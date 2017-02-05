Святыня Тибета – Кайлас

После того, как сандживи был найден, гору просто бросили назад, но не добросили. И с тех пор стоит загадочная Кайлас особняком, как бы сама по себе, поэтому её и нельзя отнести к основной Гималайской гряде.

Кайлас – необыкновенная гора во всех отношениях, и она преподнесла людям немало сюрпризов. Во – первых, сама форма горы уникальна – она почти правильной пирамидальной формы. По мнению геологов, движения земной коры привели к тому, что океанское дно однажды «выбросило» плато с горой наверх, а затем над её формой трудились ветра, постепенно придавая ей форму пирамиды. Тем не менее, трудно объяснить тот факт, почему грани горы сориентированы с большой точностью относительно сторон света, а ещё ровно посередине вершины Кайлас пролегает трещина, и эта своеобразная комбинация очень похожа на свастику.

Поэтому не зря в религии «Бон Кайлас» Кайлас иногда носит название «Горы свастики». Наличие пустот в середине горы заставило учёных задуматься о том, что Кайлас не просто каприз природы, а искусственно созданный объект.

Точно определить высоту горы не удалось до сих пор, эти цифры колеблются между 6666м и 6714м, потому как гора, будто в насмешку над упрямцами, постоянно меняет свои «высокие показатели» на несколько метров, и иногда даже создаётся впечатление, что гора «дышит».

Известно, что случайности неслучайны, и, наверное, так было кем – то задумано что именно Кайлас является местом сосредоточения всех главных рек Тибета, Непала и Индии: Брахмапутры, Карнали, Инд и Сатледжи. Но на этом водные загадки горы не исчерпываются. Дело в том, что Кайлас имеет два озера, разделённых тонкой горной грядой. Это озёра Манасаровара и Ракшас Таль. Но если первое из них остаётся спокойным в любую погоду, и содержит пресную воду, годную для питья и купания, то воды Ракшас Таля солёные, а само озеро постоянно беспокоиться и штормит.

Для индусов Кайлас – священное место, и они считают, что сам бог Шива выбрал себе эту гору для жилья, а другие мыслят более глобально, считая, что это и есть Шива, погружённый в самосозерцание. Для буддистов Кайлас является космическим центром Вселенной, и они избегают подниматься на её вершину, потому что подняться туда могут только боги и избранные, остальные либо гибнут, так и не дойдя до вершины горы, либо сходят с ума. Известно, что Гитлер в поисках Шамбалы неоднократно посылал экспедиции на Тибет. Однако и Советский Союз не оставался в стороне, посылая секретные экспедиции на Кайлас. Однако эти попытки не принесли успеха, и по некоторым сведениям две такие экспедиции НКВД погибли на подступах к таинственной горе.

Ежегодно большое количество паломников приезжает в Тибет, чтобы совершить ритуальное обхождение Кайлас по часовой стрелке. Этот процесс называется «кору». Считается, что тот, кто 108 раз совершит такой обход, достигнет Нирваны уже в этой жизни.

Кайлас – место необычайной силы, которое концентрирует в себе энергию Вселенной, и некоторые участки горы обладают мистическими свойствами. Так, поднявшиеся на высоту 5680 метров без знания священно дороги могут угодить в «Долину Смерти», где действует тантрическая сила, а находящиеся там каменные зеркала способны менять временное пространство, так что попавшие под их воздействие люди могут состариться за небольшой промежуток времени на годы. Ярким примером тому может служить загадочная гибель четырёх альпинистов, которые попали к каменным зеркалам, сойдя со священной дороги. По возвращению из экспедиции все они очень быстро состарились и умерли в течение года. Медицина так и не смогла найти объяснения этому случаю.

Каменные зеркала обладают вогнутой или выпуклой поверхностью, и по сути дела это склоны северной и западной сторон горы. Высота каждого из зеркал достигает 1800 метров. Одно из каменных зеркал, с высотой 800 метров носит название «Каменный дворец счастья», и считается, что это своего рода портал в параллельный мир. Как полагают специалисты, зеркала горы Кайлас могут накапливать энергию, а затем передавать её на большие расстояния, возможно, связывая эти энергетические потоки с другими потоками во Вселенной.

Неподалёку от Кайлас находится не менее загадочный «саркофаг Нанду». Учёные, исследовавшие «саркофаг» пришли к выводу, что в нём имеются пустоты. Согласно древним легендам Китая, в этой горе в состоянии сомати (глубокой медитации) находятся все просветлённые люди, когда-либо приходившие в наш мир. Среди них Будда, Иисус, Кришна, Заратустра и другие великие учителя.

По некоторым предположениям, Кайлас – творение рук неизвестных рас, которые прекрасно разбирались в тонких энергиях. И не случайным является тот факт, что если провести прямую ось от горы Кайлас на противоположную сторону земного шара, то её месторасположение совпадёт с Островом Пасхи, знаменитым своими рукотворными гигантскими каменными исполинами, тайна которых неразгаданна до сих пор.

“Земля Хроники Жизни”, Понедельник, 01.04.2013