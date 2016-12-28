Шамбала – сердце Мира

Некоторые считают, что эта мистическая страна всего лишь выдумка, но, тем не менее, существует много доказательств обратного.

Многие энтузиасты пытались достичь границ загадочной Шамбалы, однако этот путь под силу лишь избранным, ибо «сердце Тибета» само знает, кого ему призвать в свои ученики. От посторонних посягательств защищают Шамбалу не только неприступные горы. Смельчаки, дерзнувшие приблизиться к её землям, вынуждены остановиться под ударами невидимых лучей, которые действуют даже на животных. Местные жители-проводники под страхом смерти не двинуться дальше, но даже если кто-то и рискнёт, то глупца сначала попытаются предупредить при помощи небольших обвалов, заграждающих дальнейший путь. Если же и это не остановит безумца, то могилой его станет та же груда камней, осыпавшаяся с горных вершин.

Помимо незримой защиты у Шамбалу охраняют и другими способами. Николай Рерих в своих трудах приводит разъяснение ламы относительно существования снежных людей. По словам этого духовного наставника, йети являются стражами некоторых областей Гималаев, где находятся священные обители (ашрамы).

Многими путями пытались разгадать местонахождение Шамбалы и военные спецподразделения. Секретное организация «Анненербе», созданная Гитлером, несколько раз организовывала экспедиции в Тибет, именно с целью обнаружить таинственную страну и завладеть секретными технологиями, однако их попытки не принесли успеха, поскольку Шамбала – духовный центр Земли, и ей чужды стремления людей к власти и насилию.

Особый энергетический климат Шамбалы переносить нелегко, а для обитающих там людей мощные энергетические потоки это самое привычное дело, поскольку каждый обитатель этой обители в результате постоянных духовных практик создаёт вокруг себя собственное сильное поле, неощутимое жителями Шамбалы, но губительное для простых людей. Поэтому неподготовленным людям вход в страну запрещён.

Знаменитый исследователь Азии Фердинанд Оссендовский приводит рассказ одного монгольского ламы, который упоминал о существовании в Гималаях огромной системы подземных и пещерных туннелей, которые простираются на большие расстояния. При этом для высокоскоростного передвижения по этим ходам существуют особые аппараты, созданные на сверхсовременных научно-технических базах Шамбалы. О подобных явлениях упоминает в своей работе и Н.Рерих. Вполне вероятно, что такие аппараты – это те самые НЛО, которые довольно часто появляются над поверхностью земли.

Избранные, которые побывали в Шамбале, никогда не рассказывают об увиденном там. И всё же некоторым такое разрешение было дано. К таким людям относится китайский доктор Лаодзин.

В своей статье, опубликованной в «Шанхай Таймс», доктор поведал миру об увиденном в священной стране. Получив разрешение остаться в Шамбале на три месяца, Лаодзин увидел много удивительного: библиотеки с древнейшими манускриптами, секретные лаборатории, опыты с неизвестными видами энергии. Упомянул доктор и о телепатии на дальние расстояния и паранормальных способностях проживающих в долине мудрецов.

Просветлённые и их ученики исключительно вегетарианцы, и сами выращивают для себя пропитание, а окружающая их земля обладает плодородными почвами, к тому же благодаря подземным горячим ключам в долине всегда тепло.

Откуда же взялись первые обитатели этой таинственной земли? Существует предположение, что это место обитания заранее подготовили себе жители легендарной Атлантиды, и именно атлантами и их потомками была основана священная Шамбала. Интересна легенда и о существовании Камня Чинтамани, хранящегося в Шамбале. Этот камень называют также философским или чёрным. Древнейший драгоценный Кристалл Шамбалы является физической материей планеты, которая является нашим Духовным Солнцем – Сириуса.

Этот Кристалл обладает способностью управлять Ядром Земли, и транслирует на Землю энергию звёзд, которая необходима для поддержания жизни на планете. Камень Чинтамани попал на Землю 18млн. лет назад, с тех пор он был разделён на 144 части, однако большая часть (именно Кристалл Шамбалы) находится в Тибете. Одна из частей камня лежит на дне озера Титикака, ещё одна заложена в камень Каабы в Мекке, а один из сегментов находится в Храме Солнца (пирамида Атлантиды) в районе Бермудского треугольника.

Небольшие части Кристалла Махатмы Шамбалы посылали достойнейшим из людей, среди них были Соломон (который носил его в перстне), Платон, Сенека, Король Артур, и даже Авраам Линкольн. Взаимодействуя с этим камнем, люди с достаточно высоким духовным развитием могут обрести удивительные способности, в том числе им будет дано управлять материей и временем.

Функция Кристалла Шамбалы состоит в том, чтобы фильтровать некоторые из тонко-материальных виброчастот, которые возникают при совершении человеком негативных поступков.

Сейчас блеск Кристалла погас, и его поверхность постепенно становится чёрной. Согласно древним преданиям, когда он погаснет, всё человечество погибнет. Однако пока ещё в Кристалле Шамбалы есть светлые жилы, у людей есть шанс принять Силы Света и сохранить самих себя и нашу Землю.

“Земля Хроники Жизни”, Четверг, 07.02.2013