Я худею. Фрагмент

надо просто запомнить кусочек с парнем со своим разумом называешь чтобы и туда и сюда было короче нормальные отношения на этом не построить тебе надо с пустотой вопрос решить

И какой вывод запеканка это ты Это с мамой это с коллегами и ты пьяный мне на ковёр струганул А это с парнем а вот тут Твои отношения с отцом Ничего нет у меня никакой пустоты я про это и говорю что из-за этого все проблемы Ты зарыдаешь из-за этого и хочешь чтобы тебя все любили Ты же не знаешь любит он тебя или что надо просто запомнить кусочек с парнем со своим разумом называешь чтобы и туда и сюда было короче нормальные отношения на этом не построить тебе надо с пустотой вопрос решить и тогда с парнем кусок хлеба который запеканку бомбическое делает

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