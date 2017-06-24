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Сколько воды на Земле?

24.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Сколько воды на Земле?

Наша планета переполнена водой, утверждает международная группа учёных, только хранится она не везде в жидком виде. 
Так вот, согласно их гипотезе, на глубине от 410 до 660 км под земной поверхностью, в слое, который разделяет верхнюю и нижнюю мантии, содержится приблизительно такое же количество воды, что и в Мировом океане, т.е. порядка 1340 млн км3. Вода в мантии Земли находится не в привычном для нас жидком состоянии – она «заперта» в кристаллах минералов в виде ионов.
Чтобы убедиться в обоснованности своих предположений, учёные провели лабораторные эксперименты на синтетических породах, которые используются для моделирования глубоких слоёв планеты. Геофизические и сейсмические измерения показывают, что вязкость переходной зоны мантии ниже, чем вязкость верхней мантии. Эксперименты продемонстрировали, что значения вязкости в этом участке совпадают с показателями несинтетических пород, вулканический минерал группы оливина – рингвудит – быстро насыщается водой. Это говорит о том, что переходная зона мантии влажная, а не сухая.
Огромное количество воды, запертой внутри мантии, непременно приводит к мысли о том, как она туда попала? Или она всегда существовала там после затвердевания мантии? Это ключевой вопрос эволюции Земли, который распространяется и на другие планеты за пределами Солнечной системы.

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