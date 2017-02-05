Загадка Вавилонской башни

Переставшие понимать друг друга строители оставили свою затею, а место, где произошло это знаменательное историческое событие, было названо Вавилон, что в переводе с арамейского означает «смешение».

Однако некоторые филологи готовы поспорить с этой трактовкой, поскольку по-еврейски Вавилон звучит как Бабель. А часто попадающиеся в древних надписях созвучные «вавилону» слова Bab-il и Bab-ilu скорее всего означают «врата бога», что более созвучно с оригиналом нежели арамейское balbel.

Как бы то ни было, но специалисты всего мира стараются отыскать следы легендарной постройки, которая имела место в древности. Как утверждают британские учёные, им удалось обнаружить достоверное доказательство существования Вавилонской башни. А помогла им в этом частная коллекция одного из бизнесменов, в которую входят клинописные таблички и осколок камня с резьбой. Расшифровка надписей позволила установить, что они содержат детальное описание «Стелы Вавилонской башни», и на рисунке изображён сам царь Навуходоносор, который правил Вавилоном 2500 лет назад.

По существующей на данный момент версии, знаменитая Вавилонская башня – это зиккурат Этеменанки, древний храм высотой 91 метр. Такое предположение специалистами было выдвинуто уже давно, с тех пор как в конце позапрошлого века Робертом Кольдевеем были обнаружены руины некогда великого Вавилона. Вновь открытый город подтвердил существование одного из чудес света – Садов Семирамиды, а также предоставил «информацию к размышлению» о библейской башне.

Собственно, найденное строение (храм Этеменанки) не совсем является башней, это скорее пирамида, ширина которой составляет 90 метров. Вершину этого строения некогда венчала золотая статуя верховного бога вавилонян – Мардука. Согласно одной из версий, при постройке этого грандиозного храма царь Навуходоносор использовал пленных рабов, захваченных в Иудейском царстве, которые говорили на разных наречиях, и такое многообразие языков поразило евреев, до сих пор не сталкивавшихся с многоязычием. Возможно, именно этот момент и послужил за основу сюжета о Вавилонской башне.

Найденный зиккурат Этеменанки насчитывает семь ярусов, однако знаменитый историк Геродот описывает Вавилонскую башню как восьмиярусную, с шириной 180 метров у основания. Археологи предполагают, что «недостающий» ярус вполне может находиться внизу, под землёй.

Несмотря на то, что с местоположением Вавилонской башни, специалисты, кажется, определились, подобная легенда сложена и о пирамиде, находящейся в городе Чолуле (Мексика). Это грандиозное сооружение высотой до 160 футов очень напоминает пирамиды Египта, а по размерам даже превосходит их. Легенда об этой уникальной постройке была записана ещё в 1579 году историком Дюраном, и сюжет очень похож на библейский. Хотя велика вероятность того, что именно испанские миссионеры преподнесли таким образом постройку этой колоссальной пирамиды.

Вообще легенда о смешении языков при помощи Вавилонской башни в своём роде уникальна, поскольку легенды других народов схожи с ней либо в первой части (постройка «лестницы» к небу), либо же во второй – где просто говорится о смешении языков.

Например, у некоторых африканских племён в окрестностях Замбези существуют предания, которые повествуют о том, что некогда бог Ниамбе потребовал от людей повиновения. Но люди не пожелали покориться ему и решили убить Ниамбе. Тогда бог спешно взобрался на небо, а скреплённые между собой мачты, по которым люди тоже карабкались на небо в попытке поймать беглеца, рухнули, и преследователи погибли.

У ашанти тоже есть подобная легенда, где оскорблённый бог покинул землю, взойдя на небо. Только в этом случае в роли лестницы для людей выступали песты для расталкивания зёрен, которые ставили один на другой.

В той же Африке (в племени ва – сена) существует весьма занимательная легенда о том, как люди стали разговаривать на разных языках. Как и положено, вначале у всех народов был один язык, однако во время сильного голода люди лишились рассудка и разбрелись по разным частям света, бормоча при этом непонятные слова, которые и стали затем языком какой – либо народности. У калифорнийских индейцев майду тоже есть своя версия смешению языков, согласно которой накануне одного из празднеств люди перестали понимать друг друга, и только супружеские пары могли общаться между собой на одном и том же языке.

Но бог явился ночью к одному из заклинателей и дал ему дар понимать каждый из языков, и этот «посредник» научил людей всему: готовить еду, охотиться, соблюдать установленные законы. Затем все люди были разосланы по разным направлениям.

Легенды многих народов находят отображение того, что некогда у людей был общий язык, а некоторые из учёных даже пытаются установить, на каком же языке разговаривали первые обитатели Эдемского сада, включая коварного змея. Языков и наречий на планете существовало и существует великое множество, и огромное количество из них уже не подлежит восстановлению.

К сожалению, эти поначалу незаметные потери с течением времени превращаются в сложные головоломки, заключённые в непонятных последующим поколениям символах и буквах. Хотя некоторые из этих надписей без сомнения содержат информацию, способную пролить свет на некоторые из величайших загадок истории.

“Земля Хроники Жизни”, Суббота, 30.03.2013