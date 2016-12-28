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Шамбала – сердце Мира

28.12.2016 что от нас скрывали   Нет комментариев

Шамбала - сердце Мира

Легенды народов Азии хранят тайну священной страны Шамбалы, которая, по преданиям находится в самом сердце Тибета. Живут в этой стране только просветлённые люди: духовные деятели и их ученики, чья миссия состоит в том, чтобы оставаясь незримыми за неприступными стенами святыни, помогать людям обрести духовную чистоту и гармонию.

Некоторые считают, что эта мистическая страна всего лишь выдумка, но, тем не менее, существует много доказательств обратного.

Шамбала - сердце Мира

Многие энтузиасты пытались достичь границ загадочной Шамбалы, однако этот путь под силу лишь избранным, ибо «сердце Тибета» само знает, кого ему призвать в свои ученики. От посторонних посягательств защищают Шамбалу не только неприступные горы. Смельчаки, дерзнувшие приблизиться к её землям, вынуждены остановиться под ударами невидимых лучей, которые действуют даже на животных. Местные жители-проводники под страхом смерти не двинуться дальше, но даже если кто-то и рискнёт, то глупца сначала попытаются предупредить при помощи небольших обвалов, заграждающих дальнейший путь. Если же и это не остановит безумца, то могилой его станет та же груда камней, осыпавшаяся  с горных вершин.

Помимо незримой защиты у Шамбалу охраняют и другими способами. Николай Рерих в своих трудах приводит разъяснение ламы относительно существования снежных людей. По словам этого духовного наставника, йети являются стражами некоторых областей Гималаев, где находятся священные обители (ашрамы).

Шамбала - сердце Мира

Многими путями пытались разгадать местонахождение Шамбалы и военные спецподразделения.  Секретное организация «Анненербе», созданная Гитлером, несколько раз организовывала экспедиции в Тибет, именно с целью обнаружить таинственную страну и завладеть секретными технологиями, однако их попытки не принесли успеха, поскольку Шамбала – духовный центр Земли, и ей чужды стремления людей к власти и насилию.

Особый энергетический климат Шамбалы переносить нелегко, а для обитающих там людей мощные энергетические потоки это самое привычное дело, поскольку каждый обитатель этой обители в результате постоянных духовных практик создаёт вокруг себя собственное сильное поле, неощутимое жителями Шамбалы, но губительное для простых людей. Поэтому неподготовленным людям вход в страну запрещён.

Шамбала - сердце Мира

Знаменитый исследователь Азии Фердинанд Оссендовский приводит рассказ одного монгольского ламы, который упоминал о существовании в Гималаях огромной системы подземных и пещерных туннелей, которые простираются на большие расстояния. При этом для высокоскоростного передвижения по этим ходам существуют особые аппараты, созданные на сверхсовременных научно-технических базах Шамбалы. О подобных явлениях упоминает в своей работе и Н.Рерих. Вполне вероятно, что такие аппараты – это те самые НЛО, которые довольно часто появляются над поверхностью земли.

Избранные, которые побывали в Шамбале, никогда не рассказывают об увиденном там. И всё же некоторым такое разрешение было дано. К таким людям относится китайский доктор Лаодзин.

Шамбала - сердце Мира

В своей статье, опубликованной в «Шанхай Таймс», доктор поведал миру об увиденном в священной стране. Получив разрешение остаться в Шамбале на три месяца, Лаодзин увидел много удивительного: библиотеки с древнейшими манускриптами, секретные лаборатории, опыты с неизвестными видами энергии. Упомянул доктор и о телепатии на дальние расстояния и паранормальных способностях проживающих в долине мудрецов.

Просветлённые и их ученики исключительно вегетарианцы, и сами выращивают для себя пропитание, а окружающая их земля обладает плодородными почвами, к тому же благодаря подземным горячим ключам в долине всегда тепло.

Шамбала - сердце Мира

Откуда же взялись первые обитатели этой таинственной земли? Существует предположение, что это место обитания заранее подготовили себе жители легендарной Атлантиды, и именно атлантами и их потомками была основана священная Шамбала. Интересна легенда и о существовании Камня Чинтамани, хранящегося в Шамбале. Этот камень называют также философским или чёрным. Древнейший драгоценный Кристалл Шамбалы является физической материей планеты, которая является нашим Духовным Солнцем – Сириуса.

Этот Кристалл обладает способностью управлять Ядром Земли, и транслирует на Землю энергию звёзд, которая необходима для поддержания жизни на планете. Камень Чинтамани попал на Землю 18млн. лет назад, с тех пор он был разделён на 144 части, однако большая часть (именно Кристалл Шамбалы) находится в Тибете. Одна из частей камня лежит на дне озера Титикака, ещё одна заложена  в камень Каабы в Мекке, а один из сегментов находится в Храме Солнца (пирамида Атлантиды) в районе Бермудского треугольника.

Шамбала - сердце Мира

Небольшие части Кристалла Махатмы Шамбалы посылали достойнейшим из людей, среди них были Соломон (который носил его в перстне), Платон, Сенека, Король Артур, и даже Авраам Линкольн. Взаимодействуя с этим камнем, люди с достаточно высоким духовным развитием могут обрести удивительные способности, в том числе им будет дано управлять материей и временем.

Функция Кристалла Шамбалы состоит в том, чтобы фильтровать некоторые из тонко-материальных виброчастот, которые возникают при совершении человеком негативных поступков.

Шамбала - сердце Мира

Сейчас блеск Кристалла погас, и его поверхность постепенно становится чёрной. Согласно древним преданиям, когда он погаснет, всё человечество погибнет.  Однако пока ещё в Кристалле Шамбалы есть светлые жилы, у людей есть шанс принять Силы Света и сохранить самих себя и нашу Землю.

“Земля Хроники Жизни”, Четверг, 07.02.2013

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