Отверстия на полюсах. Полая земля — абсурд или правда?

Схема полой земли из архивов нацистских эзотерических организаций

Публикация этих снимков вновь подогрела интерес к теории о том, что наша планета полая, и там внутри, не исключено, существует другая жизнь.Теория полой земли полностью овладела умами теоретиков нацизма, и вплоть до окончания войны они искали вход в подземный мир. Но нацисты верили не только в Полую землю.

В апреле 1942 г. они решили проверить еще одну безумную гипотезу, возникшую в 1920 г., – теорию вогнутой земли – о том, что наш мир находится внутри Земли, и жизнь протекает на ее внутренней поверхности. Эту доктрину немецкого авиатора Бендера нацистское руководство восприняло всерьез. Для её проверки лучшие специалисты по радиолокации под руководством доктора Гейнца Фишера высадились на остров Рюген в Балтийском море. Радары были направлены в небо под углом в 45 градусов, и на протяжении многих дней их направление оставалось неизменным. Гитлер надеялся путем отражения получить изображение эскадры английского военно-морского флота, стоящей на якоре в Скапа-Флоу (Северная Шотландия). После неудачной экспедиции на остров Рюген авторитет Бендера упал, а сам он был брошен в концлагерь, где и умер.

Основатель Эзотерического общества Грузии Гиви Пирели утверждает, что Гитлер знал о существовании гигантской полости земли, вход в которую находится на Кавказе, и поэтому так стремился захватить Кавказ, наряду, конечно, с бакинской нефтью. О существовании полости он якобы узнал от известного мистика Георгия Гурджиева, эмигрировавшего после революции на запад. Гурджиев учился в семинарии вместе с Иосифом Джугашвили (Сталиным), и в свое время, возможно, рассказал ему о входе в полость-подземелье, которое находится возле местечка Нуниси, возле которого, по словам старожилов, видели Сталина. Верил ли Сталин в подземные миры, мы не знаем, но он приказал расстрелять известного Российского мистика-масона Барченко после его возвращения из экспедиции на Кольский полуостров, организованной КГБ. Что он там искал, до сих пор точно неизвестно, что он нашел – тоже, его материалы до сих пор засекречены. Известно только, что он обнаружил пещеру, вход в которую был после окончания экспедиции взорван им так, чтобы его невозможно было обнаружить. Может быть, это был вход в подземный мир?

А что же сейчас? Сейчас сторонники теории Полой земли в качестве аргументов используют фотографии, полученные спутниками НАСА.

Согласно общепринятому объяснению, полярное сияние – это свечение разреженных слоев атмосферы под воздействием протонов и электронов, проникающих сверху из космоса, оно как бы опускается к полюсам под воздействием магнитного поля земли. На видеозаписях, взятых на сервере НАСА, четко видно, что южное полярное сияние исходит из отверстия на континенте Антарктида. (Подобные описания северного сияния есть и у полярных исследователей — Нансена и других, писавших, что сполохи сияния поднимаются от горизонта и уходят вверх).

Отверстие, подобное гигантской воронке песочных часов, уходящее вглубь Антарктиды, расположено между американской базой Мак-Мердо, Южным полюсом и российской базой «Восток» примерно на 84,4 градуса южной широты и 39 градусов восточной долготы. Интересно, что свечение у полюсов обнаружено и у других планет, существуют снимки свечения полюсов на Меркурии, Венере, Марсе, а также излучение тепла из полюсов на инфракрасном снимке Венеры.

Возникает резонный вопрос, почему же эти отверстия до сих пор не найдены? Сторонники гипотезы поясняют, что на самом деле они уже были обнаружены – об этом писал в своих дневниках уже известный нам контр- адмирал Ричард Берд, объявивший, что в 1947 году во время экспедицию в Арктику он попал внутрь Земли и обнаружил там подземных обитателей.

Адмирал Берд – руководитель семи научных экспедиций в Арктику в 1926 году и в Антарктиду, начиная с 1929 по 1957 годы. Во время экспедиции в феврале 1947 года он якобы передал по рации, что в районе Северного полюса он видит под собой зеленые леса и загадочных животных, и затем он даже произвел посадку в неизвестном мире и встретился с его обитателями. Об этом он поведал в своих дневниках, опубликованных после его смерти: «11 марта 1947 г . Я только что в Пентагоне рассказал о встрече с королем подземного мира. Сообщение зарегистрировано. О нем доложили президенту.

Меня обследуют врачи. А через шесть с половиной часов после моего заявления советник президента приказывает ради блага человечества никогда не рассказывать о том, что я видел в Арктике. Мне напоминают, что я человек военный и должен исполнять приказ…