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Отверстия на полюсах. Полая земля — абсурд или правда?
18.10.2014 Важные, Части света
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Схема полой земли из архивов нацистских эзотерических организацийВход в Полую землю. 23 ноября 1968 года американский космический аппарат ESSA-7 сделал несколько снимков Северного полюса при полном отсутствии облаков. На этих снимках отчетливо видна огромная черная дыра в районе полюса. Фотографии подлинные – неоднократно проводилась экспертиза.
Публикация этих снимков вновь подогрела интерес к теории о том, что наша планета полая, и там внутри, не исключено, существует другая жизнь.Теория полой земли полностью овладела умами теоретиков нацизма, и вплоть до окончания войны они искали вход в подземный мир. Но нацисты верили не только в Полую землю.
В апреле 1942 г. они решили проверить еще одну безумную гипотезу, возникшую в 1920 г., – теорию вогнутой земли – о том, что наш мир находится внутри Земли, и жизнь протекает на ее внутренней поверхности. Эту доктрину немецкого авиатора Бендера нацистское руководство восприняло всерьез. Для её проверки лучшие специалисты по радиолокации под руководством доктора Гейнца Фишера высадились на остров Рюген в Балтийском море. Радары были направлены в небо под углом в 45 градусов, и на протяжении многих дней их направление оставалось неизменным. Гитлер надеялся путем отражения получить изображение эскадры английского военно-морского флота, стоящей на якоре в Скапа-Флоу (Северная Шотландия). После неудачной экспедиции на остров Рюген авторитет Бендера упал, а сам он был брошен в концлагерь, где и умер.
Основатель Эзотерического общества Грузии Гиви Пирели утверждает, что Гитлер знал о существовании гигантской полости земли, вход в которую находится на Кавказе, и поэтому так стремился захватить Кавказ, наряду, конечно, с бакинской нефтью. О существовании полости он якобы узнал от известного мистика Георгия Гурджиева, эмигрировавшего после революции на запад. Гурджиев учился в семинарии вместе с Иосифом Джугашвили (Сталиным), и в свое время, возможно, рассказал ему о входе в полость-подземелье, которое находится возле местечка Нуниси, возле которого, по словам старожилов, видели Сталина. Верил ли Сталин в подземные миры, мы не знаем, но он приказал расстрелять известного Российского мистика-масона Барченко после его возвращения из экспедиции на Кольский полуостров, организованной КГБ. Что он там искал, до сих пор точно неизвестно, что он нашел – тоже, его материалы до сих пор засекречены. Известно только, что он обнаружил пещеру, вход в которую был после окончания экспедиции взорван им так, чтобы его невозможно было обнаружить. Может быть, это был вход в подземный мир?
А что же сейчас? Сейчас сторонники теории Полой земли в качестве аргументов используют фотографии, полученные спутниками НАСА.:
Согласно общепринятому объяснению, полярное сияние – это свечение разреженных слоев атмосферы под воздействием протонов и электронов, проникающих сверху из космоса, оно как бы опускается к полюсам под воздействием магнитного поля земли. На видеозаписях, взятых на сервере НАСА, четко видно, что южное полярное сияние исходит из отверстия на континенте Антарктида. (Подобные описания северного сияния есть и у полярных исследователей — Нансена и других, писавших, что сполохи сияния поднимаются от горизонта и уходят вверх).
Отверстие, подобное гигантской воронке песочных часов, уходящее вглубь Антарктиды, расположено между американской базой Мак-Мердо, Южным полюсом и российской базой «Восток» примерно на 84,4 градуса южной широты и 39 градусов восточной долготы. Интересно, что свечение у полюсов обнаружено и у других планет, существуют снимки свечения полюсов на Меркурии, Венере, Марсе, а также излучение тепла из полюсов на инфракрасном снимке Венеры.
Возникает резонный вопрос, почему же эти отверстия до сих пор не найдены? Сторонники гипотезы поясняют, что на самом деле они уже были обнаружены – об этом писал в своих дневниках уже известный нам контр- адмирал Ричард Берд, объявивший, что в 1947 году во время экспедицию в Арктику он попал внутрь Земли и обнаружил там подземных обитателей.
Адмирал Берд – руководитель семи научных экспедиций в Арктику в 1926 году и в Антарктиду, начиная с 1929 по 1957 годы. Во время экспедиции в феврале 1947 года он якобы передал по рации, что в районе Северного полюса он видит под собой зеленые леса и загадочных животных, и затем он даже произвел посадку в неизвестном мире и встретился с его обитателями. Об этом он поведал в своих дневниках, опубликованных после его смерти: «11 марта 1947 г . Я только что в Пентагоне рассказал о встрече с королем подземного мира. Сообщение зарегистрировано. О нем доложили президенту.
Меня обследуют врачи. А через шесть с половиной часов после моего заявления советник президента приказывает ради блага человечества никогда не рассказывать о том, что я видел в Арктике. Мне напоминают, что я человек военный и должен исполнять приказ…
30 декабря 1956 года. Все эти годы я скрывал великую тайну, хотя это мне и не нравилось. Теперь же я решил, что об этом должен узнать весь мир. В районе Северного полюса есть вход в другой мир!» Но насколько эти дневники подлинны? Ведь в это время Берд как раз находился в Антарктиде, что известно доподлинно, а в марте давал объяснения по поводу своей «странной» войны. Дневники были опубликованы только после его смерти. Возможно, что они были записаны с его слов. Северный полюс был перепутан с Южным, а Арктика – с Антарктидой.По поводу того, что отверстия в полюсах трудно обнаружить, сторонники гипотезы также утверждают, ссылаясь на редкую фотографию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NOPAD), что траектории орбит спутников, вращающихся над полюсом, проходят не над самым географическим Северным Полюсом – все они проходят сбоку от полюса, огибаяего. Официально сдвиг объясняют тем, что это облегчает слежение, но сторонники гипотезы уверены, что первые полярные спутники вращались точно над полюсом, но при прохождении над ним сходили со своих орбит и разбивались.
Нежеланием правительств открывать эту тайну людям объясняют сторонники полой земли и отсутствие фотографий полюсов – только одни белые облака, полностью закрывающие видимость. Странным они считают тот факт, что территория облаков начинается с 83 широты – откуда, по их мнению, начинается полярное отверстие.
Все же 23 ноября 1968 года американский космический аппарат ESSA-7 (Environmental Science Service Administration) сделал несколько снимков Северного полюса при полном отсутствии облаков. На этих снимках отчетливо видна огромная черная дыра в районе полюса. Фотографии подлинные – неоднократно проводилась экспертиза. Публикация снимков вновь подогрела интерес к теории о том, что наша планета полая, и там внутри, не исключено, существует другая жизнь.
Противников этой невероятной теории намного больше, чем её сторонников. Ученые опровергают ее, пользуясь данными, которыми располагает наука в наши дни: о прохождении сейсмических волн через толщу земли, о средней плотности земли, о прочности пород земной коры, она противоречит современным научным представлениям о зарождении планет путем сгущения газопылевого облака, противоречит теории гравитации…
И все же… Как отмечают исследователи, температура по мере приближения к полюсам увеличивается (больше — в Арктике, меньше – в Антарктиде), в северной полярной области океана плавают семена растений, там, где их не должно быть вовсе, причем часто свежие, а не после многих месяцев плавания по океанским просторам; насекомых находят в холодной области недалеко от Северного полюса. Некоторые виды птиц в северном полушарии мигрируют перед зимой на Север – для этого должно быть какое-то основание. Много видов мелких и крупных животных и птиц – тюленей, гусей, уток, кроликов, волков и лисиц присутствуют в крайних северных широтах. Айсберги вокруг Северного полюса состоят из замороженной пресной воды, а не из морской, к тому же, на этих айсбергах встречается красная пыльца неизвестного происхождения.
Сплавной лес (включая редкие виды) в изобилии громоздится вдоль побережья Шпицбергена и Гренландии, иногда высота его достигает до 5 метров, и это на 86 градусах северной широты. Мамонт, слон, носорог, бегемот, лев и гиена были найдены во льду около Северного полюса, а на северном побережье Сибири найдено огромное количество гигантской слоновой кости. В желудке замороженных мамонтов находили тропические растения, которые не растут в приполярных областях, причем мясо мамонтов было неиспорченным.
Известный тибетский мистик Лобсанг Рампа в своей книге «Сумерки» писал: «В буддизме присутствует понятие Внутреннего мира. Для него даже существует специальное слово – агхарта. Это слово часто используется в священных буддийских текстах. В Тибетской традиции гораздо чаще упоминается Шамбала, в которой живет Король всего мира, скрытый от миллионов, живущих на поверхности. Тибетцы твердо верят, что Король, живущий внутри мира, это не демон – он необычайно добр. Этот духовный правитель вечно существует на двух планах – физическом и духовном. Естественно, на территории Тибета есть тоннели, уводящие глубоко-глубоко. Существует множество легенд о странных людях, приходивших из этих тоннелей и беседовавших с высокопоставленными ламами. … На Земле существует несколько мест, через которые посвященный может пройти к центру Земли и встретиться с представителями внутренней цивилизации.
Согласно буддийским книгам, много тысячелетий тому назад начались колебания земной коры, и на многих территориях началось изменение климата. Это изменение вынудило племена перебираться из холодных зон. Во время такого путешествия одно из племен, примерно 25000 лет назад, добралось до места, которое мы сейчас называем Северным полюсом. Они все шли и шли, пока не обнаружили, что солнце всегда висит над их головами, никогда не изменяет своего положения, никогда не поднимается и не опускается. Через некоторое время они поняли, что попали внутрь земли, и открыли, что земля полая».
Так какая же она, наша Земля? Смотрите так же молебка пермский край
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