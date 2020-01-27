Желаешь изменений…?



Человек способен поменять собственную жизнь всецело , меняя всего лишь собственную точку зрения, и реакцию на события…

твоё восприятие, оно меняет действительность и не только твою , уровень Всевышний.

Как раз об этом эффекте пишется в древних писаниях говоря о человеке как о Творце.

..всё легко…

ПРИЗНАКИ СИЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ВНУТРЕННИЕ ВИБРАЦИИ. ПРОСТО О ВАЖНОМ

СЕРДЦЕ-СЕРДЦЕ ЭТО ОБИТЕЛЬ ДУШИ

ОСОЗНАНИЕ

СЕРДЦЕ МЫСЛИТЕЛЬ

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