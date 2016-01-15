Артефакты продвинутых технологий в древности

Естественно науке такие артефакты не интересны, а на вопросы любопытствующих она отвечает заученной фразой — такие образования это результат выветривания.

Какое выветривание, скажите вы. Это больше похоже на работу лазера или огромной алмазной дисковой пилы! А плевать хотели ученые на такие заявления. Вы кто — ученый? Есть у Вас степень доктора наук? Нету? Ну и свободны. Ходят тут всякие и ученых мужей от написания диссертаций отвлекают глупыми вопросами.

Позвольте господа ученые!, — скажите Вы. А это вот тоже по Вашему научному мнению ветром надуло? А, Вам ответят — идите нафик, не мешайте нам писать научные доклады на тему воздействия ветра на камни в пустыне.

Чем это создавалось тысячи лет назад?!, — воскликнете вы, а ученые Вам ответят, — Чем, чем, вот пристал — медным зубилом, чем еще, а может вообще каменным топором.

Обман!, — завопите вы, а ученые вызовут вам скорую и выпишут справку, что Вы вообще сумасшедший лжеученый и все. Ходят тут всякие с глупыми вопросами.

А ведь таких артефактов по всему миру поразбросано, только науке это почему-то не интересно. Одним из городов с такими загадочными древнейшими постройками является город Баальбек в Ливане. Он был некогда одним из самых священных мест на Земле, а его храмы значились среди чудес древнего мира. Но в наше время Баальбек всеми забыт — он разрушен и стерт с лица земли за двадцать лет войны и терроризма. Баальбек оказался в полном забвении, и в некоторых книгах по археологии о нем вообще не упоминают.

Обелиск (вход 1OLE.) находится на восточном берегу Нила в километре от центра Асуана. До обелиска нужно ехать по улице Эль-Бандар (el-Bandar St.). Рядом — несколько гробниц с круглыми крышами древнего кладбища эпохи Фатимидов. Обелиск, слитый со скалой, из которой его хотели высечь, лежит всей своей массой (1200 т) и во всю длину (42 м) на гранитном ложе.

Из всех археологических сокровищ Баальбека выделяются громадные террасы. Сделать их невозможно без применения техники, подъемных и других строительных механизмов, которые вряд ли тогда существовали. До сих пор не удалось обнаружить никаких сведений, которые подсказали бы, кто и когда соорудил в Баальбеке террасы из обтесанных монолитов. Это по меньшей мере странно — ведь речь идет не о каких-то мелких деталях, а о каменных громадах, по сравнению с которыми меркнут даже такие грандиозные постройки, как египетские пирамиды!

Ну про загадки цивилизации Шумеров все наслышаны, но опять же ученым это не интересно. Летает кто-то на чем-то, дык это стилизованное изображение птички, скажут ученые. Они вообще стараются поменьше комментировать то, чего объяснить просто не могут.

Возвращаясь к нашему первому камню, разрезанному лазером или чем-то подобным, стоит обратить внимание, что научный мир о нем говорит, но не о том, как появился данный разрез, а только о наскальных рисунках, появившихся намного позже, а разреза они просто не замечают — надуло его и все.