Кольцо власти / Ring of power (полная версия)



В ролях: тайное правительство, Омон Ра (Amen, Аминь), президенты США, Израиля, главы государств, Amen, Аминь и римский папа, масоны, илюминаты, фараоны и др. милые люди и нелюди тоже

«Дух времени» просто нервно курит в сторонке, по уровню подачи информации.

Единственный недостаток фильма — это копия почему то с видеокассеты, только этот вариант есть во всём англоинете.

Описание с английского:

От мистических культов древнего Египта к роли Сионистов в 9/11, «Кольцо Власти» пересматривает 4000 лет истории человечества с никогда — прежде замеченными открытиями. «Кольцо Власти» собирает один гигантский паззл в один большой ряд документального фильма.

Источник всего, если не всех наших бедствий, показанных (от настоящего до прошлого): Соединение исторических точек в течение 5000 лет истории человечества, охватывающей со времён фараонов, полностью до современных кланов, создающие Новый мировой порядок, в поисках, чтобы усовершенствовать порабощение человечества. От пиратов к банирам, правящей элите, тем кто управляет финансами в мире, СМИ и покрывает обе стороны почти каждого конфликта или войны: мир может стать осмысленней после просмотра всего этого.

В частности обратите внимание на Часть 6 и Части 11-12, которые рассказывают историю «Культа Аминь(Омона, Амена)” или, поскольку они называют себя, «Духовенство Амина”.

Первая часть: 9/11 НЕВЫРАЗИМАЯ ИСТОРИЯ (38 мин.), Половина мира верит что мусульмане, были ответственны за 9/11. Другая половина полагает, что израильские Сионисты были ответственны. Кто прав?

Вторая часть: СКРЫТАЯ ИМПЕРИЯ (22 мин.) самая сильная империя в мире не является США. Это — империя, которую посвященные лица называют «Империей Города”.

Часть III: СЛЕД ФАРАОНОВ (25 мин.) библейский Абраам действительно жил, до 175? Моисей действительно превращал трости в змей и реки в кровь?

Часть IV: БОГ И КОРОЛЕВА (30 мин.), диаграммы Генеалогии показывают, что британская и французская королевская семья — потомки Марии Магдалины и Иисуса Христа. Действительно ли это так?

Часть V: ВСЕ КОРОЛЕВСИЕ МУЖЧИНЫ (22 мин.), Насколько богата и сильна Королева Элизабет II?

Часть VI: КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ (30 мин.) Они проворачивают афёры контролируя Государственный банк Англии и американскую Федеральную Резервную систему, таким образом они нашли своего БОГА — Золото, Нефть и Наркотики. (GOD — Gold, Oil,Drugs)

Часть VII: ОБМАН В МОНОПОЛИИ (52 мин.), Сколько людей играло бы в игру монополию, если бы банкир обманывал и устанавливал правила? Более чем 6 миллиардов.

Часть VIII: ЗАДНИЦЫ ЗЛА (29 мин.), Мафия Нового мирового порядка — невидимые правители, которые делают марионетки из политических деятелей, героев из злодеев и злодеев из героев.

Часть IX: КОРОЛЬ СЕРДЕЦ (22 мин.) окончательная цель «посвященных лиц» разоружить мир и создать одну мировую империю при одном мировом правителе. Кто он?

Часть X: РЕШЕНИЯ (на 28 мин.) Выступающие и пишущие письма глухим политическим деятелям не работают. Что действительно работает?

Создатель фильма — опытный, получивший премию документалист, который, как ребенок, узнал, что её отец был членом тайного общества Массонов. Она вспоминает много аргументов между своими родителями по секретным встречам ее отца и исключению женщин от братства. Масонское кольцо, которое носил ее отец, передавалось от отца сыну каждое поколение. Когда она спрашивала своего отца о значении письма с буквой «G» и компас и квадрат на его кольце, она не получила ответа. Как взрослый, она решила заняться расследованиями. Это исследование превратилось в четыре года интенсивного изучения относительно идентичности и истории дьявольских глобалистов, которых она называет «Кольцом Власти». Их цель — одна Мировая Империя и один мировой правитель.