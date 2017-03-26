Видел ли Адам ящеров?

Это удалось установить сотрудникам компании Family Tree DNA, которая занимается исследованиями ДНК с целью установления генеалогического древа людей. До сих пор проведённый анализ многочисленных образцов ДНК постоянно подтверждал один и тот же факт: мужская Y-хромосома была получена человеком от одного «Адама», появившегося где-то 60000-140000 тыс. лет тому назад.

Однако исследованный анализ образца ДНК недавно умершего афроамериканца из Южной Каролины по имени Перри поставил специалистов в тупик: оказалось, что его Y-хромосомы не «вписываются» в общую сетку ДНК на генеалогическом древе, а относятся к гораздо более раннему периоду возникновения – около 340000 лет тому назад. Заподозрив, что это результат какой-то ошибки, учёные снова и снова проводили анализ ДНК Перри, но результат был одним и тем же: его Y-хромосома была уникальной.

Попытки объяснить этот удивительный факт сводятся к нескольким гипотезам. Согласно одной из них некогда между выходцами с территории Африки и разными видами древних и недавно образовавшихся ветвей человечества происходило скрещивание с неандертальцами и таинственными Denisovans, что и привело к появлению резко отличающихся по структуре Y-хромосом.

Происхождение человека от обезьян давно находится под большим сомнением, однако некоторые моменты указывают на то, что с большой долей вероятности возникновение людей на планете связано с неким генетическим экспериментом, проведённых высшими расами. Согласно мнению сторонников этой теории, люди были созданы путём искусственно выведенной породы существ, генотип которых содержал как участки ДНК настоящих аборигенов планеты Земля, так и геномы и более совершенных представителей Высших Рас. А «выведенный» таким образом человек использовался как рабочая сила.

Специалисты настаивают на том, что огромные различия между человеческими расами не могли быть результатом происхождения человека от одной пары древних обезьян. Здесь должен был присутствовать какой-либо посторонний фактор.

Совместные исследования, проведённые специалистами из Оксфорда, Чикагского университета, и голландского центра по исследованию приматов позволили выяснить, что по крайней мере шесть фрагментов геномов шимпанзе и людей имеют полностью идентичную структуру, а это говорит о том, что общий предок у них всё-таки был. К тому же такие геномы-близнецы обеспечивают устойчивость обезьян и людей к некотором инфекционным заболеваниям. Что может служить косвенным подтверждением тому факту, что возможно из – за своих полезных свойств именно эти участки ДНК были выбраны для «трансплантации» инопланетными жителями земным существам, с целью выведения максимально устойчивых и приспособленных к жизни в суровых условиях видов.

Загадка происхождения человека осложняется ещё и тем, что, несмотря на многочисленные поиски «промежуточного» звена между людьми и животными, до сих пор это существенное доказательство так и не было найдено. Слишком быстро сменились декорации на планете Земля, и на смену по непонятным причинам исчезнувшим динозаврам и ящерам пришли невесть откуда взявшиеся люди.

«Жизнь зародилась в воде» – эти слова каждый человек слышал ещё в школе, и действительно, многие народы считали своих прародителей выходцами из морских глубин, и чаще всего это были существа, не совсем похожие на современных людей.

Большинство древних племён почему-то называли своими предками именно ящеров, и первые изображения и скульптуры древних людей Египта, Китая и Южной Америки довольно часто изображают именно человеко – ящеров, которые в большинстве случаев появлялись из моря.

Сезар Геман, французский исследователь в 1961 году в одном из труднодоступных районов Конго обнаружил немногочисленное племя пигмеев «монг», которых и было всего-то около 40 человек. Эти люди никогда не видели людей европеоидной расы. Но самым удивительным было не это, оказалось, что при наступлении похолодания «монг» были способны впасть в состояние, подобное анабиозу, то есть, наподобие хладнокровных животных. Божество, которому поклонялись пигмеи, тоже было довольно – таки необычным: это была вырезанная из дерева фигура тиранозавра. Провести дополнительные исследования «монг» не удалось, вскоре после возвращения домой Сезар умер от малярии, а начавшиеся вооружённые конфликты в этом регионе сделали невозможным отправку новой экспедиции в Конго. Вполне возможно, что к настоящему времени этого племени на Земле уже и не существует.

Давно исчезнувшая индейская цивилизация Тиауанако называла основателями своей империи покрытых чешуёй людей, а некоторые племена Боливии до сих пор называют себя «людьми-ящерицами».

Гипотез и предположений о происхождении человека более чем достаточно, и был ли у человечества один общий предок или их было несколько – с этим учёным предстоит ещё разобраться. Однако большинство исследователей склоняется к тому, что пути к разгадке этой тайны надо искать на чёрном континенте – загадочной Африке.