Откуда берутся трупы для выставки «Тела»?



Этан Гутман – известный британский писатель и исследователь. Недавно в своей статье он снова затронул вопрос, волнующий многих международных правозащитников: откуда поступают трупы для международной выставки «Тела», которая проходит во многих странах мира, включая Россию и Украину.

В своей работе, опубликованной в Weekly Standard, он говорит о наличии тесных связей между этой экспозицией и высшим руководством компартии Китая, которое уже давно подозревают в насильственном изъятии органов у преследуемых в КНР приверженцев духовной практики Фалуньгун.

Впервые термин «пластинация» ввёл немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс. Он изобрёл технику, которая позволяет особым способом сохранять клетки плоти. Позже этот метод стал использоваться для создания этой скандально известной выставки.

Гутман цитирует перехваченное в 2001 году электронное письмо от китайца Суй Хунцзиня своему наставнику доктору Гюнтеру фон Хагенсу. Послание касается фабрики по пластинации, которую Суй под руководством Хагенса основал в городе Далянь. Он пишет: «Сегодня утром на фабрику поступило два свежих качественных трупа. Печени из них были удалены всего несколькими часами ранее».

По подсчётам Гутмана, около 65 тысяч практикующих Фалуньгун были тайно убиты ради получения их органов. В его статье говорится: «Если заключённый ещё жив до того, как закончится изъятие, тогда это значительно сокращает возможность отторжения органа у получателя».

Гутман пишет, что на такой выставке в Вене у некоторых тел отсутствовали печень и почки. Он задаётся вопросом: «Означает ли это, что эти тела использовали дважды, и что до пластинации из них изъяли органы?»

Он отмечает, что в городе Цзиньчжоу бывший глава городской полиции Ван Лицзюнь курировал исследовательский центр, который на самом деле являлся местом, где извлекаются органы у живых людей.

В 2006 году Ван и его центр получили правительственную награду за разработку препарата, который позволяет извлекать органы у живых заключённых и при этом избежать непроизвольного сокращения мышц донора или повреждения почек или печени. В этом центре, согласно статье Гутмана, было проведено несколько тысяч операций, связанных с трансплантацией органов.

В 1999 году Гюнтер фон Хагенс получил награду от скандально известного опального политика Бо Силая, который в то время был мэром города Далянь.

Вслед за этим в Даляне была основана фабрика по пластинации. Таким образом, органы извлекались в городе Цзиньчжоу, а тела потом доставлялись в Далянь для обработки.

По подсчетам Гутмана, в период с 2000 по 2001 годы в Китае в незаконное заключение попало от 500 тысяч до миллиона приверженцев Фалуньгун. Он полагает, что большое число секретных операций по изъятию органов было проведено именно в это время.

По мнению британского исследователя, тела, которые сейчас экспонируются по всему миру, могут стать доказательной базой в деле против людей, которые проводили или продолжают проводить кампанию по насильственному изъятию органов в Китае. Он также надеется, что в будущем при помощи ДНК-тестов можно будет идентифицировать, кому принадлежали эти тела, и сообщить родственникам пропавших без вести практикующих Фалуньгун об их судьбе.

По данным правозащитных организаций, преследование Фалуньгун началось в Китае в 1999 году. Его развязал бывший генсекретарь компартии Цзян Цзэминь, очевидно, испугавшись большой популярности этой медитативной практики. При этом, несмотря на то, что с тех пор уже сменилось два поколения лидеров, репрессии по-прежнему продолжаются.