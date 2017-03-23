Мистики в России



История создание Советского государства полна загадок и мистических тайн в прямом смысле этого слова. Но кто бы мог предположить еще лет 20 назад, что первый нарком образования — Луначарский (его имя до сих пор носят некоторые улицы) на самом деле был мистиком. Что в стране победившего большевизма, оказывается ставили памятники Иуде, поощрялись сатанинские обряды, практиковалась групповая любовь. Это ли явилось причиной необъяснимой прочности государства большевиков. Наверное все-таки нет. Но то, что в них была заложена невиданная разрушительная сила — это факт и об этом в проекте «Живая тема»

28 января 1898 года, Украина. Полиция арестовывает участников подпольной революционной организации «Южно-русский рабочий союз». Среди задержанных — молодой революционер Лев Бронштейн, который позже возьмет псевдоним, известный всему миру — Троицкий. В одесской тюрьме Бронштейн провел два года и даром времени не терял…

Из книги воспоминаний Льва Троцкого «Моя жизнь»:

В этот именно период меня заинтересовал вопрос о

франкмасонстве. Я в течении нескольких месяцев

усердно читал книги по истории масонства, которые

мне доставались родными и друзьями из города.

Почему, для чего торговцы, художники, банкиры,

чиновники и адвокаты стали называть себя с первой

четверти XVII века каменщиками, воссоздавая ритуал

средневекового цеха? Откуда этот страшный маскарад?

Троицкий приходит к выводу, что именно масоны были зачинателями большинства революций. Именно им удавалось создавать небольшие, но крайне эффективные организации. Благодаря изощренным видом конспирации, некоторые масонские ячейки могли долгое время быть недосягаемыми для существующего режима. В работах, посвященных масонству говорилось: что лидеры этих оккультных орденов, так называемые мастера — добивались полного подчинения воли своих учеников. Иные даже превращали последователей в послушных марионеток.

Советского Союза больше нет. Однако, как память о непростой истории страны, над красной площадью по прежнему горят пятиконечные звезды, бросая неровные отблески на Мавзолей. К счастью наука не подтверждает наличие каких-то мистических лучей и энергий, которые зомбируют граждан, да и Мавзолей — это всего-лишь груда шлифованного гранита. Все это доказывает только простую истину: люди, которые оказываются на вершине власти, что-бы удержать ее, порой готовы подписать договор даже с самим дьяволом, не подозревая, что он тоже может оказаться простым шарлатаном…