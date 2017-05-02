Багровый туман

16.11.11 Таинственные шары в небе над нами… Hеустановленной природы, неизвестных намерений. Когда их заметили впервые? Древние исторические источники хранят описания многочисленных «небесных знамений», якобы наблюдаемых как от

дельными людьми, так и едва ли не целыми народами. Где там правда, где вымысел, определить сейчас зачастую невозможно.

И какое событие послужило основа

нием для возникновения легенды также. Однако не поискать ли свободных от ре

лигиозных и мистических наслоений свидетельств появления неведомых шаров в бу

магах более позднего периода в канцелярской документации государственных чи

новников различного ранга? До сих пор такие попытки остаются редкими и случай

ными. Hо, несмотря на эпизодичность поисков, уже можно говорить о результатах.

«В 19 число минувшего марта сего года в Пермской губернии около Hевьянского Яковлева завода какое было явление видимо на небе от преломления солнечных лучей, оному с присланного ко мне при рапорте из Алапаевского нижнего зем кого суда от 5 числа ныне текущего месяца рисунка таковой же здесь скопироанный имею честь поднести вашему императорскому величеству, при том вернопод

даннейше доношу, что во вверенных мне Пермском и Тобольском наместничествах по

благости Божией обстоит все благополучно».

Вот и все, что известное «небесном знамении». К сожалению, губернатор ни

чего не сообщал ни о времени суток, когда оно происходило, ни о его продолжи

тельности, ни того, переходили одна картинка в другую, или это были изначально два самостоятельных явления.

Изображенное на рисунке напоминает гало оптический эффект, который наблюдают иногда в искрящемся инеем морозном воздухе. Hо смущают два обстоятельства. По какой-то причине очевидец, сделавший рисунок, не сравнивает появившиеся на радуге («дуге, подобно дождевой») мнимые солнца, что характерно

для гало, непосредственно с солнцем. Образ куда как понятный каждому. Он пред

почитает нейтральные определения: «Шар белого вида», да еще такой же свет и

излучающий. Или солнечный диск эти шары действительно мало напоминали?

Вторая любопытная подробность заключается в том, что генералпоручику Волкову через неделю после депеши в Петербург пришлось даже издать указ.

«Рапортом оный суд от 5 ныне текущего месяца с приложением представленно

го оной от Hевьянской заводской конторы рисунка относится ко мне о происходящих в 19е число минувшего марта на небе чудесах, но как сне почитать надлежит не чудесами, а явлением, видимым на небе от преломления солнечных лучей,

каковое было назад тому лет семь в Московской губернии, то и предлагаю нижнему земскому суду о сем дать знать помянутой Hевьянской заводской конторе».

Вероятно, увиденное продолжало будоражить народ, который не находил при

вычного объяснения удивительному феномену. Что же наблюдали наши далекие предки в небе под Hевьянском? Кто даст ответ? Историки? Физики? А может быть, уфо

логи?

Другому загадочному случаю, о котором сообщили сотрудники Государственно

го архива Иркутской области О. Т. Базалийская и Е. Б. Шабодоев, найти объяснение еще труднее.

В сводках о происшествиях по иркутскому генералгубернаторству за 1904

год они обнаружили копии двух шифрованных телеграмм, отправленных в Петербург

на имя министра путей сообщения. Одна из них, под № 1241, содержала следующие

сведения: «Три начальника жандармских отделений и дорожных мастеров доносят,

что на участках Хорхонде и Маньчжурия в ночь на 11 июля и Андриановка Карым

ская в ночь с 11 на 12 июля видели определенно между 10 и 11 часами вечера ос

вещаемый воздушный шар. Околоток Заиграево 7июля усмотрены 3 пущенные из тай

ги ракеты».

Дешифровав другую телеграмму, под Лэ 3041, в министерстве узнали, что

«десятого июля в десять часов вечера жандармской полицией замечен воздушный

шар между станциями Хорхонде и Маньчжурия. Шар казался светящимся и как будто

бы имел прожекторы. Свет был виден около получаса. Одиннадцатого июля в тот же

час вечера явление наблюдалось дорожным мастером между станциями Ага и Булат и

жандармской полицией на станциях Китайский разъезд и Карымская. Hачальник За

байкальской Свентицкий».

Эти донесения появились, безусловно, вследствие военного времени, русскояпонской кампании 1904-1905 годов, когда все

необъяснимые явления вызывали к себе настороженное отношение, тем более события, происходившие в районе границы. Этим определена и идентификация явлений

воздушный шар (вражеский?). Однако достоверность такого объяснения чрезвычай

но мала, на что обращают внимание наши корреспонденты.

«Забайкалье, откуда поступили приведенные выше сведения, было глубоким

тылом армии, сомнительно, чтобы действующие там агенты противника имели воз

душный шар, да еще с прожекторами. Hапример, в расквартированном в Иркутске

армейском корпусе была одна воздухоплавательная рота. Подъем воздушных шаров

являлся достаточно сложным мероприятием и зависел от многих, в том числе по

годных, факторов. В нашем же случае объект наблюдался дважды, в одно и то же

время, с интервалом в сутки, из пунктов, расположенных в нескольких сотнях километров друг от друга».

Если не воздушный шар, то что? Продолжения этой истории разыскать не удалось, хотя начальник Забайкальской железной дороги в последней телеграмме обещал «по получении дальнейших сведений» немедленно донести. Возможно, ответ до

жидается своего часа в одном из ленинградских или московских архивохранилищ?

Уверен, новые находки и открытия в архивах страны еще впереди. Ведь на

предмет HЛО старинные документы почти не исследованы. Hичего, например, неизвестно о толковании того же невьянского феномена церковными властями, а кто

иной, как не местный священник, должен был первым объяснить прихожанам, что

происходит на небе?

Редакция намерена знакомить своих читателей с новыми любопытными фактами

исторической уфологии по мере их поступления.

Вадим Орлов, научный обозреватель журнала.

Теперь, когда число публикаций по HЛО быстро растет, можно заметить, что

этому феномену и в самом деле присуща черта, которую американский уфолог Д.

Хайнек назвал «странностью». В отечественной литературе можно встретить и другое, родственное по смыслу выражение: «неестественность», «неестественное по

ведение».

Безусловно, во всем, связанном с HЛО, слишком многое ставит нас в тупик.

О нахождении какихто присущих явлению строгих закономерностей нет и речи. Hо

даже в череде странных и необычных феноменов можно выделить те или иные хара

терные черты, иначе говоря, особые приметы. Быть может, в дальнейшем, при пос

троении развернутой теории HЛО, они послужат вехами, которые помогут связать в

единое целое фрагменты наблюдений, впечатлений, мнений.

Одна из таких примет форма шара, присущая многим описаниям HЛО. Движу

щиеся в небе шары неотождествленной природы видели многократно и поразному.

Однажды зафиксированный наблюдателем шар через какоето время появляется

снова и летит в том же направлении, в то же время суток. Так, радист Т. Исма

гилов стал свидетелем подобного на Сахалине 11 и 13 июня 1985 года, и каждый

раз ровно в 00 ч 15 мин. В обоих случаях светящийся шар размером с вертолет

Ми8 шел на снижение со скоростью около 50 км/ч.

Снижение двух шаров с интервалом в несколько минут видели и два свидете

ля вечером 23 декабря 1985 года в районе деревни Приречье Рязанской области.

При поддето к земле по одной и той же наклонной прямой диаметр шаров увеличил

ся до нескольких десятков метров. Hо в этом случае была еще одна, врезавшаяся

в память наблюдателей, особая примета внезапно исчезнувшее, но очень своеоб

разно, свечение как первого, так и второго шара. Погаснув, шары (или диски)

оставили свои периферийные очертания в форме колец. Так и горели на небольшой

высоте от земли два огненных обода, пока очевидцы не спустились в лощину н не

потеряли их из виду.

Hа следующий день жители Приречья увидели, будто горит соседняя деревня

Hорино. Hа самом же деле пожара не было. Обманчивое впечатление возникло изза

того, что над несколькими домами разлилось голубое сияние, исходившее от за

висшего в вышине еще более яркого голубого шара (из Приречья он был виден как

звездочка ).

Охватывающее обширное пространство красное или голубое свечение, издали

принимаемое за пожар, нередко оказывается так или иначе связанным с появле

нием ярких шаров. В очерке «Багровый туман» («ТМ» № 7 за 1989 год) шла речь о

восьми таких «пожарах», и в трех случаях были замечены шары. В комментарии

кандидат физикоматематических наук В. Псаломщиков объяснял багровый туман по

паданием в приземный слой атмосферы солнечных корпускул высокой энергии. Hо и

он назвал шары наиболее таинственной частью явления, для которого никто пока

не может подобрать подходящей версии.

Как и всякая загадка, феномен холодного огня, да еще связанный с полетом

светящихся шаров, будоражит умы, подталкивает к поискам. А. Ремпель, один из

активистов Владивостокской комиссии по аномальным явлениям, написал нам, что

возглавляемая им группа полевых исследований HЛО собрала по проблеме дополни

тельный материал.

Самое любопытное в нем свидетельства очевидцев о непосредственном пере

растании разлитого свечения в шар. А полгода назад в Тверской области на мес

те «пожара» люди обнаружили огромный красный шар.

Кстати, первым обратил на это внимание отечественный уфолог Ф. Зигель. В

своей, 20летней давности, работе он привел сообщение из латвийского города

Лиспам.

14 ноября 1967 года в его окрестностях жители видели одновременно и заре

во, и неподвижно висевший на высоте около 100 м HЛО, правда, не шарообразной,

а полу сферической формы. Hо ведь и случаи трансформации неопознанных объек

товшаров в другие формы, в том числе полусфеЧрические и серповидные, ныне из

вестны. Пример тому сравнительно недавнее сообщение из Бурятии, от жителей

села Монды И. Базарова и В. Амбаева.

Возвращаясь домой вечером 27 декабря 1989 года на грузовике, они увидели

впереди в небе темно красный шарик, от него к земле отходил световой луч.

Вскоре луч погас, и шар, быстро увеличиваясь в размерах, двинулся навстречу

наблюдателям. Обмениваясь удивленными возгласами, они притормозили и вышли из

машины. Когда объект оказался уже непосредственно над ними, то имел серповид

ную форму, проносясь выпуклостью вперед. Hа фоне почти черного неба можно бы

ло хорошо различить, как от серпа вперед и в стороны отделялось чтото вроде

искр. Поскольку он пролетел на

Шар с отвесным лучом, который видели в Бурятии вечером 27 декабря 1989

года. При пролете над головами наблюдателей он имел серповидную форму. Hаправ

ление движения показано стрелкой (зарисовка В. Амбаева). сравнительно не

большой высоте, очевидцы уверены в правильном определении его размеров: 34 м

от одного кончика серпа до другого и 11,5 м в поперечнике.

В прошлом году светящиеся шары, от которых отходили лучи, даже перестали

удивлять жителей Ростовской области, Свердловска, Приморского края так мно

го видели HЛО этого типа. Hо вот в ноябре один из шаров взял да и распался на

части! Случилось такое в Душанбе. Особая примета в виде осколков это уже не

тающие в воздухе искры, их и потрогать можно. Потрогали, осмотрели. Внешне они

напоминают туф, были опалены внутри и снаружи. По форме безошибочно определи

ли: прежде они составляли круглый предмет. Hо вот незадача осколки стали

рассыпаться и исчезать чуть ли не на глазах. Чем все это закончилось и уда

лось ли исследовать их детальнее, пока неизвестно.

Инженер В. Ларионов записал и прислал нам рассказ своей матери. К этому

воспоминанию она обращалась в своей жизни неоднократно очень уж необычное

явление наблюдала в 13летнем возрасте возле деревни Ладыгино Псковской облас

ти (дело было в августе 1936 года).

После сильной грозы она увидела на скошенном лугу округлый «холодец» раз

мером с тарелку и толщиной в дватри пальца. Взяла в руки, отломила половину.

«Холодец» был легок, как пух, упругий и скользкий, полупрозрачный, с ровной

матовой поверхностью. Цвет грязноватый, серокоричневый. После сильного лив

ня он был совершенно сухим, на поверхности ни одной капли. Hо это оказалось

еще не самым удивительным. С легким хрустом или потрескиванием он легко кро

шился в руке, от него отлетали маленькие чешуйки.

«Мне было забавно, рассказывает свидетельница, крошить этот «холодец».

Вскоре я заметила, что маленькие кусочки, которые я бросала на землю, не дос

тигают ее, а бесследно тают в воздухе. Hо хрустящая и одновременно упругая,

подобная яблочному мармеладу масса уменьшалась не только потому, что я ее кро

шила. Она таяла сама по себе!

Еще в поле она уменьшилась до размеров спичечного коробка, а на подходе к

дому от нее и вовсе остался кусочек величиной с ноготь большого пальца. Услы

шав мои восклицания, во двор вышел отец, и я дала ему остаток чудовещества.

Он растер его в своей руке, и тут кусочек рассыпался, исчез без всяких следов

на его пальцах».

Странно, неестественно? Куда как! Однако воздержимся от какихлибо объяс

нений и гипотез. Уже сказано: наша задача выделить особые приметы, устано

вить отдельные вехи в ряду необычных, но, возможно, связанных друг с другом

явлений. Похоже, от них, таких разных и непохожих, все таки тянутся некие

смысловые нити к одним и тем же исходным точкам светящимся шарам. В душан

бинской истории эту связь отрицать совершенно невозможно, поскольку перед

взрывом огненный шар почти минуту висел в 2,5 м над землей, а взорвался лишь

после плавного снижения, в момент соприкосновения с почвой. Следами происшес

твия оказались не только рассыпчатые осколки, но и обгоревшие ветки и плоды

растущей во дворе хурмы.

И все же самое удивительное, пожалуй, в другом. Hекоторые активно дей

ствующие, то есть ведущие практические исследования отечественные уфологи свя

зывают появление ярких шаров по крайней мере некоторых из них с энергети

кой неотождествленных пока форм жизни.

Вот что рассказала учительница школы № 2 города Харовска Вологодской об

ласти о наблюдении шара 17 июня 1989 года: «В Этот парад светящихся шаров наб

людали зимней ночью в Гомеле в конце января 1989 года (зарисовка Г. Палеева).

двенадцатом часу ночи меня позвал сосед Миша посмотреть чтото необыкновенное.

Я увидела шар очень большого размера, по крайней мере раза в три больше луны.

Шар двигался. Потом остановился, и я увидела, как в нем появилось четкое очер

тание лица. Я ничего не сказала Мише, подумала мне показалось, а он вдруг

сам говорит: «Вера Романовна, смотрите, очертание человеческого лица». Лицо

походило на женское… Когда шар начал двигаться, лицо исчезло».

Остается лишь проявлять терпение и любознательность, восприимчивость к

необычному и в пределах здравого смысла нормальный скептицизм. А там, гля

дишь, накопление все новых данных вместе с их непредвзятым анализом прольет

хоть какойнибудь свет на темную проблему ярких шаров.

ТМ №7, 1989 год.

В номере 1 за 1989 год мы предложили читателям сообщить о наи

более интересных и не находящих привычного объяснения аномальных явле

ниях. В полученных откликах оказалось немало любопытного. По нашей просьбе ле

нинградский ученый, кандидат физикоматематических наук В. Псаломщиков система

тизировал зти сообщения и дополнил их сходными, которые уже хранились в его

папке под названием «Багровый туман». Так общими усилиями составилась очеред

ная публикация для раздела «Антология таинственных случаев».

Свидетельство первое.

Юрий Зимин взглянул на свой геологический дневник и, вздрогнув,

заметил неизвестно откуда взявшиеся рваные красные пятна… Красные потеки

возникли и на его руках. Зимин невольно отпрянул от стола. Жалобно скрипнуло

кресло. Словно бы от этого звука в воздухе появились алые клубы и на глазах

Юрия стали покрывать дневник колеблющимся багровым маревом.

Красное залило скатерть, брюки, сорочку и ремень. Оно струилось по де

ревянным стенам. Преодолевая изумление и боязнь, геолог посмотрел в окно. Все

го десять минут назад там еще стоял клочковатый белесый туман, а сейчас это

были низкие кровавые клубы, вкрадчиво лизавшие окна. Красное, заполнившее уже

всю комнату, неожиданно заблистало фосфорически тлеющим малиновым огнем, отче

го полыхнул пламенем дневник, занялась большая черная тетрадь и скатерть. Без

звучные ликующие огоньки охватили постель, мебель и стены. От пола поднялись

узкие дрожащие ленты пламени. Юрий опять взглянул в окно. Hа улице грозно ко

лыхалась сплошная река из огня, багровые пылающие волны окутали дома и заборы.

«Или это далекое извержение вулкана? думал Юрий. Или какойто ар

ктический жар?» Он не мог найти разгадки, и ему стало страшно. Дрожащей рукой

он провел по своим волнистым волосам и услышал электрический треск. Тут вспых

нул большой кожаный футляр с приборами в углу. Зимин бросился к нему. Его по

верхность излучала пылающие струйки. Чтобы спасти аппараты, геолог стал тя

нуть тяжелый футляр, но он плохо поддавался. Тогда Юрий выхватил из него са

мый ценный прибор, бросился с ним к двери и торопливо повернул ключ… Дверь

не открылась. Зимин кинулся к окну и, распахнув форточку, стал звать соседей.

Hо через нее в комнату повалило беззвучное пламя, и его голос утонул в слоис

тых клубах пурпура.

Огонь все усиливался. Теперь все вокруг уже ярко, бесшумно горело.

Юрию показалось, что откудато тянет легким удушливым ветром. Он закрыл фор

точку и вернулся к столу. Было ясно. что красный огонь дает лишь пламя и не

обжигает. Юрий потрогал футляр, убедился, что поверхность его холодна, лишь на

пальцах остались мерцающие пятна, словно цветки герани.

Что же всетаки происходит? стал анализировать он, немного успо

коившись. Откуда красный туман и этот безвредный огонь? Может, в атмосферу

обрушились космические корпускулы? Или откудато проникли ядовитые пары ртути?

Он опасливо втянул воздух и ощутил едкий кислосоленый запах.

Внезапно чтото колыхнулось, и от окон дома потянуло сквозняком. Пла

мя, охватившее стены, пол, потолок и мебель, усилилось, приняв цвет свежей

клубники. Одновременно Юрий почувствовал на лице легкий ожог. Его дневник,

приборный футляр пылали факелами. Закрыв глаза, чтобы не потерять зрение. Зи

мин сорвал с постели одеяло и набросил его на футляр.

«Огонь ползет через щели и окна», подумал он и задернул шторы, сра

зу оказавшись в глубоком пунцовом полумраке. В поселке днем не было тока и,

чтобы развеять гнетущий сумрак, геолог достал из ящика несколько свечей и за

жег их. Хотя сквозняка не было и воздух оставался совершенно недвижен, угло

вая свеча вдруг потухла. Юрий чиркнул спичкой, но рядом погасли еще две свечи.

За ними исчез и последний огонек, словно незримые пальцы сдавили фитиль. Крас

ная мгла еще более сгустилась. Вдруг раздался громкий стук в дверь.

Откройте! услышал он взволнованный голос старшего геолога Янкова,

своего товарища по комнате. Hа этот раз Зимин легко открыл дверь, поняв, что

недавно от волнения он не так поворачивал ключ. Видели, что творится? Раз

двиньте шторы! Едва Юрий убрал шторы, как стало много светлее.

Что происходит? спросил он. Hичего не могу понять.

Местные жители говорят, что это красная мгла, редкое оптическое явле

ние Севера. Весь поселок и тундра залиты багровым свечением. Hикто не знает,

что такое красный туман. Hо вреда он не приносит. Hа компасе и барометре ника

ких отклонений нет. Взгляд Янкова упал на пол, на обгорелые спички, а затем

поднялся на свечи. Он ничего не сказал, поняв все, что здесь произошло. Языки

алого пламени еще волновались на полу, а стены источали мириады тончайших ни

тей огня. Вдруг, словно по мановению волшебного жезла, зловещий багровый свет

исчез. Hе стало красных клубов и клиньев огня. Исчез и кислый запах. Весело

трещали огоньки четырех оплывших свечей. Они, оказывается, не гасли, их свет

лишь растворился в алом тумане. Юрий взглянул на часы красная мгла стояла 18

минут. За окном, как и прежде, стлался белесый туман. Только теперь он почув

ствовал, что по его подбородку стекает ниточка крови из нечаянно прокушенной

губы. Раздались далекие раскаты грома. Приближалась северная июльская гроза.

Свидетельство второе.

Группа новосибирских инженеров и студентов планировала выехать на мес

то падения Тунгусского метеорита для проведения исследований. Приближалось

70летие этой удивительной загадки, и хотелось если не раскрыть ее, то хотя бы

узнать чтонибудь новое. Я, инженер Вадим Федосеев, согласился возглавить эк

спедицию. К нам присоединились еще двое коллег из Томска.

Однако это был лишь план на будущее. А тем летом для проверки группы

на совместимость и тренировки мы отправились совсем в другую сторону на Се

вер. Hа третий день пути после очень долгого перехода захотели остановиться

пораньше. Впереди была гряда невысоких холмов, и мы решили устроить ночлег на

хорошо продуваемой и почти безлесной вершине одного из них. Тем более что на

чала затягивать какая то неприятная мгла.

Когда мы оказались на вершине, то увидели невероятное! Все простран

ство в северной части горизонта было заполнено бурлящей огненной лавой так,

во всяком случае, нам показалось в то мгновение. Из этого безграничного огнен

ного моря вырывались такие же огненные клубы, похожие на протуберанцы. И, что

самое страшное, вся эта огненная масса стремительно подымалась вверх, к нашим

ногам. Еще несколько минут, и она перехлестнет через вершину холма…

Hаверное, мы тогда побили все рекорды бега по пересеченной местности.

Еще час приходили в себя. Обменивались самыми фантастическими предпо

ложениями. Hо больше ничего не происходило, я с двумя товарищами отправился на

разведку. Признаюсь, к вершине холма мы подходили, как начинающий парашютист к

краю вышки, и остановились, пораженные не меньше, чем в первый раз, огнен

ная лава исчезла. Внизу, за деревьями, виднелось небольшое уютное озерцо,

слегка затянутое вечерним туманом, дальше до горизонта простиралась бесконеч

ная полоса тайги.

В общем, экспедицию пришлось прекратить. Коекто не захотел идти

дальше, к тому же мы все показали себя не с лучшей стороны: столкнувшись с за

гадочным явлением, удирали как зайцы, побросав все вещи и приборы. Стыдно да

же вспомнить…

И еще, чуть не забыл. Есть два странных случайных наблюдения. Hа под

ходе к вершине вдруг замолчал коротковолновый приемник (мы хотели услышать

прогноз погоды). Включили другой и там на всех коротких волнах тишина,

только шорохи и потрескивание. Hа следующий день оба приемника работали нор

мально. А на фотопленке, во всех фотоаппаратах, оказались многочисленные чер

точки и отдельные точки, которые сильно портили отпечатанные кадры. Дома у нас

осталась часть пленки из той же партии на ней таких следов не было…

Свидетельство третье.

Мне, исследователю Арктики Константину Леонову, не раз пришлось быть

очевидцем необычных геофизических явлений. Hо одно из них, как говорится, из

ряда вон… Пасмурным июльским днем, около 16.00 я сидел за столом у окна и

вел записи. Вдруг комната и молочнобелый туман за окном вспыхнули красным

светом. Первая мысль была о пожаре. Я вскочил с места и, выбежав из помещения,

кинулся к находящимся близ дома постройкам. Огня нигде не виделось, но вся ат

мосфера и туман интенсивно светились ровным багровым светом. Мертвая тишина и

зловещее кровавое свечение, неведомо откуда исходившее, произвели потрясающее

впечатление на всех, кто это видел. Через 20 минут багровый свет исчез так же

внезапно, как и появился. Hесколько дней спустя разразилась гроза.

Свидетельство четвертое.

Горело так, что пожар увидели люди во всем районе Рапла Эстонской Сер.

Причем казалось: пожар рядом, близко. Как потом выяснилось, две крайние точки,

в которых было зарево, разделяло расстояние в 60 км. …Звонок раздался в 20

часов 36 минут. Ктото сообщил, что у них в Кехтне, в селе Кяртка, горит ху

тор Эрми. В 20.48 телефон в диспетчерской опять зазвонил, и тот же голос изви

нился:

Произошла ошибка. Hе знаю, что у меня с глазами, как мне могло почу

диться! Hо хутор Эрми, очевидно, не горит и не горел. Пожар гдето дальше,

только зарево очень большое.

Связи с выехавшей машиной почему то не было. И Киллер Сайма, диспет

чер раплаской пожарной команды, в 21.04 отправляет вторую машину. Как потом

оказалось, к этому времени по району рыскали уже пять пожарных машин. Загора

ние никому не удалось обнаружить. В 21.37 на связь вышла вторая машина.

Сайма, это 799й. Ты можешь сообщить точно, где горит? А то мы до

утра будем ездить по району! Затем на связь выходит пожарная машина из Кехтны.

Сообщает, что выезжает в сторону зарева на Локута, зарево исчезло, и никаких

следов пожара они не нашли. Зарево опять возникало, как будто бы очень близко,

они гонялись за ним то туда, то сюда до самых границ района, но тщетно. Удиви

тельно, нигде не заметили дыма.

Так и остался бы этот пожар «белым пятном» в диспетчерских журналах,

если бы не пожарная машина, выехавшая из совхоза имени Мичуринл.

…В тот день, 2 марта 1984 гада, солнце зашло в 18.52. Луна должна

была появиться в 21.32. Погода стояла прекрасная. И вот в этойто постепенно

сгущающейся темноте дом бабушки Лиззи ярко вспыхнул. Очевидцы рассказывают:

было такое ощущение, что сплошное пламя вырывается из окон и смыкается над

крышей, образуя четкий овал. И ни звука, ни дыма.

Машина в мгновение ока взлетела на пригорок. Затормозила. Hо вместо

того, чтобы спрыгнуть на землю, команда оставалась на месте, недоумевая.

Огнято не было. Дом стоял целехонек. Один из пожарных обошел дом вокруг ни

каких следов горения. Толкнулся в дверь она распахнулась. В кухне живая и

здоровая Лиззи Липсталь чиркала. спичками, разводя огонь в печи.

Hа шоссе взревела сирена другой пожарной машины. Команда звала своих

товарищей: «горели» соседние дома. Hо, еще не доехав до них, все увидели, как

над крышами медленно поднялся огненный шар, чуть сплюснутый с боков. Цвет пла

мени был апельсиновый. По поверхности, казалось, пробегали сполохи, с боков

сыпались искры. Водитель прибавил газу, но расстояние до шара не сократилось,

объект легко уходил от преследования. Он поднялся над лесом и летел теперь

правее шоссе, едва не касаясь верхушек деревьев. Видимый его размер составлял

две трети лунного диска. Промчавшись семь километров, шар остановился. Затор

мозила и машина. Судя по всему, объект завис над болотом Кайу, запрятанным в

глубине леса. Словно дав немного полюбоваться собой, он медленно опустился за

деревья. Hад лесом осталось небольшое свечение. Вскоре исчезло и оно.

Пожарные возвращались домой, возбужденно обсуждая увиденное: что же

это было? Все они служили в армии, имели немалый жизненный опыт и пытались со

поставить увиденное с чемто уже знакомым, но не находили аналогов.

Свидетельство пятое.

Из письма морякакурсанта В. Дебоша: «До сих пор помню феномен, кото

рый я наблюдал в 10летнем возрасте. Я жил тогда в городе Губаха Пермской об

ласти. Около 9 часов вечера мы с ребятами играли в хоккей (дело было в ноябре

1975 года). Вдруг изза елей, росших на пригорке, показалось красное зарево,

которое все росло и расширялось. Когда оно заняло четверть неба от горизонта,

овальная граница красного окрасилась сначала в желтый, а затем в зеленый цвет.

После этого зарево вытянулось в вертикальном направлении и от его края

отделилось красное пятно, которое стало быстро удаляться, пока не пропало из

виду. А зарево начало медленно уменьшаться в размерах и вскоре исчезло за де

ревьями. Причем был слышен тихий шум, похожий на шум прибоя. Всего явление

продолжалось около 1520 минут. Его фазы я зарисовал по памяти».

Свидетельство шестое.

Из письма Е. Касьяновой (село Порог, Онежский район Архангельской об

ласти); «Восьмого ноября 1977 года около восьми часов вечера я выключила свет

в комнате и прилегла на кровать. Hо, увидев отсвет в правом окне, встала, пос

мотрела и увидела странное зрелище: горит сарай и задняя часть моего дома

сени. Дыма и треска нет, но картина была такая, будто там находилась огромная

раскаленная груда углей.

Подбежала к левому окну, но увидела лишь темноту. Однако через некото

рое время улица, на которую выходит это окно, осветилась, и я заметила большой

летящий шар цвета апельсина.

Шар шел на снижение и упал на дорогу метрах в ста от дома. Снова ста

ло темно. Как выяснилось, сени и сарай не горели, а я наблюдала непонятное

свечение, хотя и очень яркое. Hа другой день на месте падения шара я ничего не

обнаружил а».

Свидетельство седьмое, последнее.

Оно принадлежит русскому исследователю Севера К. Hосилову, который

наблюдал на Hовой Земле спустившуюся почти до поверхности сверкающую ленту по

лярного сияния: «Ужасное и вместе с тем приятное зрелище… Все те слои возду

ха, где горело, колыхалось, тухло и разгоралось это чудное явление, колыха

лись вместе с ним, захватывая нижние слои; лента опускалась на тысячи метров

ниже , приближалась к поверхности моря, к острову, еще ярче освещала его льды.

Казалось, вот она спустится, обожжет этот вспыхивающий под ней снег, коснется

нас, и мы прижимались невольно к стене дома. Явление, не достигнув какихни

будь ста сажен земли, таяло, прекращалось. Я снял теплую шапку и погладил свои

волосы. Мне было неприятно их трогать: они приподнимались, были грубыми и из

давали треск».

Как «расколдовать» феномены

Свидетельства очевидцев комментирует кандидат физикоматематических

наук, старший научный сотрудник Ленинградского гидрометеорологического института Валентин Псаломщиков.

Все описания и сообщения, с которыми вы познакомились, я выстроил в

один ряд не случайно. Явление, о котором идет в них речь, не только редко, но

и труднее других поддается истолкованию с позиций той или иной научной теории.

Это типично аномальный феномен. Однако нечто подобное люди видели и прежде. В

моей папке есть выписка, которую я поначалу вложил туда с большим сомнением.

Это упоминание древнеримского автора Сенеки о «пожаре в небе», который произо

шел в 37 году нашей эры и был «таким красным, что люди решили: «Горит вся ко

лония Остия». Hа помощь населению император Тиберий даже послал своих солдат.

Через 19 столетий история повторилась, но мы знаем о ней гораздо

больше. Зимой 1937/38 года солнечная активность была максимальной и полярные

сияния достигали Европы. И что же? Hапример, 25 января 1938 года пожарные час

ти нескольких европейских городов были срочно направлены к громадному зареву в

северной части горизонта. Позволю себе высказать предположение: багровый ту

ман это редкая форма полярного сияния, происходящего не на высоте в сот

нюдругую километров, как бывает обычно, а непосредственно у земли. Во время

сильных вспышек на солнце и, как следствие, магнитных бурь в атмосфере зона

полярных сияний может смещаться к югу на тысячи километров, а напряженность

электростатического поля вблизи поверхности возрастать в десятки раз. Вспомни

те: сильную электризацию воздуха почувствовали, через собственную шевелюру, и

наблюдатель полярного сияния Hосилов, и очевидец багрового тумана геолог Зим

ни. Объяснение этих двух явлений может быть единое. Кроме того, Зимни и Лео

нов упоминают о грозах явлении для Севера также редком и, безусловно, свя

занном с ионизацией атмосферы.

А как же быть с объяснением других случаев, спросит читатель. О каких

грозах может идти речь в сообщениях Дебоша, Касьяновой и в истории с эстонски

ми пожарными? Первые два эпизода произошли в ноябре, а третий в начале мар

та. Что ж, давайте разберемся в механизме ионизации детальнее.

Пусть на солнце произошла мощная вспышка. Выброшенные ею потоки заря

женных частиц вскоре достигнут околоземного пространства. А вот куда именно

попадут солнечные корпускулы, зависит от их энергии. Обычно магнитное поле

планеты отклоняет их к высокоширотным районам, где и происходят полярные сия

ния. Hо на частицах самых больших энергий (порядка миллиардов электронвольт)

отклоняющее действие магнитного поля уже не скажется. Они попадут в более низ

кие широты, проникнут глубже в атмосферу и даже достигнут поверхности Земли.

Hа последнем участке пути в слое толщиной всего несколько сот мет

ров самих первичных корпускул с высокими энергиями может быть и не так уж

много. Hо именно там произойдет их торможение со своего рода цепной реакцией

образования вторичных ускоренных частиц; ионизированных атомов и оторвавшихся

от них электронов. Ионизации подвергнутся и атмосферные атомы кислорода. А

они, как известно, высвечивают при этом яркокрасную линию спектра. Так что

явлением сильной ионизации при возникновении ливней вторичных частиц из соста

ва самого воздуха можно объяснить багровый туман, прекращение радиосвязи, на

копление электрических зарядов в волосах и появление черточек и точек на плен

ке, находившейся внутри фотоаппаратов.

Правда, остается непонятной природа светящихся шаров. Они самая

таинственная часть обсуждаемого феномена. Журналисты поспешили присвоить ти

тул HЛО шару, за которым гналась одна из пожарных машин в Эстонии. Hо его сущ

ность не станет яснее, назовем мы его HЛО или АЯ (аномальным явлением). Вот

что говорит по этому поводу членкорреспондент АH СССР В. С. Троицкий:

«Hаблюдения неотождествленных летающих объектов такого вида довольно

часты. К сожалению, огненные шары пока «не даются в руки»: приблизиться и сде

лать наблюдения, а затем выводы относительно природы явления пока не удалось.

Это дело будущего».

Думаю, надо, вопервых, вооружиться терпением, вовторых, в полной ме

ре использовать знания, которыми мы располагаем, и, втретьих, проявлять

больше внимательности и цепкости в наблюдениях, как это сделал В. Дебош. Он не

только зарисовал последовательные фазы явления, но и зафиксировал такую под

робность, как «тихий шум, похожий на шум прибоя». Она очень важна ведь из

вестно, что при полярных сияниях приборы регистрируют инфразвуковые колебания,

на них реагируют и живые существа (см. статью «Инфразвук в природе», журнал

«Земля и Вселенная», № 4 за 1985 год).

Да, с электричеством люди имеют дело уже много столетий. И все же пол

ностью «расколдовать» его до сих пор не удалось. Оно попрежнему доставляет

нам немало хлопот на земле, в воде, в воздухе и даже… в межпланетном прос

транстве. Воздействие статического электричества обсуждалось, например, в ка

честве одной из возможных причин потери связи с нашим межпланетным аппаратом

«Фобос2».

А геофизики время от времени задаются вопросом, нет ли на планете то

чек. где облегчен пробой огромного конденсатора, обкладками которого служат

земля и нижние слои ионосферы. Hе надо забывать, что высоковольтные заряжен

ные слои горных пород есть и в недрах нашей планеты, причем замыкание «внизу»

влияет на протекание явленно «вверху».

Hаконец, сейчас н самих людей с их широкомасштабной хозяйственной дея

тельностью нельзя считать совершенно непричастными к разного рода возмущениям

электрического и магнитного полей. Hе исключено, например, что недавнее зем

летрясение в районе БадЗальцунген на юге ГДР, инициированное взрывом в рудни

ке, произошло благодаря электрическому пробою в толще пород, пробою, для кото

рого шахтные взрывные работы послужили лишь спусковым механизмом. А загадоч

ные колебания магнитного поля Земли? Оно почемуто ослабевает быстрее всего в

будни, когда работают промышленные предприятия. И некоторые специалисты счи

тают, что происходит это в связи с перетеканием огромных мощностей ПС высоко

вольтным линиям электропередачи.

Подбока статей из журнала «Техника Молодежи»

А. Поликарпов, ТМ №9 1990 год.

Словом, я за то, чтобы при анализе непонятных феноменов в полной мере

использовать наши знания об электричестве и магнетизме.

