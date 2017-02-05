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Загадка Вавилонской башни
05.02.2017 что от нас скрывали
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Библейский сюжет о грандиозном сооружении – Вавилонской башне, до сих пор не даёт покоя многочисленным учёным, которые пытаются либо опровергнуть, либо доказать правдивость данной истории. Согласно этой широко известной легенде, однажды люди захотели построить такую башню, которая бы доставала до неба, и это очень не понравилось Богу, который в наказание за человеческую гордыню и самоуверенность лишил людей общего языка.
Переставшие понимать друг друга строители оставили свою затею, а место, где произошло это знаменательное историческое событие, было названо Вавилон, что в переводе с арамейского означает «смешение».
Однако некоторые филологи готовы поспорить с этой трактовкой, поскольку по-еврейски Вавилон звучит как Бабель. А часто попадающиеся в древних надписях созвучные «вавилону» слова Bab-il и Bab-ilu скорее всего означают «врата бога», что более созвучно с оригиналом нежели арамейское balbel.
Как бы то ни было, но специалисты всего мира стараются отыскать следы легендарной постройки, которая имела место в древности. Как утверждают британские учёные, им удалось обнаружить достоверное доказательство существования Вавилонской башни. А помогла им в этом частная коллекция одного из бизнесменов, в которую входят клинописные таблички и осколок камня с резьбой. Расшифровка надписей позволила установить, что они содержат детальное описание «Стелы Вавилонской башни», и на рисунке изображён сам царь Навуходоносор, который правил Вавилоном 2500 лет назад.
По существующей на данный момент версии, знаменитая Вавилонская башня – это зиккурат Этеменанки, древний храм высотой 91 метр. Такое предположение специалистами было выдвинуто уже давно, с тех пор как в конце позапрошлого века Робертом Кольдевеем были обнаружены руины некогда великого Вавилона. Вновь открытый город подтвердил существование одного из чудес света – Садов Семирамиды, а также предоставил «информацию к размышлению» о библейской башне.
Собственно, найденное строение (храм Этеменанки) не совсем является башней, это скорее пирамида, ширина которой составляет 90 метров. Вершину этого строения некогда венчала золотая статуя верховного бога вавилонян – Мардука. Согласно одной из версий, при постройке этого грандиозного храма царь Навуходоносор использовал пленных рабов, захваченных в Иудейском царстве, которые говорили на разных наречиях, и такое многообразие языков поразило евреев, до сих пор не сталкивавшихся с многоязычием. Возможно, именно этот момент и послужил за основу сюжета о Вавилонской башне.
Найденный зиккурат Этеменанки насчитывает семь ярусов, однако знаменитый историк Геродот описывает Вавилонскую башню как восьмиярусную, с шириной 180 метров у основания. Археологи предполагают, что «недостающий» ярус вполне может находиться внизу, под землёй.
Несмотря на то, что с местоположением Вавилонской башни, специалисты, кажется, определились, подобная легенда сложена и о пирамиде, находящейся в городе Чолуле (Мексика). Это грандиозное сооружение высотой до 160 футов очень напоминает пирамиды Египта, а по размерам даже превосходит их. Легенда об этой уникальной постройке была записана ещё в 1579 году историком Дюраном, и сюжет очень похож на библейский. Хотя велика вероятность того, что именно испанские миссионеры преподнесли таким образом постройку этой колоссальной пирамиды.
Вообще легенда о смешении языков при помощи Вавилонской башни в своём роде уникальна, поскольку легенды других народов схожи с ней либо в первой части (постройка «лестницы» к небу), либо же во второй – где просто говорится о смешении языков.
Например, у некоторых африканских племён в окрестностях Замбези существуют предания, которые повествуют о том, что некогда бог Ниамбе потребовал от людей повиновения. Но люди не пожелали покориться ему и решили убить Ниамбе. Тогда бог спешно взобрался на небо, а скреплённые между собой мачты, по которым люди тоже карабкались на небо в попытке поймать беглеца, рухнули, и преследователи погибли.
У ашанти тоже есть подобная легенда, где оскорблённый бог покинул землю, взойдя на небо. Только в этом случае в роли лестницы для людей выступали песты для расталкивания зёрен, которые ставили один на другой.
В той же Африке (в племени ва – сена) существует весьма занимательная легенда о том, как люди стали разговаривать на разных языках. Как и положено, вначале у всех народов был один язык, однако во время сильного голода люди лишились рассудка и разбрелись по разным частям света, бормоча при этом непонятные слова, которые и стали затем языком какой – либо народности. У калифорнийских индейцев майду тоже есть своя версия смешению языков, согласно которой накануне одного из празднеств люди перестали понимать друг друга, и только супружеские пары могли общаться между собой на одном и том же языке.
Но бог явился ночью к одному из заклинателей и дал ему дар понимать каждый из языков, и этот «посредник» научил людей всему: готовить еду, охотиться, соблюдать установленные законы. Затем все люди были разосланы по разным направлениям.
Легенды многих народов находят отображение того, что некогда у людей был общий язык, а некоторые из учёных даже пытаются установить, на каком же языке разговаривали первые обитатели Эдемского сада, включая коварного змея. Языков и наречий на планете существовало и существует великое множество, и огромное количество из них уже не подлежит восстановлению.
К сожалению, эти поначалу незаметные потери с течением времени превращаются в сложные головоломки, заключённые в непонятных последующим поколениям символах и буквах. Хотя некоторые из этих надписей без сомнения содержат информацию, способную пролить свет на некоторые из величайших загадок истории.
“Земля Хроники Жизни”, Суббота, 30.03.2013
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