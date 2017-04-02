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Камеры наблюдения сняли взрыв метеорита над Кипром

02.04.2017 новости   Нет комментариев


Как мы сообщали вчера над Кипром взорвался крупный метеорит. В сети появились видео с камер наблюдения на которых видна вспышка в момент его взрыва в атмосфере.


О падении метеорита первыми сообщили местные жители нескольких населенных пунктов расположенных в горной местности Троодос, которые увидели странный и яркий объект в небе, а затем услышали оглушительный взрыв и почувствовали, как от взрыва задрожала земля.

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