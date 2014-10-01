Развенчиваем мифы о средневековых доспехах



Вероятно, при упоминании средневековых доспехов в воображении каждого из нас возникает примерно такой образ:

Однако это всего лишь грубая и примитивная попытка создать

представление о настоящих доспехах, из-за чего у множества людей и

возникает ложная картинка рыцарской брони того времени – некой грузной,

обременительной и жутко дискомфортной защиты.

Вот это уже лучше:

Этот красиво обработанный кислотным травильным раствором бронекостюм

позднего средневековья уже не так похож на тяжеловесный панцирь, однако

всё ещё создаёт впечатление громоздкой и неудобной брони. Тем не менее,

он был создан специально для ношения и имеет определённые параметры,

которые должны подходить под размеры хозяина, поэтому на человеке он

будет смотреться намного лучше.

А вот это уже совсем другой разговор!

Знакомьтесь – это доктор Тобиас Кэпвелл, полностью облачённый в

самодельные доспехи, созданные по подобию скульптурного изображения,

датируемого 1450-ми годами. Эта прекрасно подогнанная «вторая кожа”

предназначена для защиты жизни и здоровья своего владельца на турнирных

состязаниях или в пешем поединке. Вот теперь видно, насколько устрашающе

могут выглядеть правильные доспехи – кажется, будто он и без меча

способен обратить в бегство целую армию.

«Средневековая броня стесняла движения и была тяжёлой”

Должным образом созданная броня не ограничивает движения своего

носителя. Более того, вышепредставленные доспехи ещё и позволяют

человеку увеличить амплитуду движения. Точный вес этого боевого

снаряжения неизвестен, однако обычно средневековые воины предпочитали не

надевать на себя броню тяжелее 30 килограмм. Хотя эта броня была

мастерски создана из современных материалов, её дизайн полностью

наследует панцирную защиту, созданную более 500 лет назад.

«Рыцари фактически дубасили друг друга, пока один из них не падал”

Методики исторического фехтования в западных и восточных странах немного

разнятся. Вот, к примеру, гравюра 15 века немецкого мастера фехтования

Ханса Тальхоффера, на которой демонстрируется приём «Mordschlag” (нем.

смертельный удар) и противодействие ему. Конечно, колющие и режущие

удары меча малоэффективны против полного комплекта закрытой брони,

однако используя его в качестве молота, можно серьёзно оглушить

противника рукоятью или гардой.

Вот «Mordschlag” в действии

Здесь показана как возможность этой разрушительной атаки, так и

крепость брони – без неё череп человека давно бы лишился целостности. А

так носитель брони (предварительно готовый к такому приёму) всего лишь

потерял сознание из-за воздействия ударной мощи и не смог продолжать

бой. Следует также учитывать, что рыцарей обучали приёмам рукопашной

борьбы, работе с одноручными и двуручными орудиями, кинжалами,

стилетами, ножами, методам для противодействия и способам

противодействия противодействиям.

Вот это, наверное, является апофеозом средневекового искусства исполнения доспехов

Это боевое снаряжение было создано для английского короля Генриха

VIII и его участия в пеших рыцарских состязаниях на турнирах. Возможно,

кому-то эти доспехи покажутся нелепыми из-за дизайна стального зада,

однако стоит лишь хорошо присмотреться, и вы поймёте, что это один из

первых защитных бронекостюмов, который полностью скрывает уязвимую

человеческую плоть от безжалостного острия оружия. Кстати говоря

американское аэрокосмическое ведомство NASA подробнейшим образом изучала

эти доспехи при создании первого космического скафандра.