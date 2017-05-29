Саркофаги Карахии



Один

из интереснейших памятников культуры чачапойяс — Карахия. Он расположен

в 48 км к северо-востоку от города Чачапойяс в провинции Луйя,

департамента Амасонас. В этой пещере в 1983 году было обнаружено около

250 саркофагов, внешне напоминающих человеческие мумии, изготовленных из

земли и камней, а на месте лиц находились деревянные дощечки.

Саркофаги

чачапойяс из Карахия в своем роде уникальны колоссальным размерам,

достигающими 2,5 метров в высоту, и искусству исполнения. Тот факт, что

они были подняты на большую высоту из труднодоступной горной впадины,

позволяет предположить, что гробницы изначально строились с расчетом

защиты от иноземцев или грабителей.



Представители

культуры чачапойя обычно хоронили своих покойников в саркофагах. Так,

антропоморфные гробницы упоминались в книге «Mercurio peruano» (1791

год), на что обратили внимание археологи Луи Ланглуа и Анри и Поль

Райхлен. В последующем эта практика погребения была полностью забыта.

Экспедиция во главе с Федерико Кауффманом Дойгом (1985 год) смогла

обнаружить в Карахия ранее неизвестную группу саркофагов, сохранившихся

практически неприкосновенными.



Чачапойяс

были непосредственными соседями инков и основателями столь же великой,

но более древней культуры. Территорию, на которой жили «облачные воины»,

как называли чачапойяс инки, природные условия практически изолировали

от остального мира. С 800 по 1500 год их царство простиралось на

территории всех Анд, пока они не были завоеваны инками. И инки, и позже

испанцы обвиняли в отчаянной воинственности эти племена, которые

укрывались высоко в горах и возводили поселения на спрятанных в облаках

вершинах. Известно, что чачапойяс были земледельцами и обрабатывали свои

поля на горных террасах. Горный климат вынудил их стать великолепными

ткачами, а духовная независимость заставляла соседей относиться с

опаской и уважением к местным идеологам — шаманам. Первые свидетельства о

существовании «народа облаков» восходят к IX столетию н. э., то есть на

600 лет опережают появление инкской империи.

Чачапойя

занимали покрытые лесами горы между реками Уальяга и Мараньон на

площади в 30 тысяч кв. км. Они возвели сотни поселений на недоступных

вершинах гор. Некоторые поселения состояли из нескольких десятков

зданий, в других их насчитывалось до четырехсот. Поселения укреплялись

мощными оборонительными сооружениями — это была защита от своих же

соседей, поскольку других групп населения в этих местах практически не

было. Однако, несмотря на всю кажущуюся таинственность, основные

характеристики этой культуры явно восходят к древним перуанским

традициям — это и захоронение мумий, и каменные постройки, и традиция

изготовления тканей.



Государство

чачапойяс находилось в «треугольнике», две стороны которого составляют

реки Уткубамба и Мараньон, и достичь этих мест можно либо сплавляясь по

бурным горным потокам, либо преодолевая обширные участки непроходимой

сельвы и амазонских Анд. Именно этот вариант и выбрал писатель,

путешественник и ведущий Discovery Channel Джош Бернштейн, когда в

сопровождении местных проводников отправился к городу-крепости Куэлап,

оплоту цивилизации чачапойяс. на высоте 3 000 метров над уровнем моря.

Она занимает площадь около шести гектаров и состоит из более 420 зданий и

оборонительных башен, причем многие из них имеют декоративные карнизы и

росписи на стенах. Город окружен массивной стеной 25-метровой высоты, в

которой сделаны три узких прохода. Несмотря на то, что крепость была

открыта археологами еще в 1843 году, возможность активно изучать ее

появилась только сейчас.



Исследователи,

полтора века назад прибывшие в эти места, обнаружили не высокую

крепостную стену, а древние руины, торчащие из земли. Крепость была

почти до основания засыпана горной породой. Из крепости долгие годы

вывозились десятки тонн горной породы, и, наконец, в 2007 году археологи

из команды Альфредо Нарваэса, руководителя проекта по восстановлению

Куэлап, увидели первые дома и улицы. По мнению Нарваэса, город подвергся

нападению инков, извечных врагов чачапойяс, жители крепости были

перебиты, а сама она сожжена. Такой вывод ученые сделали потому, что

большинство мумий были опалены огнем, а их позы выражали ужас и

отчаяние. Но противостояние двух цивилизаций на этом не закончилось.

Чачапойяс отомстили своим извечным противникам, когда на территорию

Южной Америки пришли конкистадоры, и выступили на стороне испанцев.

Впрочем, от гибели это их не спасло: за 200 лет испанского владычества

численность чачапойяс уменьшилась на 90%. Большинство из них погибло от

занесенных из Европы болезней, в первую очередь оспы, а оставшиеся не

смогли сохранить самобытность и смешались с другими индейскими племенами

и народностями континента.



Саркофаги

Карахии — не единственные в области Чачапояс, но самые важные. На

западном берегу реки Аткубамба, к северу от Куелапа, было найдено

множество других саркофагов переменных размеров. Они настолько

недоступны, что только нескольким археологам и командам ученых удалось

побывать рядом с ними.

«Пурумначос», как их называют местные жители, были выставлены миру в 1984, после их открытия археологом Федерико Кауффманом.



Жесткие

саркофаги, установленные с внешней стороны пещеры на скалах, часто

являются указателями пещер, в которых находятся мягкие матерчатые

саркофаги, сделанные из глины и камней. Иногда их бывает достаточно

много. Так в пещере Карахия было найдено около 250 штук.

Мягкие

матерчатые саркофаги сделаны в виде коконов, имитирующих захоронение

останков людей, обернутых в погребальный саван. Обычно эти саркофаги

находят внутри пещер, расположенных непосредственно за нишами с жесткими

саркофагами. Таким образом, жёсткие саркофаги часто являются

указателями пещер с мягкими саркофагами.

На

каждом из матерчатых саркофагов нанесена символика сознания,

напоминающая лицо человека. Материя саркофагов покрыта орнаментом

объединенного сознания. Для придания формы мягкие саркофаги наполнены

глиной и камнями.



На

территории Чачапойя в пещерах помимо саркофагов, были обнаружены так же

мумии – высохшие тела людей – в необычных позах, выражающих ужас, с

руками, прикрывающими глаза. Мумии находятся в глубоких подземельях или в

пещерах. Так, в одной из пещер крестьянин обнаружил мумию, которая

находилась там свыше 600 лет, с лицом, перекошенным от ужаса, руками,

обхватившими голову, и открытым ртом.



Много

мумий было найдено в огромном древнем каменном комплексе Куэлап,

расположенном на самой вершине горы на искусственных платформах. Это

открытие было сделано, когда исследователи спустились вниз по узкому

каменному колодцу на несколько десятков метров по вертикали. В

подземелье находились много прекрасно сохранившихся мумий, несмотря на

более, чем пяти вековой возраст. Это были старики, женщины и дети,

закрывающие лица руками. Они замерли в необычных позах, выражающих ужас и

отчаяние.

Исследователи обратили внимание на одну очень важную деталь – большинство мумий были опалены огнем.