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Желаешь изменений?
27.01.2020 Важные
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Желаешь изменений…?
Человек способен поменять собственную жизнь всецело , меняя всего лишь собственную точку зрения, и реакцию на события…
твоё восприятие, оно меняет действительность и не только твою , уровень Всевышний.
Как раз об этом эффекте пишется в древних писаниях говоря о человеке как о Творце.
..всё легко…
ПРИЗНАКИ СИЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ВНУТРЕННИЕ ВИБРАЦИИ. ПРОСТО О ВАЖНОМ
СЕРДЦЕ-СЕРДЦЕ ЭТО ОБИТЕЛЬ ДУШИ
ОСОЗНАНИЕ
СЕРДЦЕ МЫСЛИТЕЛЬ
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