этих обмотках можно увидеть вот такую небольшую деталь так называемый восстанавливающиеся предохранители сделан из полимера и угля насколько я помню когда служит он для того чтобы обмотки не сгорели во время курса этого двигателя Дело в том что такое роторная 1 ток идёт очень большой

если Ротор заклинит ты весь пусковой ток идет на обмотке когда разыгрывается вот этот вот предохранитель прерывается сколько хорошая можно её снять можно оставить мало то есть вот эти два контакта идут от вот этих двух катушек последовательно вот здесь вот нет. Она же перемычка по-моему 03 таверна 0,3 мм можно получать достаточное напряжение и нормальный ток которого хватит для того чтобы например заряжать аккумулятор помпа вещь простая обмотки вещь простая что ещё нам потребуется конечно же любовь ветрогенератор требует у Карлсона я его естественно не покупал также как и вот эту сломанную помпу этот встречается во многих вещах можно найти его возле радиатора радиатора автомобиля можно найти в сплит система в кондиционерах опыт Если они ломаются или встают на металлолом вот эти винты просто-напросто выкидыш ломают разбивают ожидают namjoon очень хорошо пригодится для того чтобы сделать светлячок крепится этот Винкс может Как с помощью Болта или же сделаем какую-нибудь очень плотное в. Ничего страшного в этом нет я делаю экспериментальную установку Пока что нет для практического применения Мы будем её только испытывать вот для того чтобы установить ось вращающегося магнита тут видите есть вот такой выступ очень замечательный я проточил парочку таких вырезов что меня говорится входит и выходит осталось только всё это дело а то что после того как я приклеил корпус помпы Кавинтон заместо одной точке святая легко устанавливаем фазы Как делать корпус необязательно корпус служит декорации и защитой на улице использовать Какой генератор на улицу Конечно стоит позаботиться о том что внутри были изолированы от воздействия окружающей среды это можно легко сделать при помощи парафина Ну либо вращающихся частей и всяких фото контакта мы можем спокойненько это залить какие-нибудь компаунд будет очень сотрудники рекомендую просто воспользоваться свечкой Удалить всё парафином и это будет достаточно хороший гидроизоляции ветрогенератор расписание теперь можно приступать реборном опытом крутится Я не буду делать ветер столе с этим справиться воздуха А здесь я буду делать этой рукой всё расскажу ветрогенератор низкооборотный смысла делать его высокие обороты использовать редуктор понижающий повышающий чтобы этот генератор начал вращаться очень быстро но при этом будет подавать высокую чистоту и достаточно Высокое напряжение а теперь. Можно конечно кататься измерить напряжение она будет перемена столь малые что импульсы постоянного тока которые будут изменять своё направление не дадут нам достаточно Ясно на картину и так я подключаю когда выводов генератора прибор и пытаюсь вращать потому что прибор включен на постоянное напряжение я прощаю генератор непонятно что происходит то есть маленькое напряжение которое вообще никуда не годится Хотя обмотки и Сила взаимодействия магния с этими обмотками велике узнать на что способен этот генератор надо использовать хотя бы самый простой выпрямитель разница Каким выпрямителем можно изготовить самостоятельно парочка конденсаторов именно с помощью этого выпрямителя я буду измерять параметры нашего на выходные то в выпрямителях я буду иметь постоянное напряжение величина этого напряжения задавать обороты самого генератора которых уже есть некоторые заряд вращая вентилятор 6 вольт постоянного напряжения даже больше Давай ты попробуй и попытаться получить напряжение больше чем 6 вольт я не делал редукторов поэтому надо вращаю пальцем изображаю ветер 99 10 вольт Я думаю вам прибор видно больше всё-таки может раскочегарить Да примерно 10 вольт просто абсолютное значение это без нагрузки А теперь померяем то короткого замыкания что на 60 миллиампер измеряем примерно 30 миллиампер для какого большого агрегата 10 вольт 30 миллиампер как-то совсем слабовато а что вы хотели винт небольшой прощаться быстро он не будет получить с него напряжения достаточно чтобы что-нибудь подзарядить небольшие аккумуляторы автомобильные Когда можно накапливать энергию в них сделать небольшой повышающий преобразователь и накапливать энергию всё-таки включаем нагрузку и посмотрим насколько изменится значение в качестве нагрузки я отключил светодиодную матрицу из автомобильной фары хорошо видно и что Цветок и какое при этом будет напряжение соединение все те же я буду раскручивать вентилятор пальцем вы сможете наблюдать вот здесь вот значение Ну а по свечению лампы естественно можно будет характеризовать как начали напряжение вырастает до 6 вольт мокрица начинает светиться пальчиком Тирания вот по инерции винт раскрученный сохраняет свои обороты Ты совсем неплохо это небольшая мощность и генератор достаточно большой по размеру условно он помещается легко у меня на ладони материалы которые мы для него использовали Как говорится во дворах и на улицах моего буквально за считанные минуты этим воспользоваться Каждый решает 6 вольт миллиампер это даже не полон Кира это всего лишь него сотые доли при этом на освещение вот такой вот светодиодной матрицы а значит зарядить шестивольтовый аккумулятор малым током он способен Главное чтобы этот молоток был больше тока утечки самого аккумулятора энергии Я думаю если будет стоять вот такой вентилятор где-нибудь на гараже или на даче спокойно себе вращаться круглые сутки когда есть ветер круглые сутки есть ветер А когда есть и накапливать энергию хватит на то чтобы вечером посидеть при свете, а не при свечах. сейчас об электричестве вот в принципе всё о чём хотел рассказать мы недорого очень быстро и очень просто сделали полезную вещь с которой Как говорится не стыдно и на улицу выйти но она этом всё пока следующая встреча

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