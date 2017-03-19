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Кинозал: Розвелл

19.03.2017 новости   Нет комментариев


Розвелл — тихий городок, затерянный на юге Англии. Именно здесь группа ученых случайно обнаруживает обломки неопознанного летательного аппарата. С первого взгляда ничем не приметные куски металла напоминают останки военного самолета, разбившегося в конце Второй мировой войны. Но дальнейшее расследование ученых приводит их к ужасающей разгадке. Находка в Розвелле есть не что иное, как обломки инопланетного корабля, прилетевшего с далеко не дружелюбной миссией…

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