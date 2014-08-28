Первый луноход: советский космический корабль «Луноход-1»

17 ноября 1970 года в 7 часов 20 минут по

московскому времени в районе Моря Дождей на Луне советский самоходный

космический аппарат «Луноход-1», управляемый с Земли, преодолел первые

несколько метров. С этого момента началась новая эпоха исследований

спутника Земли. По крайней мере так думали в те годы.



Посадочная платформа аппарата «Луноход-1». Изображение передано с Луны.



Кстати ниже представлены панорамы поверхности Луны, переданные на Землю луноходом в 1970 году. Можете сравнить их качество с теми снимками, которые показывает Китайский луноход в 2013-м. Ошиблись тогда в 1970-м рассчитывая на «новую эпоху» в космических исследованиях…

Значение того, что за несколько лет удалось осуществить для прогресса

всего человечества выдающемуся конструктору Григорию Николаевичу

Бабакину, трудно переоценить. О значимости его вклада в мировую

космонавтику говорит тот факт, что именем Бабакина названы кратер на

Луне, расположенный рядом с кратерами Циолковского и Королева.

Экспедиция «Лунохода-1» закончилась уже после его смерти 30 сентября

1971 года. Триумф лунохода стал поводом почти для всенародного

ликования.

А вот «сидячим космонавтам» — экипажу, управлявшему КА «Луноход-1» с

Земли с популярностью не повезло. Первое время даже само их

существование скрывалось от широкой общественности. В первом сообщении

ТАСС 18 ноября 1970 года говорилось: «Передвижение по Луне самоходного

аппарата осуществляется с помощью восьмиколесного шасси… Управление

движением «Лунохода-1» производится из Центра дальней космической связи с

использованием телевизионной информации о положении аппарата и

характере рельефа окружающей лунной поверхности…». Несмотря на вполне

гражданское предназначение лунохода членов экипажа на долгие годы

засекретили. Даже когда те давали небольшие интервью для центрального

телевидения их представляли без имен. Фамилии сидячих космонавтов были

названы лишь спустя 23 года в «Красной звезде».

В музее Космических войск, расположенном в Главном испытательном

центре (испытаний и управления космическими средствами ) им.Г.С.Титова,

сохранился наземный пункт управления лунным аппаратом. Вячеслав

Георгиевич Довгань, секретарь Совета ветеранов Космических войск,

входивший в экипаж в качестве водителя «Лунохода-1» рассказал о том, как

происходили те легендарные события.

Сложность управления КА «Луноход-1» заключалась в том, что задержка

сигнала из-за расстояния (радиосигнал двигался до Луны и обратно около 2

секунд) и применения малокадрового телевидения (от 1 кадра в 4 секунды

до 1 в 20 секунд) доходила до 24 секунд. Получалось, что к тому времени

как придет новая картинка луноход продвинется на несколько метров.

Именно поэтому опыт водителей наземных транспортных средств, привыкших

оценивать ситуацию на основе сиюминутных ощущений, мешал управлять

луноходом. Тогда было решено набрать инженеров-испытателей

ракетно-космической техники.

В 1967 году в СССР был создан отряд водителей лунохода. Было отобрано

14 офицеров командно-измерительного комплекса (КИК – в настоящее время

Главный испытательный центр испытаний и управления космическими

средствами им. Г.С.Титова (ГИЦИУ КС)) — будущих членов экипажа лунохода.

Командование КИК приняло решение о создании трех групп. Одна – Ю.Ф.

Васильев, А.Е. Кожевников, Н. Я. Козлитин, Л. Я. Мосензов и И.Л. Федоров

– была направлена в ОКБ им. С.А. Лавочкина, где полным ходом шли

испытания бортовых систем лунохода, другая – В.Г. Довгань, Н.М.

Еременко, Н.Н. Иванов, А. И. Калиниченко, Г.Г. Латыпов, В.М. Сапранов и

В.И. Чубукин, изъявивших желание стать водителями лунохода — в

Ленинградский ВНИИТрансмаш, возглавляемый в то время Главным

конструктором А. Л. Кемурджианом, специалистами которого уже было

создано шасси лунохода. А третья – будущие штурманы экипажа K.К.

Давидовский и В.Г. Самаль – в Институт космических исследований, где в

одном из его отделов была сформирована оперативная научная группа от АН

СССР под руководством Б.В. Непоклонова.





В соответствии с подготовленной программой наземных испытаний и

тренировок летом 1968 года на Симферопольском Центре космической связи

(НИП –10), в кратчайший срок была доработана и усовершенствована

аппаратура командной радиолинии (КРЛ) и введен в эксплуатацию комплекс

«Сатурн-МЛ”. Особенностью комплекса «Сатурн-МЛ” НИП-10 (в отличие от

«Сатурн – МС” других НИПов) являлись: пункт управления луноходом (ПУЛ), который включал пульты управления командира экипажа, водителя лунохода и оператора остронаправленной антенны

(ОНА), рабочее место штурмана экипажа, а также зал оперативной

обработки телеметрической информации.

Кстати, на НИПе типового здания для этой радиотехнической системы не

было. Т.к. строительство его заняло бы много времени, то для монтажа

необходимой аппаратуры приспособили здание существовавшего лабораторного

корпуса.

В конце 1969 г. был введен в эксплуатацию первый комплекс аппаратуры

контроля и обработки телеметрической информации на базе «Минск-22” —

СТИ-90.





Для тренировки экипажа по вождению лунохода, на НИПе был создан

полигон – размером 70х120 м. Он был идентичным лунному рельефу с

углублениями, кратерами, разломами, россыпью камней различной величины. К

этому времени лунная поверхность была более или менее изучена по

фотопанорамам КА «Луна – 9” и «Луна –13” и исследованиями прочности

грунта КА «Луна-13”. Как потом оказалось, лунодром ничем не отличался от

кусочка настоящей Луны, и на нем продолжилась подготовка к

беспрецедентному научному эксперименту.





Интенсивные тренировки на лунодроме проводились в преддверии первого

старта очередной «Луны” с унифицированной посадочной платформой и

луноходом. Старт ракеты – носителя (РН) «Протон” состоялся 19 февраля

1969 года. Однако на 52-й секунде полета произошло аварийное выключение

двигателей первой ступени и ракета взорвалась.





10 ноября 1970 года КА «Луна – 17” взял курс в сторону Селены. 17

ноября в 6 ч. 46 мин. 50 с. посадочная платформа совершила мягкую

посадку в районе лунного Моря Дождей.





Самым сложным, несмотря на всю подготовку, оказалось, все-таки,

управление аппаратом. Две телевизионные камеры стояли на «Луноходе-1»

слишком низко. Работала лишь одна из них, вторая была запасной. Картинка

с Луны была очень контрастной, без полутеней. Весь первый лунный день

экипажи лунохода приноравливались.





Работа экипажа была чрезвычайно сложная. Через два часа они уже были

измотаны, но экипаж продолжал свою работу. Если за неполный первый

лунный день луноход прошел лишь 197 метров, то за второй уже полтора

километра.





Три первых «гарантийных» месяца помимо изучения поверхности аппарат

выполнял еще и прикладную программу: отрабатывал поиск района посадки

лунной кабины. Перед экипажами стояла задача: с использованием только

навигационных средств (а не по старой колее) вывести луноход к

посадочной ступени. Это удалось. 20 февраля, по окончанию 4 лунного дня,

ТАСС сообщил о полном выполнении первоначальной программы работ.





Однако «Луноход-1» не собирался «умирать». Пришлось разрабатывать

программу работ на следующий лунный день, и еще на следующий, и еще… В

итоге луноход в три раза перекрыл свой первоначально рассчитанный

ресурс.





Всякое случалось за это время. В 6 лунный день, 12 апреля 1971 года

(прямо в День космонавтики) луноход попал в сложный кратер с очень

сыпучими, крутыми краями. Выбраться из него было очень сложно.

Пробуксовка колес достигала 90%, углы наклона — 24°. Экипаж,

посовещавшись, принял рискованное решение: закрыть солнечную батарею и

выбираться вслепую назад. Все закончилось благополучно.

За время нахождения на поверхности Луны «Луноход-1» проехал 10.540

метров, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий.

Это была очередная победа СССР в освоении космического пространства.

Запуск первого искусственного спутника Земли, первый человек в космосе,

первая фотография обратной стороны Луны, а теперь и высадка «Лунохода-1»

на лунную поверхность, — все эти успехи СССР в космосе не могли

оставить равнодушными США, стремившимися доказать свое превосходство в

освоении космического пространства.

«Лунная гонка» проходила при небывалом обострении военного

противостояния СССР и США. В начале 60-х, столкнувшись с реальной

опасностью ядерной войны, военные по обеим сторонам океана предлагали

планы милитаризации Луны. С их точки зрения спутник Земли был идеальным

местом для создания неуязвимого командного пункта или ракетной базы.

Командующий военно-воздушных сил США Гарднер открыто заявлял: «…через

два или три десятилетия Луна по своему экономическому, техническому и

военному значению будет иметь в наших глазах не меньшую ценность, чем те

или иные ключевые районы на Земле, ради обладания которыми происходили

основные военные столкновения».

По материалам Федерального космического агентства