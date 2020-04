ЗАКРЫТЫЕ ТЕМЫ №3. АПРЕЛЬ 2020. BTC = 6 828 USD. ХАЛВИНГ IS COMING.

Если всё будет развиваться как она развивалась предыдущий холдинги в мае есть шансы того что после халвинга и перед ним уже начнётся на очень сильно расти на Bitcoin и до конца года мы преодолеем 20000

Привет пацаны Добро пожаловать на закрытые темы под номером три тут я своими ответами порчу вашей замечательной вопросы про финансы криптовалюты налоги в коматозе и всё прочее дерьмецо с материальным вопрос от Михаила Маркина Денчик какое направление в данный момент считается перспективным что всегда будет приносить Бобу лет Это зависит от того Где ты находишься если говорить про наши страны Беларусь Украина Россия то всё очень просто ты можешь выехать Минское шоссе и посмотреть представители каких профессий там обитают предельно понятно системе криминальный всегда будут востребованы чиновники всегда будут востребованы люди которые защищают действующую власть и так далее поэтому очень многие перспективные ребята Они после школы после института Всеми силами пытаются пробраться в ядро Всеми силами какую-то должность Есть такая тема как покупка должностей Вот это тема Она всегда будет востребована у нас пока не поменяется система если говорить про какие-то бизнес-направления под бизнес он всегда зависит от того Где ты находишься потому что бизнес это всегда удовлетворение спроса это клиенты А клиенты спрос они везде разные более того вещи со временем может меня что всегда востребована Ну всегда востребована мы не пока не научились питаться воздухом до востребованы всегда будет общепит всегда будет востребована и да то есть допустим Если у тебя есть возможность производство сельхозпродукции закупками зерна заниматься вы Сейчас кризис не наступил это будет востребованный ты себя будешь хорошо чувствовать приблизиться расцветают продукты питания причём недорогие во время кризиса расцветает алкоголь потому что людям становится так хреново бежать куда-то отойти реальности И бегут в алкоголь продаже дешёвого алкоголя в водке Они во время кризиса всегда очень сильно растут Ну и микрокредитные организации микрофинансовой Ну потому что очень многих людей в какой-то момент особенно вот сейчас когда сидят кино Каратель наступает Кто такой Волшебный момент когда жрать нечего Да он жрать нечего вам уже пофиг Какие там проценты вам же пофиг что вам придётся заплатить там 1% в день Вам лишь бы перекинуться где-то взять этот 2010 чтобы купить себе пожрать и сейчас ситуация уже поэтому микрофинансовые организации будут востребованы Павла Анатольевич А что вы думаете про покупку золота в WebMoney Павла Анатольевич если вы с Украины что в Украине в обмане заблокирован но я пользуюсь через VPN но по большому счёту до заблокирована в этом плюсы и минус Минус в том что вам неудобно пользоваться WebMoney с другой стороны предъявит в Украине за выгнать новым Они вообще как организация запрещена заблокирована в Украине поводу покупки золота Да это хорошая идея потому что во мне нужно геморрой с вопросами где подешевле цены Мне нужно геморрой с вопросом Где где безопаснее купить где безопасно продать вы просто покупайте титульные знаки это безопасно с одной стороны страны Вы должны понимать что это не физическое золото золото который находится в там есть какой-то Гарант по золоту по-моему grand.ua WebMoney у них по-моему находится в Дубае если я не ошибаюсь вот по биткоину Я точно помню что в Дубае по золоту не помню идея но если ты с Украины у тебя постоянно будут Ну ты будешь очень сильно ограничен с выводом денег ты будешь очень сильно ограничен потому что очень мало обменников в стране работают с этим направлениям Аника пишет оперативно однако думал видосы этого формата будут рыбки и дефицитный как битки после халвинга Я тоже так изначально думал честно говоря где-то раз в месяц может быть 1 2 недели но пока идет достаточно легко и не нужно особой подготовки поэтому мне нравится Такой формат пока продолжаем раз в неделю может быть что-то поменяется халвинг камень Да не будет очень Забавно наблюдать на тех людей которые запускают вот эти последние два-три года ненависти там ваши бетховены ваши криптовалюты тогда не будет интересно на них наблюдать если после мне-то что всегда обычно происходит после холдинга прошлый халвинг цена было 400 перед ним это было в шестнадцатом году потом сына очень быстро дошла до 1000 долларов прекрасно помню это время прекрасно помню на этом году пошёл сейчас у нас ситуация очень похоже вот как тогда был 16 сейчас у нас 20 То есть у нас сейчас там тоже был весной по-моему халвинг Вот она сейчас халвинг цена 1828 если я не ошибаюсь и по-видимому до конца года цена у нас будет развиваться это предположение что это не финансовый совет чуваки Если всё будет развиваться как она развивалась предыдущий холдинги в мае есть шансы того что после халвинга и перед ним уже начнётся на очень сильно расти на Bitcoin и до конца года мы преодолеем 20 до в этом году посадка во всяком случае по предыдущим холдингом так и было А в следующем году нас могут быть космические достижения у нас там может быть 100000 долларов в 80000 долларов это возможно Во всяком случае в приду всегда так было не факт что будет сейчас чёрный но Разве так было поэтому должен приблизиться эдас месяца это увеличит на них спрос сейчас мы ещё находимся в супер жесточайшим экономическом кризисе возможно одним из самых жестких за всю историю существования современной экономической системе во всяком случае по срокам и скорости того как обесцениваются активы и растет безработица ничего подобного не было Великая депрессия 30-х годов нервно курит в сторонке она стала гораздо медленнее не так жёстко как-то что про Bitcoin изначально придумывал то как актив защищающий сбережения от таких кризисов И это первый кризис через который мы реально посмотрим как пройдёт криптовалюта как себя будет вести в Bitcoin я не знаю что будет войти в сеть и спекуляции что Bitcoin Может на миллион доллоров стоить что-то конкретно знал то конечно это кто-то бы это Покупал в конкретных масштабах никто точно не знает но как говорил сатоши Ещё ВДВ в 2009 году когда он ещё сидел на форумах переписывался там с людьми он писал что Да может быть нет но будет хорошая идея купить на пару долларов в Bitcoin что так вы потеряете совсем чуть-чуть но если Эта система работает так Я предполагаю что у нас работает что станет чуть ли там не резервной одно из резервных валют мировых хранение стоимость ТО в этом случае Вы станете миллионером поэтому я возвращаюсь слова сатоши не надо на всю котлету есть 5% купить Bitcoin Ярослав Ярослав Денис Расскажи про криптовалюту манера и подобные ей не могут ли эти криптовалюты спрятать деньги Спасибо 1 манера и заберёшь очень интересный монетки потому что они изначально задумывались как анонимные любые анонимные криптовалюты в деньги они всегда будут востребованы Потому что всегда есть люди которые хотят всегда Ну например те же самые политики матроники люди которые не хотят платить налоги безусловно с этими валютами будут бороться власти будут с ними бороться я вот допустим Ты что в Японии delisting был со многих японских берш манера из Edge потому что власти не могут их контролировать они не могут понять откуда эти деньги Куда они ушли кому они пришли централизатор зарабатывать за счёт чего за счёт того что он силком забирает у тебя деньги в виде налогов который тренируешь каждый день каждый месяц каждую неделю Но для того чтобы забирать это тепло должен быть учёт этого тепла чтобы было понятно Сколько у тебя есть чтобы забрать этот придумает альтернативная анонимная которая прячет такое кран который прячет Сколько у тебя тепла на самом деле катализатором это найти что не нравится Давай завтра это не нравится Если всё будет расти Если всё будет расти А все идет к тому что всё-таки вот Холмс камень и по аналогии обычно всегда росло вот если она всё будет расти такие монеты кзш манера имеют очень хорошие шансы есть рабочий рынке Их используют в даркнете их использовать коматозники Их используют коррупционера чтобы прятать свои деньги есть даже такой не нулевой вариант что такая монета как The cash осадка что-то вообще одна из самых уникальных монет на мой взгляд все говорят что это самое уникальное монету из тех которой существует потому что там уникальные криптографы занимались разработкой этой монеты What the cash имеет все шансы стать типа А в чёрной монеты экологическая система меняется до финансов ближайшие 10 лет 15 и появится спрос на какие-то оффшорные штуки которые существуют сейчас но там банки считал оффшорных банках и так далее традиционные системы же никто не будет новая блокчейн криптовалюты так далее Что заменит манера зеткэш могут стать обширными такими темами если это так если туда пойдёт бабло сейчас капитализация этих двух монет она ничтожная там хотя бы одна сотая у которых Вот деньги которых прячут там хотя бы одну соту денег туда ведут то Цена зеткэш может полететь до 10000 долларов до 20000 долларов слишком фантастична Но это возможно Артём Валерьевич Денис Расскажи как ты покупаешь крипту Будут ли новые обучающие курсы от тебя Спасибо покупаю уже Ну да наверное полгода не покупай У меня нет свободных денег раньше покупал как покупал покупал через bestchange выбирал удобно направление покупал У меня была у меня были электронные деньги на Яндексе на Qiwi и вот через них было очень удобно покупать через банки покупать очень неудобно поэтому я Через банки вот через карту Да я покупал я тестировал некоторые биржу вот на примере ассистировал куну в Украине да и там ряд ограничений даже если тебе карту не блокируют они страхуют в банке страхуется То есть ты какой на какую-то сумму купил потом у тебя дальше покупать не можешь тебе нужно повысить Как это там называется ну какой-то страховой момент страховую сумму повысят Ты можешь в Интернете трать ты Повышаешь она покупаешь потом снова повышать Ну повышать Ну то есть очень неудобно значит по поводу материала В каких обучающих Я сейчас почти закончил совершенно новое направление Раньше я продавал различные книги обучающие материалы в виде файлов сейчас я делаю онлайн школу онлайн-школа предполагает взаимодействие с учениками то есть онлайн Школа это процесс обучения в котором я даю задание людям не просто они изучают какой-то материал я ему даю задание они выполняют задание доверяйте задание либо принимаю либо не принимай есть экзамены где проходят экзамены он не допускается к последующему роком есть вебинары с ответами на вопросы группы Ну то есть обучение онлайн образование Мне кажется что сейчас онлайн-образование будет очень сильно Ну вы видите что все сидят дома до вот в Украине сейчас специальная государственная программа по поводу онлайн образование детям записывают уроке там много косяков конечно Ну вот уроки записывают для учеников чтобы они дома там слушали преподаватели учились такие штуки как курсера буду становиться более популярными то есть онлайн образование и я сейчас делаю две платформы для онлайн образования одна из них онлайн Школа она будет запущено Я думаю может быть даже уже через недельку 2но максимум месяц вообще стараюсь уже скоро запустить второй проект он вообще офигенный про него я пока буду молчать но там используется принципиально другая схема процессинг обучения по сравнению с традиционным институтам университетами решено принципиальных проблем из-за которых сложно заучивать новую информацию Расскажи Дэн что что делать лучше есть кредит на определённую сумму и есть на руках 2/3 этой суммы Стоит ли сейчас кредит закрывать или лучше подушку оставить в рублях посчитать надо читать надо считать Какие твои потери по обслуживанию кредита а то есть ты есть кредит на определённую сумму и есть на руках 2/3 этой суммы Стоит ли сейчас кредит закрывать или лучше подушку оставить в рублях надо читать надо считать Какие твои потери по обслуживанию что ты взял С тебя берут какие-то в обычных условиях всегда лучше гасить кредит муж там прежде чем куда-то инвестировать Да там подушка безопасности Паша кредит тебя вытягивает и как правило кредит по процентам в себя вытягивает больше чем доходность которую ты делаешь от инвестировать Поэтому всегда говорят что разумнее погасить кредит определенные проценты каждый месяц теряешь и потом заниматься инвестированием потому что там точно гарантии нету непонятно сейчас только ты заработаешь Поэтому лучше избавиться от того точного минуса которые существуют гипотетически плюс вот но сейчас у нас начинается кризис кризис будет приводить к девальвировать рублей Поэтому в рублях копить держать Это точно не надо это точно не надо всё-таки решил в рублях и без вариантов то тогда точно гости можно было бы сохранить в долларах Да пока обрушится рубль что потом рублевые закрыть его при большом певце рубль будет 89 осенью это это было правильное решение потому что как только я закрылся национальная валюта укрепилась если тебя не закрылся жадничал бы у меня были бы было бы я дочь вы потом закрывался я бы меньше погасил кредит А так что я вот моё личное мнение Я не люблю резки таких важных вопросах Я бы старался закрываться Я бы старался закрываться Дмитрий Елисеев Денис Расскажи пошагово о том как сильные мира сего выводят деньги за границу в больших объемах и там отмывают их пару способов спасти схема состав шарами она прежде всего существует не для того чтобы спиздить деньги вот народонаселения да то есть ну Кем работает как мы тут типа вас защищаем Мы тут centralizer и менеджеры ваших интересах картинки да а в реальности Конечно они существуют для того чтобы насыщаться для того чтобы пользоваться своим положением своим статусом но в открытую Нужно либо иметь личное знакомство с главными centralizer ом либо просто абсолютно потерять берега Ты берега потерял нет боитсяи что они делают в связи с твоих деньгами Безопасен для этого вынос в каком-то какой-то стране в которой очень низкое налогообложение либо Vanette открывается фирма называется офшор фирма открывается на каких-то номиналови в каком-то банки не все банки сейчас сотрудничают есть такие банки есть такие юрисдикции и совместно вот этого цветка фирма плюс без расчётного счёта фирма Она же должна что-то день она получает на расчётный счёт начинается дальше фиктивные сделки Ну вот 2 самых популярных способа допустим пятка ты чиновник ты открыл фирму на каймановых островах и вот у тебя есть ты взял из бюджета миллион денег а он стоит 100.000 100.000 осталась ты распилил там с подрядчиками и тебе нужно там 700 допустим тысяч тебе нужно вывести туда ты говоришь чуваки вот у меня есть фирма каймановых островах вы заключаете друг с консультационные услуги например да там какой-то сопровождение какие-то поставки в которых нет и по этому договору вот эти подрядчики переводят на турфирму деньги и как бы ты вроде бы с ними особо не связан компании оффшорный это вот первый способ это просто просто есть договор в соответствии с которым типа есть какая-то фиктивное услуга товар поставка которой нет На самом деле и соответственно ты распилил украл деньги эти деньги перекинул первый способ второй способ Но их очень много вот один из самых таких популярных например исполнительное производство У тебя есть фирма за границей тебе нужно какое-то основание показать Почему в эту фирму вы переводите украденных каких оснований может быть не сделка она пример решения суда турфирмы которые за границей какой-то ты штрафные за что понятие то что вы сами для себя прописали кто фирмой соответственно в эти деньги которые у подрядчика вашего моста до которые вырастили которые украли вы отдаете типа по решению вот тут и всё деньги которые вы тут украли они оказались там в иностранной юрисдикции ну их способов очень много Смысл в том что вам нужно спрятать причастность и будут храниться на счетах тут это может это можно делать только в том случае если вы очень быстро стоите главному centralizer активы вас будут забирать ваши бизнесы выгоднее вывести там возникают другие проблемы там есть определённые регулирования начинают приобретать оффшор в оффшор типа 1 обзор покупает другое то третье и так далее То есть большие цепочки для того чтобы спрятать настоящих бенефициаров законы называется незаконное обогащение Вот например в Лондоне Конфисковали Конфисковали недвижимость которая принадлежала дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Да почему а потому что незаконное обогащение есть соответствующий закон они сейчас ведут следствие 120 человек почти все из бывшего Советского Союза почти все связаны с какими-то чиновниками политиками там у неё собственности было на 100 млн доллоров Она купила на Купала ждёт цукерберга и его его либру поболее популярному мессенджеру чем теле ряд течений обстоятельств позволили ему стать очень стильными и у них почти весь Золотой запас находился в стране Конечно дура Ниро то есть валюту которая бы программа его эту сеть тон И как там грамм до этого это ему это не дадут хотя бы потому что он чужой это американцы с удовольствием бы дали Ну все комиссия по ценным бумагам президентом США грубо говоря centralizer американским бы это сделать разрешил потому что Цукерберг свой Facebook свой там всё за регулировало он никуда не денется фактически если бы разрешили его либру название он бы из бумажного зелёного превратился бы в цифровой с другим названием ли было бы удобно но в других странах люди понимают centralizer они не хотят отдавать тепло своих батареях американцы не разрешат вот такая ситуация развиваю WhatsApp развивал Telegram Я думаю это потому что WhatsApp по большому счёту это просто Messenger пасенов лучше в головах у людей они пользуются им Как мессенджером это не по всему миру WhatsApp популярен только в России допустим в Украине более популярен в Viber как в Беларуси Но вот WhatsApp популярность Ватсапа высокая на сугубой Российская а ну это Messenger то есть в телеге что прикольно в телеге Вы можете создавать каналы на которые вы выкладываете информацию на эту информацию люди могут подписываться и получать от вас То есть это как бы Messenger и социальная сеть там ещё сейчас банк Они привязывают Да там вот эту мутон Вот это монета Gram и так далее Артем Скляров посмотрел документальный фильм о Лукашенко от них-то и подписался не думал что у вас тут ещё зашквар вдруг вся наша система она зашкварная последние 30 лет абсолютно больной очень вопрос для меня потому что я учился в Минске на юрфаке как раз в тот момент когда было первое серьезное изменение Конституции в результате которой президентом дают свои сроки что сейчас обсуждается в России в Беларусь это произошло в конце девяностых годов была принята Новая Конституция пакет на также пакет на И помимо всего прочего пакет на в ней было обнуление сроков действующего президента после этого все судьи Конституционного суда все судьи кассационного суда страны сказали что это никотина и они уволились это было в девяностых годах вот прошло 20 лет Сейчас это намечается в России поэтому я сидел в первом ряду Я общался я проходил учил кассационное право Я учил которые знали лично судей Я бы мне всё это рассказывали поэтому для меня это очень больной вопрос показать у меня допустим криминологию читал Сивакова Facebook с которым там все самые такие Тори и плохо пахнущие связаны но но вопрос где запад вы захотите чтобы я всю жизнь продолжал пилить определенный вопросы нужно молчать Роман половченя Денис два вопроса Первый У меня есть сбережения в долларах Если я правильно понимаю То доллар сейчас будет обесцениваться Как сохранить эти сбережения если доллар обесценивается а покупать ты не Ага второй вопрос Какие экономические источники посоветуешь Спасибо за труды смотрит Зайчик это главный источник Я как агрегатор всех новостей всё собираю Всё распыляю я читаю Telegram я читаю какие-то нормативные акты по каким-то вопросам которые выходят то есть лучше всего читать норматив некоторые известные иностранные журналы Ну типа форте Потом поменьше олтайм но телеграмма более чем достаточно Мега классных источников информации я вот допустим есть такой был замечательный телеграм канал мой самый любимый был телеграм канал который назывался футляр от виолончели и сейчас пацана который его вел его хлоп вот из глубины души всю информацию То есть он выкладывал конкретно всю сам уже связанную с политиками катализаторами и это правдивая была информация было какое-то издание Тамбов лайне Ион сплетнями там экономическими там зашкварные историями связанными не сплетнями скандалами будет правильно сказать скандалами Вот и он там наваливал прям вот фамилиями с именами ссылками Блин не знаю откуда у него столько жёсткого компромата была в основном там именно по финансам Пасхи митозом откуда у них деньги куда они выводят какие у них охуевшие дети что они там творят на улицам Как как приезжают пацаны с похоронами им абсолютно по барабану на закон они делают как она там сказали вот вот всё он это воевал И вот уже много недель канал мертвый главный вопрос вот здесь два главных вопросов связанных с бабками первый вопрос Это как накопить собрать второй вопрос как сохранить потому что в нашей информационной системе всё обесценивается Считай что доллар это система отсчёта это резервная валюта которую остальные Для обеспечения своих национальных валют во всяком случае это для России 100% или Украины 100% или Беларуси соответственно гривна Она изначально Ну не то чтобы дефолтное но она изначально зависит от доллара на вторичное доллара доллара первичной Поэтому до доллар будет обесцениваться потому что он напечатал печатаю сейчас безумно будет обесцениваться но наши валюты они будут обесцениваться больше чем доллар поэтому это относительно ситуации активы собственность предприятия бизнеса и в этом плане если ты держишь резервную валюту Да она херова но всё остальное ещё хуже держать деньги в долларах это это плохо потому что доллар сейчас его покупательская способность она будет снижаться но всё остальное будет лежать ещё хуже акции компании фондовый рынок национальной валюты белорусский рубль это будет обрушивается ещё больше Поэтому лучше рекомендация на Кризис это это храните в валюте в долларах градация она вообще суперская это золото защитная гавань Это такая вещь которая тебе она не позволит себе заработать но она тебе позволит сохранить даже ту стоимость которой было изначально до кризис то есть доллар это плохое решение но но лучше чем всё остальное традиционно чем акции чем рубли там гривны так далее а доллар ой вернее Золото это ещё лучше чем доллар Почему Потому что есть внутренняя ценность Вот вы купили какое-то количество золота Мы купили там 10 г золота это количеств читать эти деньги у вас замороженных Они болеют доллоров V3 V4 V5 раз больше чем существует соответственно покупательская способность доллара на снизится в остальных есть ещё больше а золото вот та которую вы купили перед этим нужно читать в пять раз у вас станет стоить дороже но надеюсь Я понятно объясняю самая лучшая это золото и доллар но доллар это ликвидна потому что вы быстро можете там купить всё что вам нужно золотом сложнее но надолго срок для того чтобы сохранить свои сбережения и точных обезопасить от этой системы это золото его и пропагандирует именно как цифровое золото потому что физическое Золото это неудобно Bitcoin депиляционный институт это цифровое золото дефляционные инструменты под цифровое золото поэтому он помогает сохранять во время таких кризисных ситуаций как это вот мы уже в первом ряду 20 год прорывное Голдинг и потом 21 год И мы видим насколько хорошо Он сохраняет Дэн Какие маркеры будут после которых надо покупать акции чтобы тебе там Traders Who я беру это мне говорили там что вот-вот всё пора покупать знаешь сколько раз это было Мы на Дне закупаюсь она ещё падать но сейчас точно дня она ещё падать Никто не знает это рынок Никто не знает единственное есть Вот макропоказатели то есть если несколько лет Великая депрессия обесценивать несколько лет потом этот процесс остановился экономика начала оживать то есть ВВП начала расти и потихоньку цена акций начала расти То есть если ты видишь то общий тренд поменялся потом поменялся видно очень четко новые вспомните допустим с криптовалютами как было колеблется колеблется колеблется потом потихонечку потихонечку начинает расти А потом фаза ажиотажа тоже самое только растянута на очень длительное время то есть мы сейчас падаем понятие он падающий когда ты увидишь что она Остановилась и там сколько-то месяцев она растет то это значит что мы вернулись в восходящий тренд скорее всего не вот в этот момент ты можешь закупаться не дергаться там типа вот сейчас типа покупала Какая сладкая ты начал закаты закупился она упала Еще на 30% трейдеры понимаешь математически невозможно если один покупает то-1 всегда продаёт и у них получается разные предсказание по поводу будущего хотят заработать до Внуково побеждать кто-то один из них всегда 2 проигрывает математике Возможно это не работает этот Трейдинг краткосрочный спекуляции это вот этот рейтинг Да когда вот я вижу там голову и плечи сейчас я куплю и там не работает бюджет проекта долгосрочное инвестирование а мы говорим про долгосрочное инвестирование когда ты попал в нисходящий или восходящий тренд это все видят все видят когда вот начинают расти Вот мы сейчас скатываемся в ж*** когда мы перестанем когда ВВП начнёт расти и акции начнут расти это будет продолжаться там какое-то время там хотя бы там несколько месяцев Значит мы вернулись восходящий тренд это будет нескоро Ну вот мы вернулись вы увидите это Витя что тренд поменялся и Вот в такой ситуации заходить стоит Александр пишет Дэн если какие-то варианты купить подешевле то или иное конфискованные банками имущества должников конфискованное имущество должников его как правило банки и продать Но если ты имущество конфискованное Кто чаще всего там работает по закону там работают специальные управляющие Как называется внешний управляющий И внешний управляющий если он будет Допустим продавать меньше реальной стоимости да там где-то мужским отразить его посадят всё государстве зарегулированность Почему Потому что если это имущество кого-то это не значит что она нечаянно обанкротилась но там есть собственники этой фирмы Есть должники у этой фирмы и всем этим людям это имущество им с этого имущества нужно гасить там есть очереди удовлетворения требований кредиторов то есть что это вот они у них валяться какое-то имущество они по дешёвке его дают лишь бы отдать нет если они будут отдавать слишком дёшево дешевле рыночной стоимости так ним возникнут вопросы у прокуратуры то есть они должны продавать по рыночной стоимости они должны внешний управляющий с кредиторами собираются обсуждать может быть Не будем банкротится может будем банкротится как вот такие вот цены специальная экспертиза они дают может стоить если они занизить цену то это в Березниках коррупционная составляющая прокуратура может за это то есть Ну как правило в наших криминальных странах если это делают. нарушение закона это воровство грубо говоря воровству кредиторов Да потому что продают не по рыночной цене Опа заниженных такое может быть но это криминал вообще если Ну сейчас такого будет очень много сейчас будут люди банкротится закрываться люди не смогут ипотеку платить Ну на рынке кажется очень много объектов а спрос на них будет очень маленький поэтому сумму на них будут снижать Олег Бобров Денис Владимирович Здравствуйте как думаете повторится ли в России то что было в 1917 году люди не могут вечно терпеть и наблюдать за пиздецом рано или поздно от голода проснётся животное и пойдет до Москвы Я не думаю что произойдёт в семнадцатом году была туристическая ситуация по большому счёту власть никто не защищал а сейчас власть очень сильно защищает сейчас огромный бюджет частом росгвардия армия спецслужбы там ты что мальчики с такими пока ваннами что ей в семнадцатом году Володя Ленин просто подобрал власть которая я никто не брал потому что была Февральская революция которую местные или ты совершили это фактический или ты отодвинули твоего руководителя императора для того чтобы воспользоваться ситуацией но они его отодвинули и получилось такое без время Временное правительство было в семнадцатом году после Февральской Они вообще не знал что революция произошла первая в России он узнал из газет он сразу приехал он посмотрел на эту истину было без власти они назначили там учредительное собрание это чуваки должны были собраться даты разные партии люди купцы и должны были сидеть будет в будущем вот власть власти старой не стала а новые ещё не появилось и Давайте будем думать Какая форма правления что у нас бы учредительное Собрание было назначено учредительное собрание Ленин пришел моторчиками дал п**** и сказал пошли на х** и захватил тем самым власть то есть он не воевал не с кем за власть он её просто подобрал она вот на земле пустой никому не нужная валялась поэтому по факту Ленин пришел к власти никакой не было аниматрониками пришли там этих интеллигентов разогнали п**** Им дали власть захватили вот что было в семнадцатом сейчас там сидит не intelligent Вот и любые росгвардии все дела поэтому то что ты описываешь его не будет Ну даже это так произошло даже если это так произошло Это же не решение ситуации то есть для того чтобы ситуация поменялась должно поменяться вот тут они там они там потому что ну вот вы убрали там centralizer 1 вместо него кто-то другой centralizer с другими лицами да Нет скорее всего или то останутся те же самое только поставили другого централизации он там в сказке 1 всё хорошее против всего плохого и будет такая же х**** Как сейчас ничего не поменяется поменялась должно быть другое общество общество с другим мировоззрением с другим восприятием другой шкалой семнадцатом году не пришли с высокими идеалами о том что всё будет классно и здорово но за 70 лет они с курить окончательно это они же развалили государства которые которые была создана этаж вы что думаете развалили Да нет там Горбачёв и Все местные элиты они были замотаны от Горбачева до Ходорковского Они же все комсомольцы там Они же все партийные это они всё развалили Горбачёв говорит я типа хотел уничтожить союз-м уничтожил Почему потому что или там не нравилось ситуация что власть у них есть она Maybach кататься они не могут там с тёлками с проститутками кокаин нюхать они не могут то есть вас есть Но сейчас они могут А как А что нам сделать отдавайте развалины сделать блока не развалились эту ситуацию потому что Им выгодно и они же стали собственниками всех предприятий заводов пароходов и у них же сейчас всё в офшорах там висит можешь там давайте давайте прогоним мы наш мы Новый мир построим это уже было Надо сначала строить мозги менять мировоззрения в шкалу ценностей развивать доверие и потом когда все вопросы очень легко решаться Вот как ты говоришь Ден из лески моторы на грядущий кризис Go видоса том как заработать в период тотальный разрухе но мы про это говорили уже да что будет востребовано ремонт одежды бытовых вещи и продукты питания всегда востребованы в кризис туризм н**** никому не будет поесть отремонтировать одежду бухнуть водки вот всё это будет востребовано упадут разного уровня о допустимости матроники которые там вообще на самом верху centralizer сидят там особо деньги не нужны вот допустим вот эти вот на подставные фонды на подставных людей то есть у него права собственности нигде не светится Да и на них типа там всё повешена то есть для тех кто на самом верху они могут без без бумажных денег бумажные деньги нужны среднему сегменту система праздником низкого уровня либо среднего уровня благодаря этому они уходят от уплаты налогов в первую очередь мы во вторую очередь с помощью этого чиновники разворовывают бюджет и выполняют не то что должны А то что он выгодное мне сутка которая считает таких дураков как Захарченко допустим средний сегмент который всем отвозит и бабла Захарченко оседает они в конфликте потому что в некотором смысле мы у них батарейки Ну вот этот средний сегмент тепло от батареек подписывает да То есть те которые там сидят горят это всё наша а те которые средний сегмент они так ну то есть кто на самом-то фианитом канал для самых топовых будет больше плюсов чем минусов потому что у них частично тепло батарея к не смогут воровать Ну вот получается этот кэш Ну это еще куда не шло плюсов от того что виду Какая разница что вы там средний сегмент чиновникам что он будет сложно воровать деньги а придём Мишустин сейчас вовсю готовит для этого почву Как законодательную так и техническую это произойдет гораздо быстрее чем вы думаете Сними про кооператив Озеро лайкните кому интересна эта тема крючок Немцова не нужны я туда не стремлюсь Немцов как раз снимала про кооператив Озеро и по большому счёту Немцов действительно был единственный оппозиционный чувак который действительно может что-то противопоставить главным centralizer разрешённая позиция да то есть запустить когда пуканы очень сильно бомбят Они смотрят там вот на самом деле конечно никакой опасности разрешённая позиция он особенно на главных centralizer авто в общем тайник Рошен батон видно побаивается либо понимает что не стоит либо он Ну это разрешённая позиция А вот Немцов Это был чувак который и про кооператив Озеро он там фильмы Снимал и про книги писал Был пацан и нет пацана Виталика Переоденься Как думаешь может ли государство получить данные по обороту средства и криптобиржи если она зарегистрирована в другой стране американцы если это государство США они могут получить любую информацию со всего мира как угодно Никто вякнуть не сможет кому-то понадобится фацетом Да там то найдут вопрос открывают это всё в иностранной юрисдикции но она привязана к тебе зачем ты её привязывал к тебе Ты делай как чиновники делай номиналов Ты на себя поверил А ещё лучше вообще поменяй Барина да то есть Поменяй Ты же Крепостной Да и скорее всего ты тут живёшь Ну переезд в другую страну если у тебя там с финансами всё хорошо поменяю крепостничества дата гентам налоговым либо получить паспорт другого государства тебя могут кошмарить к типа пустая батарейка ты свой крест тепло давать centralizer у а тут ты хоть что-то там открыл бабла получаешь и теплом не делишься это уже основании чтобы тебя преследовать хочешь избежать этого самый лучший способ не вешай на себя такие крипта поменяй крепостничества Денис Можно ли купить Bitcoin напрямую с банковской карты то есть без посредника такого как бы да это можно его покупаешь у кого-то себе нужен продавец а вдруг Этот продавец тебя обманет друг через банковскую карту то как через приложение Сбер или через приложение ПриватБанка Ну да ты можешь человеку скинуть А он тебе скажет пошёл ты н**** Я ничего не знаю Ну то есть Может быть мошенничество это не продавец bestchange это агрегатор продавцов понимаешь обменник вот обменники Ну практически для упрощения можешь сказать что это продавцы что-то там у них покупаешь допустим с карточки банковской в том числе Как узнать этот рейтинг нужен нужна какая-то надёжная для этого площадка Вот bestchange такая площадка агрегатор который тебе ничего не продаёт он просто тебе помогает понять кто тебя кинет А кто тебя нет Александр Мельников Дина почему ты не берёшь другую страну или почему ты до сих пор в я не в РБТ 1 Крепостной RB да то есть у меня Я гражданин республики Беларусь у меня паспорт белорусский до сих пор и поэтому я вынужден фильтровать твои базары на это что по понятным причинам Я думаю вас муж есть уеду в другую страну потому что у меня нет особо сильно в этой потребности если у вас серьёзной активы серьёзный бизнес Да вот в этом случае у Вас могут отобрать нет серьезного бизнеса ради которого мне стоило бы там Уезжать за границу мне комфортно мне комфортно пушка в телеграме Дело в том что в телеграме есть открытые каналы есть закрытые каналы телеграме есть ограничения по классификатору канала. Вы заходите на закрытый канал я не могу сделать такой индификатору удобный финн-флэйру там длинный хвост из цифр и букв кто-то из людей он забивать поиск удобное название фитолайф одним словом и находятся соответствующие вот этот вот мой канал Я таким идентификатором я не могу его сделать закрытым Поэтому меня два канала соответственно человек если заходит по короткому удобное ссылки финн-флэйру он попадает на Первый канал Я его называю каналам заглушка ссылка человек может перейти уже на вот этот основной канал закрытой и в этом суть это способ и рыбку съесть мы поняли да и закрытый канал получить И в тоже время не потерять удобную ссылку для поиска в телеге Михаил малыш пишет Привет Денчик общаешься ли ты с дочей как он там Вадимом живу не виделись уже наверное года 3 3 года назад Последний раз я был в Питере Да вообще в принципе я последнее время редко бываю в России поэтому не видимся мы с Вадимом но я периодически смотрю его видосы Вадим это больно но тебе его понадобится много Я смотрю на его блог по поводу по поводу налогов он периодически выпускает сюжеты где-то раз в месяц я подписан периодически Я смотрю ты конечно Вадим я не знаю я бы не бы на такое не решился честно вам скажу то что делает он пытается завоевать системой пытается в Белую работать платье в какой-то дичайший НДС сейчас этот pinterest начался это это вообще нет но Вы держитесь значит отсрочка по налогам отсрочка это вообще прикольно казнь будет не сейчас пацаны казнь будет потом потому что отсрочка вы пока работаете там потом Заплатите можно не сейчас можно покороче интересный триллер но я бы на такой никогда в жизни не подписался видимо Вадим решил всем доказать Я не знаю что ты решил доказать Но это Но это будет непросто она друзья Спасибо за ваше внимание будем и дальше продолжать этот формат на 10 для вас интересен пишите свои вопросы Спасибо Вам я желаю удачи успеха и Да пребудет с вами сила

На нашем сайте nlonews.ru вы можете смотреть новости и документальные фильмы